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伟哥能预防癌症？最新老鼠实验有惊人结果

伟哥能预防癌症？最新老鼠实验有惊人结果
2018年03月27日 08:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月27日消息，据国外媒体报道，目前，科学家最新研究显示，“蓝色小药丸”具有神奇功效，可作为癌症预防药物。

　　早期对老鼠的研究表明，少剂量西地那非（sildenafil）可以预防大肠癌，西地那非是伟哥的组成成分。当研究人员将这种药物注射给患有大肠癌的小老鼠时，与未服药的老鼠相比，服药老鼠肠道中癌症前期息肉数量减少了50%。

　　然而，研究人员指出，未来还需要做更多的工作，这样才能知道伟哥是否对人类具有相同的效果。

　　研究报告合著作者、美国奥古斯塔大学格鲁吉亚癌症中心癌症研究员达伦·布朗宁（Darren Browning）称，下一阶段的措施包括人类患者临床测试“伟哥（Viagra）”，这些测试者患有大肠癌的风险很高，例如：他们具有家族疾病史。

　　据悉，研究实验中的老鼠患有“腺瘤结肠息肉病（adenomatous polyposis coli）”，是一种基因突变，这种突变也存在人类身体上，导致人们从青少年时期开始体内形成数百个息肉，这些增生息肉会导致大肠癌。

　　虽然西地那非药物因其治疗勃起功能障碍而闻名，但是该药物还有其它医学领域用途。事实上，它最初被研究作为一种治疗高血压的方法。

　　西地那非也被批准用于治疗肺动脉高血压，这种血管中的高血压将携带血液进入肺部。西地那非甚至用于治疗具有该症状的早产婴儿。

　　布朗宁指出，这项最新研究使用的剂量相当于少剂量的伟哥，该剂量不会对人体产生副作用。

　　研究人员指出，事实上西地那非如何预防大肠癌的机制并不清楚。但是这种药物似乎能增加一种叫做GMP化学药物的含量，该化学物质能够影响肠道内壁。增大循环GMP药物可能抑制内脏细胞过度生长。

　　这项研究发表在2017年7月出版的《癌症预防研究》杂志上。（叶倾城）

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