5种恋爱关系不可取的动物：海獭交配时过于暴力

新浪科技讯 北京时间4月8日消息，据国外媒体报道，前不久，科学家刚刚公布了一段深海鮟鱇鱼交配的视频，这是第一次在自然状态下拍摄到这样的画面。雄性深海鮟鱇鱼在寻找到雌性同类之后，就会紧紧咬住对方的下腹部不放。雌鱼从雄鱼那里获取精子和营养物质，直到雄鱼差不多变成一个空壳。一旦雄鱼体内被“清空”，它就与雌鱼差不多融合在一起，依赖雌鱼循环系统的养分为生。有时候，雌鱼身上会有好几条雄鱼。

深海鮟鱇鱼并不是动物界中唯一让人感觉诡异的两性关系。我们有时会看到一些似乎关系很亲密的动物，觉得很萌很有爱，但事实往往并非如此。比如海獭，当它们漂浮在水面上还互相握着爪子的时候，许多人会情不自禁地发出“Awwww”的赞叹声。不过，还是让我们来面对现实吧。

海獭

雄性海獭对待伴侣的方式相当暴力

海獭确实会在睡觉时互相握着爪子，以免被水流冲走。不过，它们这么做并不是因为陷入爱河，不想与彼此分离。雄性海獭通常拥有好几个雌性伴侣，并且一般只与每个伴侣相处几天时间——根据雌性海獭是否适于繁殖。听起来似乎还不算太糟糕。然而，当它们开始动真格的时候，雄性海獭会“用牙齿咬住雌性的头或鼻子”，经常在雌性身上留下永久的伤疤。之后，雌性海獭会产下一只幼崽，并承担起养育后代的全部责任，而它的配偶早已另寻新欢去了。更令人不忍直视的是，雄性南方海獭（生活在美国加州的海獭亚种）偶尔还会强暴年轻的港海豹，甚至致其死亡。现在，看到海獭还会觉得可爱吗？

美洲螯龙虾

美洲螯龙虾并非配对生活

美剧《老友记》中的菲比曾经给观众不少误导，但她在科学上犯下最主要错误之一就是告诉观众美洲螯龙虾是配对生活的。事实并非如此。它们有着某种类似春季休假的活动模式，雌性美洲螯龙虾会等待机会，轮流与所处区域中占据优势地位的雄性进行短暂的互动。在某种程度上，雌性美洲螯龙虾还是对局面有一定控制力的，毕竟是它主动引诱雄性。

盗蛛

雄盗蛛会为雌蛛献上礼物

胆小、羞怯的雄性蜘蛛为雌性蜘蛛带来包裹好的可口食物听起来似乎很有爱。对人类而言，有一位能为你提供美食的伴侣是多么幸运的事。然而，如果你知道雄性盗蛛这么做的目的，其实是为了在雌蛛吃掉它之前完成交配的话，一切或许就没那么可爱了。雄蛛有时候还会制作一些没有食物在里面的假冒“礼物”。或者更糟糕的是，一开始可能礼物是真的，但是路上雄蛛饿极了，就把食物自己吃了。为了交配又不想被吃，雄性盗蛛也真是费尽了心思。

园丁鸟

园丁鸟以筑造并装饰庭巢而闻名

雄性园丁鸟以筑造富有艺术气息的庭巢而为人所知，而这么做正是为了吸引雌鸟过来交配。作为鸟类中的建筑师，园丁鸟会收集各种亮闪闪的东西来装饰庭巢，然后在庭巢旁边卖力地跳舞，希望赢得雌鸟的芳心。许多人会觉得这样的行为很可爱，不过，请稍微再思考一下。这跟用豪车或各种奢侈品来追求女性有什么区别吗？你应该找一个你喜欢的人，而不是喜欢他拥有的物质。还有，请不要再对鸟类做这样的拟人化了。

长颈鹿

长颈鹿的性生活并不是那么美好

你可以在网上买到许多不同样式的“长颈鹿心形”项链，可以看到两只长颈鹿用脖子组成的心形图案。是不是很有爱？然而，真实的长颈鹿性生活却没那么美好。长颈鹿的交配次数并不多，而它们交配的画风往往是这样的：雄性长颈鹿阴茎勃起之后，一直跟在雌性后面，而雌性总是想方设法走开；当雄性长颈鹿突然爬跨到雌性背上后，交配过程却只有短短的三秒钟。之后，雌性长颈鹿会有长达一年多的怀孕期。

真正让人感动的伴侣关系：信天翁

信天翁的伴侣关系值得我们好好学习

信天翁需要许多年时间才能长到性成熟，并且需要更长时间才开始繁殖，这使它们有足够长的时间来练习“求爱舞”。年轻的信天翁会与多个伴侣一起舞蹈，试验不同的组合，但最终只选择一个伴侣，并与之相伴到永远。实际上，信天翁伴侣之间都有着独特的舞蹈动作。接下来，它们就会组成一个相伴终生的小家庭。信天翁生育的后代很少，并且需要很长的时间将它们养大。这是一项艰巨的工作，因此你要确定找到的是正确的对象。有时候也会出现“离异”的现象，但前提是它们已经连续数年尝试生育，却一直没有成功。毫无疑问，信天翁的伴侣关系值得我们好好学习，或许婚礼蛋糕上可以考虑加上信天翁的图案。（任天）