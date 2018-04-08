南昌大量共享单车被抛赣江 城管半天捞出600多辆(图)

东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车 本文图均为 南昌新闻网 图

来源：南昌新闻网

南昌新闻网讯，4月8日9时许，一艘渔政船游弋在赣江水面上，船上不时有人将钩索甩入赣江。不过，他们不是在赣江钓鱼，而是在水中“钓车”。

“我们执法人员在日常巡逻中，发现赣江堤坝下面的江滩上被人抛弃了许多共享单车，堤坝距路面有10余米的高度，如果不专门组织力量运送，这些单车只能丢弃在这里。”东湖区城管执法局相关负责人告诉记者，在执法人员搬运江滩上的共享单车时，发现江水里还有不少被人抛弃了的单车，于是联合渔政部门专门组织了一次“钓车”行动。

东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车

“一辆共享单车至少要1000元成本，这些打捞上来的单车虽然大多有所损坏需要维修，但也相当于为公司挽回了数十万元的损失。”哈罗、ofo等四家共享单车企业的运维人员看着江水里隐约可见的共享单车，纷纷发出叹息。据了解，南昌的共享单车仍经常有损坏、丢失的情况发生，几家主要的单车企业每个月都有数百辆单车“平白失踪”，其中不少就是被扔进了赣江里。

东湖区城管执法局联手多家部门打捞水下单车

从滕王阁一直到江西省人民医院，沿线江滩上不时可见被丢弃的共享单车，还有的单车泡在水里若隐若现。“被抛弃的共享单车越来越多，已经超出了单车企业运维人员的清运能力，我们决定组织一次集中行动，彻底清理掉赣江边的废弃单车。”在八一桥综合执法队队长徐东华的带领下，执法队员联手渔政部门及共享单车运维人员，沿滕王阁至水警码头的废弃单车密集处展开了搜索清运。每当发现有共享单车沉没在水下，就由渔政船上的执法队员用钩索将其拖曳至岸边，由运维人员分别按种类搬运至江堤下，通过绳索垂吊到沿江北大道人行道上，最后装车运走。在运送中，由于许多共享单车被从十米高的江堤上抛掷而下，又长期浸水，座椅、轮胎、车把手等零件散落得到处都是，执法队员从石缝、泥沙里将其清掏出来，交由运维人员回收利用，避免污染环境。

经过对水下及江堤旁的共享单车打捞清理，半天时间共“救出”了600余辆共享单车，有力维护了赣江环境，为共享单车企业挽回了损失。执法人员表示，共享单车是市民道德素质的试金石，对于故意乱停放、抛弃损害共享单车的行为，东湖区城管执法局将联合其他部门、企业加大巡查整治力度，让共享单车安心“为人服务”。

（原题《共享单车“赣江溺水” 执法人员乘船“钓车”》）