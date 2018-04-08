共享自行车国抽结果首次发布 摩拜有产品不合格

今天上午，记者从相关部门获悉，共享自行车产品质量专项抽查的结果已经出炉，这是国家相关部门首次开展对共享自行车产品的质量专项抽查。（央视记者薛宁宁）

结果显示，在被抽查的24批次样品中，有3批次不合格，不合格率12.5%。高于近两年普通自行车的国抽不合格率。

这次国抽中发现的不合格项目有两个：反射器和脚蹬间隙。

2批次共享自行车样品反射器不合格

反射器是一种能够在夜间或黑暗环境中反射光线的装置。

反射器

检测人员表示，自行车反射器缺失，就好像汽车在夜间行驶不开车灯一样危险。因此，国标规定自行车应该在四处安装反射器：前、后、侧及脚蹬。

这次国抽共发现有两批次样品反射器缺失，其车生产企业分别是：

浙江卓洛运动器材有限公司

杭州永威自行车有限公司

运营商分别是：

上海轺辂信息技术有限公司

浙江全域科技有限公司

摩拜生产运营的一批次样品脚蹬间隙不合格

检测结果显示，由北京摩拜科技有限公司生产、运营的一批次共享自行车脚蹬间隙不合格。

骑过自行车的人可能会有一个感受，当自行车转弯时，多数情况下人和车身都要适当地向转弯一侧倾斜。自行车速度越快、转弯越急，倾斜角度就越大。此时，脚蹬如果接触到地面，骑行者可能会摔倒，导致人身伤害。因此，国标规定自行车在倾斜25度时，脚蹬上任何零部件不能触及地面。

试验过程显示，摩拜的一批次产品在车身倾斜23度左右时，脚蹬就已经触及地面，被判定为不合格。这批次不合格的共享自行车正是北京摩拜科技有限公司准备投放市场的一批新车。

国家质检总局产品质量监督司二级巡视员刘杰告诉记者，质检总局已经责成地方质量技术监督部门，依法依规进行处理。

面对监管部门的措施，不合格企业的态度如何呢？记者采访了北京摩拜科技有限公司生产及供应链负责人，他告诉记者不合格的共享自行车同一批次的共有1240辆，已经按照国家质检总局的要求，回收并报废了不合格车辆。

专家：用自行车标准检测共享自行车 要求低了

国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心的专家叶震涛强调，这次国抽所依据的标准GB3565《自行车安全要求》是民用自行车的标准，是自行车最低应该达到的要求。相比较共享自行车的使用环境和使用频率，这个标准用来检测共享自行车明显属于较为宽松的指标。我们应该对共享自行车有更苛刻的要求，以保证使用者的安全。

共享自行车造成的伤害仍然时有发生

国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心的许丰主任告诉记者，自行车的很多零部件都容易损耗，所以即使共享自行车满足了国标要求，由于它长期暴露于室外风吹雨淋，且使用频率较高。在这种情况下，企业如果疏于管理与维护，仍然会导致共享自行车对用户造成的伤害。

去年一位用户就因使用有质量问题的共享自行车而进了重症监护室。记者采访到了其代理律师彭鹏。

据代理律师讲述，原告骑着一辆刹车把断裂的共享自行车，从车上摔下来，并因大量出血而昏厥。现场群众立即拨打120将其送医抢，在重症监护室抢救了4个多小时才挽回了生命。原告被医生确诊为右腿股动脉破裂，因原告的伤口小而深，疑似共享自行车缺失的刹车部分其锐利尖角刺入原告大腿深处，并刺穿了股动脉导致大出血。

一辆有质量问题的共享自行车，它带来的伤害可能远比我们想象的大。据代理律师说，原告事发之后不敢骑车，甚至看到自行车都害怕。目前这起案件已经以和解的方式处理完毕，但共享自行车因质量问题潜在的风险可能并未消除。