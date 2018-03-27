北京“黄牛”等待美团打车：先注册先吃肉！

最希望美团打车登陆北京的，除了焦急的乘客和司机外，还有翘首期盼的“改号”黄牛。

记者 | 薛星星 编辑 | 赵力

王兴刚刚宣布美团打车在所进驻城市已经拿到了1/3市场份额后没两天，美团打车就遭遇了登陆上海后的第一个危机。

3月26日东方网报道，上海一些司机为了多拿补贴频繁刷单，甚至还滋生了专业帮人刷单、改号的黄牛。“严重怀疑司机刷单，接单后，没接我，直接奔目的地去了，然后点击完成。”今天上午，一位上海地区的乘客在朋友圈中质疑美团打车似乎存在刷单情况。

北京的司机还在焦急等待着美团打车的到来。美团打车在北京的一个微信群聊里，每天都有人不停询问开城时间。

不过，这丝毫不影响地下黄牛们的注册生意。寻找中国创客（ID：xjbmaker）记者在北京的滴滴司机群聊中发现，虽然北京还未开通美团打车，面对期盼中的丰厚补贴，也已经有黄牛叫价：最低只需花300元钱，就可以将美团打车平台上的外地车牌号更改为尾号一致的本地车牌。

现在，最希望美团打车登陆北京的，除了焦急的乘客和司机外，还有翘首期盼的“改号”黄牛。

等待中的北京战役

上海开城之后，北京的美团司机注册量陡增。美团打车北京的一个司机微信群里，客服一遍遍地向司机们解释：“最近注册量暴增，又赶上是人工审核，所以进度慢了点。不过请各位放心，开通之前一定审核完毕。”

“我加的那个滴滴司机QQ群里，百分之九十的人都注册了美团打车，就等着美团上线了。”北京的滴滴快车司机邓磊（化名）说，“不说一半吧，我觉得估计全北京至少有四成的滴滴司机到时候都会去跑美团。”

但美团打车在北京的上线日期一推再推，至今仍未确定。

去年12月，美团打车在南京试点10个月后，宣布将陆续开通北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门等7个城市，并在以上7个城市的美团APP中启动“美团打车”的报名活动，用户报名满20万人，该城市就将开通服务。

11天后，北京站报名满20万人，但美团打车却迟迟未能登陆。“去年底就开始说要上线，到今天也没个动静。”一位滴滴快车司机埋怨道。他是首批前5万名注册的司机之一，可以享受前3个月的免抽成特权。

最近一次的开城时间是3月16日，“我们群里都这么说。”但之后却再无下文。在美团打车合作的租赁公司组建的微信群里，客服给出的最新消息是在4月，但并未给出具体的时间表。

坊间传闻，美团打车之所以迟迟未能在北京上线，是因为尚未取得北京地区的网约车运营资格证，这似乎将会成为美团打车在全国扩张的另一阻碍。

即便是上海，也是在3月21日刚刚取得网约车运营资格证。另一个好消息是，在上海开城的第二天，美团打车宣布取得杭州的网约车资格证。至此，美团打车一共拿到了南京、上海及杭州三座城市的网约车运营资格证。

前天，网上流传出一张美团的宣传图片显示，美团打车将于3月26日登陆杭州，3月26日至4月1日期间，前三单每单三折，8元封顶。不过随后记者求证美团打车方面，美团打车的公关人员否认了上述消息。

等待成为其他城市网约车司机们的常态，开城日期的不确定、数次跳票正不断消磨他们的耐心。昨天，因为长时间审核不通过、数次询问后也无法确定北京开城日期，一位滴滴司机在微信群中情绪激动，“等着都快XX疯了，爱XX啥时候开啥时候开吧！”

“不上线，有很多客观原因。审核的事情前两天问了，就是要等政策允许才能通过审核。”美团的工作人员说。

翘首以盼的刷单黄牛们

焦急等待美团上线的并不只有等着“薅羊毛”的网约车司机，还有那些赖以做地下网约车注册的黄牛。

虽然北京还未上线，北京一位专做网约车注册的黄牛就开始在各个滴滴司机群里发送广告。“美团打车，车牌、车型、不符合标准的，私聊！可帮办理！滴滴打车，可调试订单，需要私聊！”

“300块，就能将外地车牌更改为尾号一致的京牌。”他对以滴滴司机的名义前来咨询注册美团打车的记者说，“绝对同行最低。”

“平台查不到，之前我们做的滴滴，多少年了您也知道。”觉得记者有些疑虑，他接着说，“您放心，最多最多是平台封号，您花几百块，而且这几百您几天就可以赚回来。”

“刷单”业务因为北京尚未开城，所以还没办法做。具体收费还要看开城以后美团的补贴奖励力度，价格“水涨船高”。但只要给钱，就能保证你的订单数。

另一边，上海的业务正随着美团订单量的攀升而火爆开展着。“大把人。”一位负责做上海地区美团打车注册的黄牛形容。在他建立的一个名为“美团打车（最新消息分享）”的微信群里，短短几天时间，群成员就从几十人增加到近400人，群里几乎都是网约车司机。

“改车牌300块，驾龄不符合300块，两个一起600块，真资料，查不到，没风险。”他说。

他自称此前主要做滴滴司机的注册，美团打车进入上海后，他又开始承接注册美团的业务，他在朋友圈不间断地发着广告：“美团先注册就先吃肉”，“观望的小伙伴们，赶紧注册吧，美团天天升级更新，过几天严了就不好注册了！”

刷单业务因为他的人手不够尚未展开，他支招称，“你去群里找其他的司机互刷就行，群里很多人互刷，找一个偏僻点的地方两个人互刷。”

“刷单就是为了挣奖励呗，现在美团刚开始应该有漏洞。”北京一位跑了多年滴滴的司机说。

行业中甚至延伸出了刷单的黑话——“打针”。在多个司机QQ群里，不断有黄牛询问“有人要打针吗？”，“打针就是刷单”，一个黄牛说。他之前做的是外卖刷单，但是外卖补贴少了，“没意思”。

据东方网报道，在司机聚集的微信和QQ群中，不少司机很“坦诚”地分享自己的刷单经历，还有“老司机”分析称“十单中有四五单是刷的”；也有司机吐槽曾因刷单遭罚款，但被劝不要怕，“美团现在急缺司机，查到了也不敢封号，最多扣点小钱”。报道称，虽然美团采取了罚款等措施，但各类刷单行为依旧存在，甚至还由此滋生出“专业替人刷单”者。一些司机为了多拿补贴频繁刷单，甚至还滋生了专业帮人刷单者。

“美团滴滴打车刷单，车费55分，车主赚补贴。”司机群里的黄牛介绍称，“派单都是就近派的，你在一个偏僻的地方，我叫车，如果不是你，修改手机设备继续叫，就跟换手机一样的。”

末了，他还调侃道：“他们有钱竞争，咱干啥不整点小福利呢。”

为了抵制平台上存在的刷单情况，美团也不是没有动作，但有时也会存在误判的情况。今年1月，《南京晨报》报道称，一位美团打车司机因为轮流将一场饭局上的多个乘客送回家，被系统判定为“订单异常”，扣取了该司机当天300多元的奖励。

来自执法方的惩罚更为严重。美团打车在上海登陆的第一天下午，上海市交通委执法总队就在虹桥机场查处了一辆“马甲车”。该车实际车牌为“皖***529”，但在美团打车客户端显示的车辆牌号为“沪***529”，且驾驶员姓名、手机号等信息均与实际不符。驾驶员将面临罚款10000元，暂扣驾驶证3个月的行政处罚。

重压之下，选择铤而走险的司机仍大有人在。高额的补贴、订单越多奖励越多的刺激，吸引着源源不断的司机加入刷单与改牌的大军。“群里好多人都是找群主注册的，绝对靠谱。”一位昨天刚刚找黄牛注册美团打车的网约车司机说。

“刷单在技术手段上确实是可以实现的，你找几个人拿多部手机，理论上是可以实现增加订单，包括改牌，这还是和平台的审核力度有关。”一位网约车业内人士表示。

与此同时，定位不准、司机甩客等等体验差评也屡见报端，这也成了美团打车急需解决的问题。

“烧钱”战

在这场狂欢背后，是美团给出的丰厚补贴。以北京地区为例，前5万名注册美团打车的司机可以享受3个月的免抽成特权，每单仅收取0.5元的平台信息费。之后美团的抽成也仅有8%，比滴滴20%～25%的抽成比例低了近三分之二。

登陆上海当天，美团针对司机端进行了大幅补贴。在早晚高峰用车时段，几乎每单均有8-10元不等的奖励。补贴效果显著，21日晚10点钟，距离美团登陆上海还不到24小时，美团官方就发布消息称日订单量突破了15万单。

之后的几天，奖励不断升级，最新的“开城连击奖”，司机每单的补贴最高达到了14元。

葛伟超（化名）在美团登陆上海当天就开始接单，连续两天，他每天跑6个小时，从晚上8点跑到凌晨2点，一天的流水能达到700多元，“单子挺多的，都是小单子，但是奖励多。”

奖励和保底是美团开城招募司机的一大利器。美团将全职司机称之为“萌芽司机”，并为其提供了保底政策，每天在线时长满10小时就可获得600元的保底收入，流水如果超过600元还将额外获得200元的补贴。

为了吸引司机，美团还为司机提供了新人推荐奖。每邀请一位新司机，且新司机完成8单后，就可获得100元奖励。司机每邀请一位新乘客，就可获得10元奖励，每邀请满5名新乘客再获得20元额外奖励，“邀请越多，奖励越多”。

一位美团打车司机晒出的奖励截图

不少司机都冲着美团提供的高额奖励而来，这种“薅羊毛”的心理无论在司机还是乘客端都十分普遍。在乘客端，美团打出了“一分钱出发”的口号，为新注册的用户提供三张14元的代金券，“打车最低一分钱”。

不过，上线当天，美团打车就被上海市交通委等部门约谈，要求宣传广告中不得出现类似“一元钱出发”、“低价出发”等误导消费者行为、涉及低价恶性竞争的有关内容，已经发布的类似宣传广告应当予以撤销。

“先干美团再说”，司机群里不间断地有人晒出来美团奖励的截图，刺激着那些尚未开通城市的滴滴司机们。

为了阻击美团，滴滴推出了对应的保底政策，司机在线时长满10小时，就可享受收入保障金额600元，每增加一小时保障金额递增50元，最高保障金额为800元。但滴滴在条款中加入了一个附加条件，要求司机在指定时段的在线时长满4.5小时。

这两天，滴滴还针对上海地区的优享司机推出了时段奖励。在16:00—24:00内，累计完成2单奖励20元，6单奖励60元，10单奖励100元，140单奖励150元，并且与其他车主端奖励共享。

今天，滴滴还在上海推出了“跑上海滴滴，完成3单奖300元”的活动，2018年2月25日-2018年3月26日期间没有在上海市完成过快车、优享、优步订单的司机可享受此活动，补贴力度进一步升级。

“现在跑哪个更划算一点？”微信群里，已经有司机开始动摇。

这像是回到了网约车刚刚诞生的日子。滴滴与Uber在不同的城市为了争夺1%的市场份额大打价格战，司机们月入过万，乘客只需几元钱就能打车。

当然，谁都知道补贴只是一时。现在对美团打车跃跃欲试的滴滴司机们，多数也是抱着“试试看”的心态，想着“这几个月捞一把就走”。

“等美团坐稳定了你以为还会有现在的奖励吗？”一位刚刚转至美团平台的快车司机反问。

今天下午，一直是接入其他网约车平台服务的高德地图，宣布将推出自有顺风车业务，主打牌是“公益”，没有任何商业化目的，将坚持对用户不抽佣，也不会打补贴战。

网约车的市场，越来越热闹了。