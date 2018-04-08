支付宝回应央行18万罚单：各项改进措施已落实完毕

新京报快讯(记者陈鹏 宓迪)央行近期披露的罚单显示，因在客户权益、产品宣传及个人信息保护等方面存在违规行为，支付宝收到18万元罚单。

4月8日，支付宝方面回应称，“2017年下半年，我们在接受央行杭州中心支行的检查时发现了一些问题。我们第一时间启动了逐项的改进计划，目前各项改进措施已经落实完毕，并得到了监管部门的认可。感谢监管部门的指导和帮助，我们会在今后的工作中更加严格要求自己。”

具体来看，央行处罚公示表罗列了支付宝三大类型的违规行为：一是在客户权益方面，金融消费者知情权保障不充分、消费者的自主选择权保障不充分;二是在产品宣传方面，在视频宣传中开展引人误解的宣传、在支付宝官方微博中开展引人误解的宣传、处理完毕的投诉占比计算不实，导致对外公布的数据与实际不符;而在个人信息保护上，公示表称其个人金融信息收集不符合最少、必需原则、个人金融信息使用不当。

央行方面表示，根据《非金融机构支付服务管理办法》，对其处罚款3万元;而根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，对产品宣传与个人信息保护两项违法行为，分别给予警告，并处罚款10万元、5万元;以上罚款合计人民币18万元。

上述决定是由中国人民银行杭州中心支行作出的，作出行政处罚的决定日期为2018年3月22日。