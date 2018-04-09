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年底个人可手机提取公积金

年底个人可手机提取公积金
2018年04月09日 01:46 新京报
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　　新京报讯 （记者邓琦 实习生余华尊）未来公积金不需要通过单位经办人办理提取，今年底，个人可直接通过手机提取公积金。

　　5月中旬起可手机查询

　　昨日，北京住房公积金管理中心发布《关于系统升级暂停有关业务办理的公告》，4月23日0时至5月9日24时，北京公积金管理中心将进行系统升级。升级期间暂停办理部分业务，具体可登录该中心官网查询。

　　升级后，5月15日起，大家可通过“北京公积金”APP、支付宝生活号以及微信公众号“北京公积金”这三款手机客户端，查询个人公积金余额、贷款等情况。

　　今年年底前，手机客户端将实现个人公积金提取等功能。也就是说，以后公积金不需要通过单位经办人办理，个人直接就可办理提取。

　　个人办理业务也越来越方便，北京住房公积金管理中心自去年下半年以来，陆续取消9种证明。今年年底开通个人网上业务后，北京市内购买、通过住建委网签系统交易的房屋，凭个人身份证即能在网上办结公积金提取业务，不需再提交其他证明或材料。

　　国管到市管不用开转移证明

　　此前，北京市属单位公积金转移需办理内部转移手续。此次系统更新后，在市属单位内部转移不再需要办理转移手续，转入单位直接缴存即可。

　　另外，北京住房公积金管理中心中直机关分中心、中央国家机关分中心、北京铁路分中心不在此次升级范围内。

　　下一步，这三个公积金管理系统也会逐步升级，并且跟北京住房公积金管理中心系统衔接。四个系统衔接后，相互之间办理转移手续将极大优化便捷。

　　■ 提醒

　　系统升级期间暂停部分业务办理

　　1。住房公积金、住房补贴、房改售房款、售后公有住房住宅专项维修资金、商品住宅专项维修资金的登记开户、缴存、提取、转移、转存和信息变更等业务。住房公积金个人贷款申请、放款、还款和贷款变更等业务。

　　2。北京住房公积金网（www.bjgjj.gov.cn）单位网上业务。

　　3。北京市专项维修资金管理系统（www.bjzxwxzj.gov.cn）网上业务（应急支取业务除外）。

　　4.12329住房公积金服务热线自助查询、还款预约和密码重置业务。

　　5。住房公积金联名卡办卡申请及联名卡银行端住房公积金查询等业务。

　　■ 相关新闻

　　去年公积金个贷发放额降五成

　　至去年底累计归集住房公积金11116.27亿元，首破万亿大关

　　新京报讯 （记者邓琦 实习生余华尊）在“3·17新政”作用下，北京地区的房地产市场持续降温，2017年发放额同比减少50.1%，缩水一半。

　　近日，《北京住房公积金2017年年度报告》公布。北京地区住房公积金当年缴存额逐年上升，2017年归集1711.59亿元，比上年增加209.42亿元，同比增长13.9%。截至2017年底，累计归集住房公积金11116.27亿元，首次突破万亿大关。

　　新政影响公积金个贷缩水一半

　　房地产市场降温，住房公积金贷款发放量变了没？自2017年3月17日起，北京地区陆续出台一系列房地产调控政策，堪称史上最严。

　　在“3·17新政”作用下，北京地区的房地产市场持续降温，成交量相比2016年显著下降，2017年北京市商品房销售面积875万平方米，比上年下降47.8%。反映到住房公积金个人贷款方面，2017年发放额同比减少50.1%，缩水一半，相应的贷款发放笔数、贷款回收金额都有减少，而累计发放额、累计发放笔数、贷款余额则增速放缓。

　　另外，受疏解北京非首都功能影响，实缴单位数、实缴职工数增长率在2015年出现拐点，之后增长率逐年放缓。

　　2017年新增开户人数下降幅度达1.9%。不考虑三个分中心，北京地方新增开户人数下降幅度达3%。其中，中心城区降幅明显，周边城区增幅明显，城市副中心通州区增长13%。“这体现出北京人口由中心城区向周边城区疏解的趋势。”相关负责人表示。

　　2018年度公积金缴存比例不变

　　据悉，2018年度公积金缴存比例不变。2018住房公积金年度（2018年7月1日至2019年6月30日）北京地区企业住房公积金缴存比例为5%-12%。企业可根据自身经济情况，在5%~12%缴存比例范围内确定本单位具体缴存比例；其他性质单位缴存比例为12%。

　　同时，住房公积金月缴金额上限按照市统计局公布的2017年北京市全市职工月均工资的3倍，分别乘以单位和职工住房公积金缴存比例之和确定。

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