贾跃亭广州拿地造车？国土部门：两日审核资格

新浪财经讯 4月8日消息，被指为贾跃亭关联公司的睿驰智能汽车（广州）有限公司（简称“睿驰汽车”）今日于广州市南沙区竞得一块制造业用地，该消息掀起了业内关于贾跃亭“卷土重来”的讨论。对此，广州南沙国土部门人士向新浪财经表示，睿驰汽车会在两日内提交包括股权关系在内的公司材料用于资格审核，至于贾跃亭作为失信被执行人是否会影响出让结果，“具体要看公司提交的材料”。

广州市公共资源交易中心公开信息今日显示，睿驰汽车是以底价3.641亿元拍得广州市南沙区万顷沙保税港区内一块约601亩的制造业用地。睿驰汽车工商信息显示，该公司成立于2018年2月12日，注册地为广州市南沙区海滨路171号9楼，法人代表王志刚，法人股东为Smart Mobility （Hong Kong）Holdings Limited。

香港公司注册处网上查册中心的公开信息显示，Smart Mobility曾用名为FF Hong Kong Holdings Limited 法法汽车生态（香港）有限公司。工商信息显示，法法汽车生态（香港）是法法汽车（中国）有限公司股东，后者官方微博名即为“FaradayFuture”。法法汽车（中国）另一股东是法法互联网智能电动车有限公司，2017年5月更名为乐视汽车科技（北京）公司。法法汽车（中国）曾起诉某媒体，告其造谣贾跃亭在美“金蝉脱壳”。

新浪财经今日独家联系上广州南沙开发区国土资源和规划局相关人士获悉，目前南沙国土方面尚未拿到睿驰汽车的股权文件，“后续他们会提交材料，里面包括股权关系，现在我们还没拿到。（但）他们一两天内会提交给我们，我们根据这些材料进行审核”。

土地出让公示文件显示，竞得人应在接到竞得资格确认通知之日起2个工作日内与广州公共资源交易中心签订《成交确认书》，在签订《成交确认书》5个工作日内与广州南沙开发区国土资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

贾跃亭已经被列为失信被执行人，这是否会影响土地出让结果？对此，该人士回复称，会对地块竞得人的不良记录进行审核，至于是否会影响出让结果，“具体要看公司提交的材料”。地块出让公示条件显示，“网上交易结束后，资格审核结果将在2018年4月12日前确认竞得人资格。”

根据文件公示的出让条件，“竞买申请人名下有闲置土地、拖欠土地出让金、严重违反《国有建设用地使用权出让合同》或有不良业绩的，不能参加竞买。竞买申请人须提交申请人（包括与其有参股、控股、投资关系的法人、个人及其他组织）在广州市行政区域内无拖欠土地出让金、严重违反出让合同、闲置土地或有其他不良记录的承诺书。”

此外，出让条件还包括，“自土地移交之日起1个月内动工开发建设，24个月内建成投产。”竞得人“须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目”。“须在项目开工后五个季度内取得纯电动汽车准入的项目核准。”

以及“须在项目开发建设期间和建成后与广州市南沙区政府通力合作，开展新能源汽车及零部件的技术研发，产品开发、技术开发，汽车零部件制造，汽车及配件销售（含网上销售），汽车维修及技术咨询、技术开发及相关业务培训，货物进出口业务，建设纯电动汽车的整车生产基地及进出口基地。”

新浪财经将持续关注事件进展。（新浪财经 王茜 发自广州）