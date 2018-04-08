贾跃亭国内造车计划未停？乐视汽车关联公司广州拍地

新浪科技讯 4月8日下午消息，广州公共资源交易中心今日公告称，睿驰智能汽车（广州）有限公司以3.64亿元拍下南沙区万顷沙保税港加工制造业区块的2018NGY-2地块，而拍下地块的睿驰智能汽车与贾跃亭关联公司乐视汽车、法拉第未来都有着不少联系。

根据该区块此前发布的公告，2018NGY-2地块申请人应具备的条件包括竞买申请人须在南沙设立项目公司，主要经营范围为车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件及配件制造、销售；汽车销售。另外，项目注册资本≥30000万美元。

2018NGY-2地块申请人应具备的条件截图

而在此公告发布后，雪球上便有用户猜测这些条件与广州市南山区的这家名为睿驰智能汽车的公司有关。根据其工商信息，睿驰汽车注册于2018年2月12日，注册资本为30000万美元，所属行业为机动车、电子产品和日用产品修理业。

查询睿驰智能汽车的股权信息，其股东为SMART MOBILITY（HONG KONG）HOLDINGS LIMITED，根据中国香港企业注册处，该公司曾用名为FF HONG Kong Holdings Limitied，中文名称为法法汽车生态（香港）有限公司。

根据工商信息，法法汽车生态此前投资了法法汽车（中国）有限公司，后者为2017年3月成立的台港澳与境内合资的有限责任公司，注册资本为5000万人民币，其主要人员信息显示张海亮为其董事，董事长为王佳伟，其股东除了法法汽车生态外，还包括法法互联网智能电动车有限公司。其中，张海亮曾担任乐视汽车副董事长，法法互联网智能电动车有限公司在去年5月变更为乐视汽车科技（北京）有限公司。

根据此次拍下地块的要求，竞得人须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目，竞得人须在项目开发建设期间和建成后与广州市南沙区政府通力合作，开展新能源汽车及零部件的技术研发，产品开发、技术开发，汽车零部件制造，汽车及配件销售（含网上销售），汽车维修及技术咨询、技术开发及相关业务培训，货物进出口业务，建设纯电动汽车的整车生产基地及进出口基地。乐视汽车在国内的动作再成谜。（宵寒）