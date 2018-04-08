紫光股份发布公告：董事长赵伟国因工作繁忙辞职

新浪科技讯 4月8日晚间消息，今日，紫光股份发布公告称，第七届董事会于2018年4月8日收到公司董事长赵伟国提交的书面辞职报告，赵伟国因工作繁忙申请辞去公司董事、董事长职务。

公告称，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵伟国辞职不会导致公司第七届董事会低于法定最低人数，赵伟国的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公告同时称，辞职后，赵伟国不再担任公司任何职务。

与此同时，赵伟国在朋友圈发文表示：“确实太忙，上市公司程序性工作太多，感谢关心，我永远和紫光同在”。

公告同时表示，公司董事会收到控股股东西藏紫光春华投资有限公司《关于提名董事候选人及提请增加股东大会临时提案的函》，提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。并提请公司董事会将补选李明先生为公司非独立董事的事项作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

赵伟国于1985年考入清华大学电子工程系，2009年入就任紫光集团总经理，此后出任紫光集团董事长，之后执掌了一系列并购，紫光也实现了大规模扩张。2014年被评为中国信息产业年度领袖人物，2016年被评为十大“2016年度华人经济人物”。

个人简介：

1967年出生于新疆沙湾县。1985年考入清华大学电子工程系（原无线电电子学系），先后获本科、硕士学位。

现任紫光集团有限公司董事长，北京健坤投资集团有限公司董事长。

社会职务：中国“经济五十人论坛”企业家理事会理事 、清华大学校友总会理事 [3] 、天津大学管理学院兼职教授 、南开大学管理学院兼职教授 [5] 、吉林大学管理学院兼职教授

曾当选2004年“中国十大软件领军人物” 和2014年“中国信息产业年度领袖人物” [

行业职务：中国高端芯片联盟副理事长、中国半导体行业协会副理事长 、中关村前沿科技产业与服务联盟理事长

曾于2005年当选十届全国青联委员

赵伟国先生曾在紫光、同方等清华产业长期工作，后创立北京健坤集团，并于2009年入主紫光集团，拥有广泛的IT技术、企业管理和投资经验；赵伟国先生热心公益事业，近年来，先后向清华大学、天津大学、南开大学、吉林大学、北京航空航天大学、厦门大学、电子科技大学、山东大学、中南政法大学、海南大学等大学和新疆、河北、湖南等地累积捐赠超过7亿元人民币。

以下为紫光股份有限公司公告原文：

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018年4月8日收到公司董事长赵伟国先生提交的书面辞职报告，赵伟国先生因工作繁忙申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵伟国先生的辞职不会导致公司第七届董事会低于法定最低人数，赵伟国先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，赵伟国先生不再担任公司任何职务。

特此公告。

紫光股份有限公司

董事会

2018年4月9日