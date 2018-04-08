中国智能手机寒冬继续：一季度出货量同比下降27%

新浪科技讯 4月8日晚间消息，工信部旗下中国信息通信研究院今日发布《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，2018年1-3 月，中国智能手机出货量为8187.0万部，同比下降27.0%。

报告显示，就手机市场总体情况而言，国内总体出货量延续下降趋势。2018年3月，国内手机市场出货量3018.5万部，同比下降27.9%；2018年1-3月，国内手机市场出货量8737.0万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量占比近九成。2018年3月，国产品牌手机出货量2699.5万部，同比下降29.0%，占同期国内手机出货量的89.4%；2018年1-3月，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.8%，占同期国内手机出货量的86.8%。

就智能手机发展情况而言，智能手机出货量占比稳定在九成以上。2018年3月，智能手机出货量为2808.3万部，同比下降28.6%，占同期国内手机出货量的93.0%；2018年1-3月，智能手机出货量为8187.0万部，同比下降27.0%，占同期国内手机出货量的93.7%。

2018年3月，上市智能手机新机型68款，同比下降37.0%；2018年1-3月，上市智能手机新机型158 款，同比下降15.1%。

实际上，今年第一季度中国智能手机的发展情况延续了2017年的寒冬态势。

根据中国信息通信研究院此前公布的数据，2017年12月，中国智能手机出货量为4036.1万部，同比下降33.2%；1-12月，中国智能手机出货量为4.61亿部，同比下降11.6%。

在寒冬之下，中国智能手机市场的集中度在逐渐提高，二三线品牌面临增长瓶颈甚至生存困难，而一线品牌之间的竞争也更为激烈。中国智能手机厂商们也开始了求变之路，比如寻找游戏手机等更加细分的市场；继续向低线城市下沉寻求增量；大力拓展海外市场；加大技术投入和产品创新以刺激用户换机欲望等。(张俊)