小米河南营销团队23名员工遭解聘新零售之路坎坷前行

来源：证券日报

■本报记者 马 燕

4月3日，雷军头条号下的几条留言引发关注。

有人在小米董事长雷军的头条号下留言称“放弃自己的员工，就地解散河南团队，怎么想的？”，“昨天还在为你的事业奋斗的兄弟姐妹们，今天领到的就是一纸辞退书，考虑过这么多人的感受么？”

随后有消息报道称，小米于3月30日解散了位于河南的一支营销团队，该团队40多名员工中，大约80%的员工遭到辞退，其中包括部分刚刚递交转正申请的员工。

不过，小米在给《证券日报》记者的回复中表示，是有部分员工未达到转正的要求，但并没有报道中说的80%。据小米方面统计，此次总共有46人参与考核，通过考核的人数为23人，没有通过考核的人数也为23人。

河南营销团队23名员工被辞

据报道，2018年3月29号晚上5点多，有多名小米河南员工收到一条来自小米部门主管的工作通知，要求他们于3月30日赶到郑州办事处开会，会议主题是“月度会议和人才盘点”。30号赶到郑州后，他们被分别叫进办公室，签署了一份“离职协议”，协议给他们每个人提出了赔偿金额。

“我们29号晚上收到通知开会，30号上午去开会就被辞退了，中间没有任何消息。”一名被辞退员工告诉《证券日报》记者。

据多名被辞员工向媒体介绍，他们于2017年10月前后，与小米签订了三年的劳动合约，双方的合约将会终止于2020年。但2018年3月30号，这40余名员工中的30多位，突然就接到了小米的辞退信。根据一名被辞员工的说法，剩下的十几名员工，将放在第二批次被辞退，目前辞退消息还未到。

对此，小米方面向《证券日报》记者回复称，这是很正常的工作梳理流程。“我们去年对河南市场进行深耕，所以在河南划分了网格主管（仅针对河南市场）来进行正常的经营作业，而且经过我们考核部分员工通过了试用期转正了，他们给我们河南团队注入了新鲜血液，我们十分欢迎他们加入小米这个大家庭。但是很遗憾也有部分不符合我们要求的员工，未达到转正的要求，我们感谢他们的付出并给出了补偿。”

此外，小米方面还强调，经过核实得知，此次总共有46人参与考核，通过考核的人数为23人，没有通过考核的人数也为23人，并没有报道中说的80%。

小米还否认了河南团队解散，“目前，我们的河南团队不仅没有解散，而且相比去年之前队伍更庞大，我们在河南的市场渗透也比去年之前更深更广。我们始终欢迎有识之士加入小米，目前小米的业务拓展十分迅速，我们还需要大量优秀的人才。”小米在给《证券日报》记者的回复中称。

大会战时大量招人开店

尽管小米宣称被辞人员系考核未达到转正要求，但在业内人士看来，小米此番风波缘起，要倒带回2017年7月份开始的“河南大会战”。

去年8月底，雷军到河南各地走访，引发了颇多关注。

雷军此次走访，还宣布了小米已经开启了河南大会战。雷军此前表示，小米要做的是新零售，因为电商只占商品零售总额的10%，到今天为止90%的人买东西还是在线下买。

有分析指出，小米提出的新零售模式，从根本上采用了OPPO、vivo的线下体系，和OV类似，现阶段小米线下体系的建设分为五个层级，分别是小米之家旗舰店、小米之家、小米之家专卖店、县级授权店和小米小店。其中小米之家旗舰店已经在深圳万象城开始试营业，小米之家专卖店是以共建联营的形式由小米来输出管理，县级授权店是合作伙伴建设运营小米之家的形式，小米小店则是用共享经济的模式让米粉和用户加入其中，用于覆盖县乡市场以实现产品和口碑传播。

在小米的规划中，每一个县都会设立小米之家，而在每一个乡镇将开设小米小店。目前以河南为试点，划分为150个网格，每一个乡镇都要开设小米小店。

2017年9月份，小米在河南成立了一个线下代理团队，试图通过网格化管理销售经营。被辞员工称，小米分三批招募了40多名员工，招聘活动一直持续到10月底结束。“当初是河南大会战，所有人听到消息都争相加入了小米团队，半年转正期，结果转正前就被辞掉了。”

“由于大会战当时大量招人开店，我听到的情况是现在网格主管这一层级有裁员，我们是市区一级，没受影响，他们（网格主管）是面向县乡客户。”有小米在河南地区的核心客户告诉《证券日报》记者。

线下渠道是场硬仗

第一手机界研究院院长孙燕飚在与《证券日报》记者交流时认为，这是小米线下渠道改革在经过半年实践后，觉得层级设置不太合理，需要调整优化。“毕竟小米做线下渠道，很多事情都要改革，还要尝试创新。作为试点，所有事情都是从河南先开始。”

据了解，河南的小米小店现在已经达到了1万多家。

“小米在河南快速布局线下渠道的时候设立了网格主管、城市经理的服务体系，但布局结束后，目前看，从网格主管到城市经理再往上面的信息反馈有效性变差了。为了信息反馈得及时，客户服务的提升，就将整个体系清减了，变得更加有效率。实际上就是将网格主管这个层面取消，现在就用城市经理这个层面直接服务客户。”有知情人士告诉《证券日报》记者。

如果最终小米河南地区全部取消网格主管，说明现实情况与当初设想有差距。

线下市场对从线上转线下的小米来说是场硬仗，新零售更是助力其IPO的时髦概念，可以说，这是一场小米只能胜不能败的硬仗。对于其竞争对手OPPO和vivo铁板一块的线下渠道，目前还没有看到小米能撬动的迹象。

有分析指出，目前看来，无论是出货量主要是低端红米手机的手机产品线还是小米生态链中的其它产品，单台利润都不足够支撑起线下渠道的巨大投入，因此小米的新零售，缺少了最根本的高利润的硬件产品来支撑，由此看来，小米的新零售还有一段路要走。