华为发布P20系列手机：刷新手机拍照历史

新浪手机讯 北京时间11月27日晚间消息，华为在法国巴黎举行新品发布会，推出HUAWEI P20、P20 Pro、P20 Lite以及主打超高端的Mate RS四款产品。其中P系列手机主打外观设计和拍照，在P20 Pro上首次运用了徕卡三摄。

本次发布会的主角是P系列三款新机。这三款手机在外观方面做了统一，其均采用双面玻璃、“刘海屏”以及竖式双摄的设计，华为称之为HUAWEI FullView全面屏，和iPhone X相比HUAWEI P20系列的“刘海”要更短一些，不过三款手机正面都保留了“下巴”。

这次的P20系列同样支持面部识别技术。华为称P20的面部识别可以360%进行全方位识别，即使是在光线唤醒下也没问题。官方数据P20系列面部识别速度为0.6秒，比iPhone X和三星S9都要快。

徕卡三摄之HUAWEI P20 Pro

P20 Pro是这次P系列中配置规格最高的一款。它采用6.1英寸“刘海”全屏幕，搭载麒麟970处理器，辅以6GB运行内存+128GB机身存储组合，电池容量为4000毫安时。该机共有三种配色：亮黑色、宝石蓝、樱粉金以及极光色。

华为P20系列颜色

极光色是这次的P20系列的主打。机身背部从蓝色渐变到紫色。根据光线不同呈现不同的颜色。

外观方面，P20 Pro采用正面指纹识别，将指纹识别模块做得很窄，并放到了手机“下巴”处。机身背面摄像头竖向排列和闪光灯、徕卡标识、“HUAWEI” Logo等元素排成一列，识别度颇高。

HUAWEI P20 Pro变焦拍照效果

拍照方面，P20 Pro采用VARIO-SUMMILUX-H 1：1.6-2.4/27-80 ASPH光学变焦镜头系统，三颗徕卡摄像头。

HUAWEI P20背后摄像头

其中主镜头为4000万像素，光圈大小为f/1.6，另外两颗为2000万像素和800万像素。三颗镜头中，2000万像素负责黑白架构，800万像长焦摄像头，负责倍光学变焦。

此外P20 Pro的感光元件达到1/1.7寸，比iPhone X和三星S9+都要大是iPhone的170%，也是S9+的125%。

除此以外，HUAWEI P20 Pro在AI算法上得到了升级，支持500种场景识别。在人像模式中，能够实现类似iPhone X人像光效的模式。夜拍方面华为加入了“超级夜拍”模式，官方称P20 Pro感光度达到惊人的IS0 102400，成为业界最高感光度的手机，该模式能够提升夜拍时照片亮度同时抑制噪点。

HUAWEI P20 Pro在DXOMark综合排名第一

相机评测机构DXOMARK给出的综合分数为109分，拍照分数为104分，视频98分，超越位居榜首的三星S9+。

配置常规之HUAWEI P20

P20的整体外观和P20 Pro类似，屏幕尺寸要小一些，为5.8英寸LCD屏幕。其他硬件方面，P20同样采用麒麟970处理器，配合4GB运行内存+128GB机身存储。不过P20没有采用后置三摄的规格，而是采用2000万像素黑白+1200万像素的彩色双镜头组合，电池容量也变为3400毫安时。前置摄像头为2400万像素。

HUAWEI P20

HUAWEI P20具备了P20 Pro的“超级夜拍”、AI识别等功能，但是由于缺少长焦镜头，在变焦方面不及P20 Pro。总结一句话，P20和P20 Pro相比，在屏幕大小、摄像头规格、运行内存和电池容量方面有不同程度的改变。

HUAWEI P20 在DXOMARK综合排名第二

评测机构DXO MARK给出P20相机综合分数为102分，拍照为107分，视频为94分。综合排名俄为第二，第一为HUAWEI P20 Pro。

中低端系列之HUAWEI P20 Lite

该机是本次发布的P系列手机中配置最低的一款。这款手机此前已在中国发布，国行版命名为nova 3e。该机采用5.84英寸2280x1080分辨率屏幕，搭载麒麟659处理器，拥有4GB运行内存和64GB/128GB机身存储可选。

外观上，HUAWEI P20 Lite正面同样采用“刘海屏”设计，不过华为把这款手机的指纹识别模块放到了机身背面。该机背面采用玻璃材质，摄像头等元素和P20系列另外两款一致，竖向排列。

P20 Lite主打自拍功能，前置2400万像数摄像头，支持美颜算法。该机后置1600万像素+200万像素双摄像头，主镜头负责成像，副镜头负责景深信息，两颗镜头协同工作可以实现先拍照后对焦等功能。

保时捷设计之HUAWEI Mate RS

这款采用了保时捷设计的手机算是本场发布会的一个彩蛋。该机隶属于Mate系列，在拍照方面和P20 Pro看齐，设计上又与P20 Pro不太一样。

HUAWEI Mate Rs

HUAWEI Mate RS设计上同样灵感赖斯保时捷跑车设计，以八曲面3D热弯玻璃工艺呈现。

HUAWEI Mate RS同样采用麒麟970处理器，屏幕采用6英寸2K分辨率屏幕，并且有屏下指纹、后置指纹识别以及面部识别三种解锁方式，这在手机中还是首次见到。拍照方面Mate RS同样后置徕卡三摄，不过摄像头采用横向排列的方式，并且机身背面有保时捷设计的Logo。颜色方面，Mate Rs共有红黑两种配色，并且有定制版手机壳。

HUAWEI Mate RS支持10 W无线快充，充电速度比iPhone X 无线充电快80%

你关心的售价

HUAWEI P20（4GB+128GB）售价为649欧元（约合5050元人民币），HUAWEI P20 Pro（6GB+128GB）售价为899欧元（约合6995元），Mate RS（6GB+256GB）手机的售价为13189元，6GB+512GB为2095欧元（约合16307元）预计国内售价将会超过10000元。

最后还有华为的一些小配件

华为无线耳机HUAWEI FreeBuds

除了手机之外，华为还同时发布两款耳机、自拍杆和一款智能手环。两款耳机一款是真无线产品，就像之前的苹果推出的AirPods，续航可达10小时售价159欧元（约合1237元），另一个是有线耳机，Type-c接口主动降噪79欧元（614）；自拍杆配前置补光；HUAWEI Band Pro 2支持GPS定位，心率检测，5ATM防水以及睡眠检测功能售价99欧元（约合770元）。

新浪点评：

华为P系列手机一直定位时尚，而这一次在宣传语中又加入了“科技”的口号。时尚指的自然是外观，从去年开始，华为在P系列配色方面下了不少功夫。从与潘通合作的草木绿，钻雕蓝到今年的渐变色，都体现出华为在手机配色上的探索。

另一方面，P20 Pro作为业界首款三摄手机，在夜拍、人像模式、AI识别等方面有了进一步提升。在拍照领域的探索让华为有底气将“科技”的口号拿到明面上。

唯一遗憾的是，P20系列在处理器方面没有做硬件上的升级，只是进一步开发了麒麟970在AI方面的可能性。面对当前跑分已上20万的骁龙845处理器，麒麟970虽然性能够用，但是明面上的优势并不明显。（苏航）