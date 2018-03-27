沃尔玛步步高停用支付宝 腾讯陷新零售焦虑？

沃尔玛和步步高超市“拒用支付宝”事件持续受到关注。此前有消费者爆料，在沃尔玛和步步高门店均不能使用支付宝支付。由于两者都与腾讯存在股权关系，有观点称，沃尔玛、步步高已站队腾讯系。

昨日，沃尔玛方面回应记者称，门店支持包括提供现金、银行卡、购物卡、多用途预付费卡和手机支付等多种支付方式。对方未正面回答停用支付宝问题。此前沃尔玛曾对媒体表示，部分地区停用支付宝是因为已与微信达成深度合作，会推出一些独家优惠。步步高超市也否认了近期拒用支付宝的说法。

微信方面回应称，尊重沃尔玛的商业选择。腾讯公关总监张军在微博上表示，任何一个第三方支付接入与否主动权基本上掌握在商家手里，第三方支付工具都只是零售变革的参与者和助力者，而不是主导者。

重庆万州沃尔玛无法使用支付宝

3月26日，一名重庆万州的消费者告诉新京报记者，自己在当地沃尔玛超市消费时，被告知暂时无法使用支付宝支付。与此同时，商家挂出微信活动海报显示，3月15日至4月1日，微信支付满99元可随机立减一定金额。活动累计总优惠幅度达545万元。

对此，沃尔玛方面回应记者称，门店支持包括提供现金、银行卡、购物卡、多用途预付费卡和手机支付等多种支付方式。

一位业内人士告诉记者，这种合作通常是以区域试点为主，微信会承担优惠活动的费用成本，所以屏蔽其竞争对手是正常的商业逻辑。支付宝早期推广时，也曾与合作方提出排他协议，只不过现在相关协议过期，其他支付方式也被允许接入。

此前沃尔玛曾对媒体表示，从3月15日起，沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系，沃尔玛在华西区（包括云南省、贵州省、四川省、重庆市）的门店暂时停止接受支付宝支付。其他地区暂不受影响。

资料显示，华西区属于沃尔玛五大运营区域之一，目前沃尔玛在华西区共有超过90家门店。沃尔玛中国在一份公告中表示，沃尔玛华西区和微信将推出独家优惠，并进行更多基于大数据分析的精准营销合作。

新京报记者实地体验发现，3月24日，位于北京的沃尔玛（宣武门店）、家乐福（马家堡店）及永辉超市（草桥店）目前支付宝和微信两种支付方式均可以使用。

出现上述情况或许与沃尔玛采取的大区制有关。据媒体报道，2010年，沃尔玛正式推行大区建制，设立华北、华东、华南、华西等大区，并分权给各个大区总监。一位熟悉沃尔玛人士表示，沃尔玛确实采用大区制管理，除了采购是深圳总部掌管外，其他商品的进场权、定价权、促销谈判以及陈列等权力都在各个大区。

另一家被传拒用支付宝的超市步步高也回应了此事。3月24日，其全国客服告诉新京报记者，步步高超市连锁店开业以来，从未开通支付宝的使用功能。这种说法从侧面回击了拒用支付宝的说法：从来就没开过，何谈拒用呢？

停用支付宝引发网友热议

一些业内观点将此事件理解为沃尔玛和步步高“站队”腾讯。

关于站队的说法，在网上引发网友热议。不少观点认为，对消费者来说，沃尔玛此举不妥。有网友称，沃尔玛有自己的“商业决定”，那消费者也可以有自己的决定。“哪家方便去哪家”，“超市又不是只有沃尔玛”。

有观点认为沃尔玛“店大欺客”，称“消费者招谁惹谁了？花钱也就算了，还要限制怎么花钱？”“如果我没有现金，又不支持支付宝，那只能说再见”。

关于“站队”的说法，有网友把目标指向腾讯，称“信不信我们支持马云”？

一位法律界人士发表观点称，如果商家单独拒绝某一种已经被认可的支付方式，则涉嫌侵犯消费者选择权。还有观点认为，沃尔玛此举涉嫌违反反垄断法。

此前沃尔玛与京东达成战略合作，获得京东新发行的1.4亿A类股，而腾讯又是京东的第一大股东。步步高则与腾讯、京东签署战略合作框架协议，向腾讯转让6%的股份，向京东转让5%的股份。

步步高集团董事长王填日前接受媒体采访时表示，曾与阿里巴巴接触过18个月，但由于与阿里巴巴合作，需要向其提供企业数据资产，阿里希望独占数据资产变现，所以最终选择了腾讯。

易观高级分析师李子川表示，从竞争的角度考虑，现在无论哪家支付公司，都希望切入线下市场。主要原因是，现在线上支付还处于相对高速发展过程中，但在未来几年可能遭遇瓶颈，对这些支付公司来说，线下是新的增长机会。

进军新零售，支付业务面临重担

3月21日腾讯发布的财报显示，新零售部分的营收2017年全年同比增长153%，达433.38亿元，占总营收的18.2%。并且过去三个季度均实现了三位数的增长。

腾讯解释称，该项增长主要是由支付相关业务及云服务收入增长所带动。截至2017年12月，腾讯的财付通和微信支付办卡用户数突破8亿，线下支付月交易笔数同比增长100%，微信用户的渗透率达到81.6%。这部分业务正在成为腾讯新零售战略的重要组成部分。

不过，易观发布的2017年3季度第三方支付移动支付市场份额数据显示，2017年第三季度，支付宝市场份额为53.73%，同比增3.3个百分点；财付通（含微信支付）市场份额为39.35%，同比增1.23个百分点。有观点认为，在移动支付的战场上，支付宝体量比微信支付大的同时，增速也超过了微信支付。这个数据对腾讯来说不是好趋势。

3月21日，财报发布当天，腾讯宣布成立“智慧零售战略合作部”，该公司副总裁林璟骅在中国零售数字化创新大会上首次对外阐述了腾讯智慧零售的规划，将腾讯的连接能力与零售商行业经验结合，为零售商建立数字化运营。

一位腾讯员工告诉记者，林璟骅负责腾讯投资部门，也是这次新零售的操盘手。但从腾讯内部组织架构来看，该部门目前只有三个人，目前的精力主要在于投后管理。这样的组合意味着，腾讯对新零售布局的重点已从投资转向管理。

3月25日，IT中国（深圳）IT领袖峰会上，马化腾提到智慧零售时再次重申，腾讯不做零售，只做连接器以及提供底层技术支持，“我们希望微信用户能够和线下越来越多的服务连接，只要能连起来，用得好，这就是我最大的目的”。

李子川表示，2017年线上零售占整体零售的15%左右，线下仍有巨大的空间。支付不只是一个通道，还可以衍生很多新的业务机会，比如精准营销、企业管理等等。对于微信支付或者支付宝而言，谁先掌握了线下零售的场景，谁就能够把控零售资源、拥有主动权。

雷锋网创始人、《沸腾十五年》作者林军表示，与完备的平台和基础设施相比，腾讯欠缺的是一个个实际的落地场景。2017年的投资如何落地以及2018年如何扩展场景，将是决定新零售战略是否能落实的关键。

■ 背景

腾讯现金牛业务出现“成熟危机”

腾讯2017年财报数据全面增长。其营收为2377.6亿元，同比增长56%；净利润为724.7亿元，同比增长75%。

这是历史上最好的年度业绩，但腾讯却遇到股价大跌、股东抛售等情况。一些质疑称，腾讯流量红利吃尽、新业务场景不足，投资收入掩盖了自营业务的危机。

财报公布后的业绩发布会上，公司分拆、回归A股、资本投资，以及未成年人保护成为外界关注的焦点。CEO马化腾和总裁刘炽平纷纷作出回应，但这仍然令腾讯控股股价在第二天大跌5.02%，市值蒸发281亿美元。

随后，腾讯大股东南非传媒集团Naspers宣布出售1.9亿股股票，选择套现。

业内对于腾讯是否触碰到了发展的天花板，仍有不同的声音，对腾讯在游戏和社交两大业务的危机却无可争议。

从财报来看，游戏贡献了腾讯营收的41.2%，全年营收为978.8亿元，同比增长38.2%。但从第四季度来看，其收入为243.7元，同比增长31.9%，增速不及全年，这也导致其环比下降9.2%。如果按照递延收入计算，已经连续两个季度下滑。

王晨告诉记者，腾讯游戏收入占总营收比重仍然过重，这意味着增速不会像以往那么快，“游戏的确到了一个新的阶段，成熟发展期”。

另有港股分析师告诉记者，对腾讯而言，《王者荣耀》已经调动了几乎所有流量资源，吸引了大量手游新增用户，想要在其他游戏复制这一成功并不容易。手游的生命周期远低于端游，新游戏将最终会分流老游戏玩家。

社交业务也是如此。财报显示，社交网络收入为155.8亿元，网络广告收入为123.61亿元，两者相加占腾讯总营收的40.6%，已接近游戏业务。然而，对腾讯而言，微信和QQ的用户规模在此升彼降地内部调整，整体在中国市场的发展已经逐渐迟缓。

新京报记者 梁辰 江波 黄鑫雨