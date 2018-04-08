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南昌大量共享单车被抛赣江 城管半天捞出600多辆(图)

南昌大量共享单车被抛赣江 城管半天捞出600多辆(图)
2018年04月08日 21:38 新浪综合
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东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车 本文图均为 南昌新闻网 图东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车 本文图均为 南昌新闻网 图

　　来源：南昌新闻网

　　南昌新闻网讯，4月8日9时许，一艘渔政船游弋在赣江水面上，船上不时有人将钩索甩入赣江。不过，他们不是在赣江钓鱼，而是在水中“钓车”。

　　“我们执法人员在日常巡逻中，发现赣江堤坝下面的江滩上被人抛弃了许多共享单车，堤坝距路面有10余米的高度，如果不专门组织力量运送，这些单车只能丢弃在这里。”东湖区城管执法局相关负责人告诉记者，在执法人员搬运江滩上的共享单车时，发现江水里还有不少被人抛弃了的单车，于是联合渔政部门专门组织了一次“钓车”行动。

东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车

　　“一辆共享单车至少要1000元成本，这些打捞上来的单车虽然大多有所损坏需要维修，但也相当于为公司挽回了数十万元的损失。”哈罗、ofo等四家共享单车企业的运维人员看着江水里隐约可见的共享单车，纷纷发出叹息。据了解，南昌的共享单车仍经常有损坏、丢失的情况发生，几家主要的单车企业每个月都有数百辆单车“平白失踪”，其中不少就是被扔进了赣江里。

东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车

　　从滕王阁一直到江西省人民医院，沿线江滩上不时可见被丢弃的共享单车，还有的单车泡在水里若隐若现。“被抛弃的共享单车越来越多，已经超出了单车企业运维人员的清运能力，我们决定组织一次集中行动，彻底清理掉赣江边的废弃单车。”在八一桥综合执法队队长徐东华的带领下，执法队员联手渔政部门及共享单车运维人员，沿滕王阁至水警码头的废弃单车密集处展开了搜索清运。每当发现有共享单车沉没在水下，就由渔政船上的执法队员用钩索将其拖曳至岸边，由运维人员分别按种类搬运至江堤下，通过绳索垂吊到沿江北大道人行道上，最后装车运走。在运送中，由于许多共享单车被从十米高的江堤上抛掷而下，又长期浸水，座椅、轮胎、车把手等零件散落得到处都是，执法队员从石缝、泥沙里将其清掏出来，交由运维人员回收利用，避免污染环境。

　　经过对水下及江堤旁的共享单车打捞清理，半天时间共“救出”了600余辆共享单车，有力维护了赣江环境，为共享单车企业挽回了损失。执法人员表示，共享单车是市民道德素质的试金石，对于故意乱停放、抛弃损害共享单车的行为，东湖区城管执法局将联合其他部门、企业加大巡查整治力度，让共享单车安心“为人服务”。

　　（原题《共享单车“赣江溺水” 执法人员乘船“钓车”》）

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