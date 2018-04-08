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广电:广电节目须遵循“小正大”原则 不比阔气拼明星

广电:广电节目须遵循“小正大”原则 不比阔气拼明星
2018年04月08日 15:36 新华社
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　　新华社宁波4月8日电（记者白瀛、史竞男）国家广播电视总局宣传司司长高长力日前在宁波说，今后广播电视节目必须继续遵循“小成本、大情怀、正能量”的自主创新原则，不讲排场、比阔气、拼明星，不沉溺于个人主义的浅吟低唱、自娱自乐。

　　新组建的广电总局日前在宁波举办广播电视节目创新创优培训班。中央广播电视总台、各省区市新闻出版广电局、各省级广播电视台等单位相关负责人参加了培训班。

　　高长力在培训班上说，“小成本”就是指无论何时都要始终坚持节俭办节目的原则，绝不去讲排场、比阔气、拼明星，我们要继续遏制明星片酬过高的倾向，要让辛勤奋斗的普通百姓和为国效力的各界精英成为节目中的真正主角和明星。

　　高长力说，“大情怀”就是指无论何时，都要始终把社会效益、价值引领放在首位，引导人们努力实现个人前途与国家命运、个体经历与时代大潮、个体情感与集体情感的同频共振，为节目注入深沉大气的家国情怀，而不是沉溺于个人主义的浅吟低唱、自娱自乐。

　　高长力说，“正能量”就是指无论何时，都要始终坚持弘扬真善美，鞭挞假恶丑，激励人们向上向善，自觉践行社会主义核心价值观，满怀激情地讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，让温暖、感动、阳光、正气充盈我们整个社会和精神世界。

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