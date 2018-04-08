72个神秘宇宙闪光令科学家迷惑不解：非常明亮变化快

图中是观测的一个瞬态宇宙事件，该事件达到最大亮度的时间是8-18天，之后在距离地球40亿光年处爆发。

新浪科技讯 北京时间4月8日消息，据国外媒体报道，目前，科学家对超新星进行了一项勘测活动，超新星是大质量恒星终结生命时出现的猛烈爆炸，勘测结果发现72个神秘的宇宙闪光。这些闪光非常类似于超新星光线，但是超新星演变速度非常快，因此天文学家很难勘测超新星的自然属性。

72个神秘闪光是由“暗能量勘测超新星计划（DES-SN）”发现的，据悉，DES-SN勘测计划是通过位于智利安第斯山脉托洛洛山美洲际天文台望远镜对宇宙天体进行勘测，DES-SN勘测计划通过测量宇宙膨胀，将有助于探测暗能量属性。研究人员在勘测宇宙空间时，拍摄到天体变化，以及短暂的超新星事件，并对这些事件进行了跟踪分析。

研究报告首席作者英国南安普敦大学米卡?普尔西恩（Miika Pursiainen）称，DES-SN勘测计划有助于我们更好地理解暗能量，迄今科学家仍无法完全解释暗能量。同时，这项勘测计划比之前揭晓了更多难以解释的神秘短暂天体事件。

普尔西恩发现了72个非常明亮、且变化很快的宇宙闪光，目前他和研究同事仍在试着理解这些不同寻常的宇宙事件。

大质量恒星生命末期，当核聚变活动停止之后，重元素都将聚集在恒星内核。最终，恒星内核将变得很重，以至于恒星内部爆炸，以及II型超新星爆炸中外壳脱落。除II型超新星之外还有另一种著名的超新星，叫做Ia型超新星，它涉及一种被称为白矮星的“恒星尸体”从一颗伴星中虹吸物质，直至伴星缩小达到质量阈值，引发失控的核反应。

这个最新探测的宇宙闪光亮度类似于不同类型超新星的最大亮度，但是可观测时间较短，大约一个星期至一个月时间。相比之下，真实超新星可存在数月时间，最新观测72个宇宙闪光区域非常炽热，温度范围在1万-3万摄氏度之间，它们的宽度可达150亿公里。

目前，天文学家仍不确定这些不寻常宇宙事件是如何发生的，一些恒星在它们以超新星形式爆炸之前就开始剥离物质，在最极端的情况下，脱落物质会完全包裹爆炸恒星。超新星释放的能量之后加热周围物质，达到非常高的温度，之后天文学家可能仅观测到被照明的包裹层，而不是爆炸恒星。研究小组指出，这种情况可能有助于解释最新观测到的72个宇宙光线，但证实仍需要进一步研究。

研究小组表示，他们计划继续搜索短暂的宇宙现象，之后与最普通的超新星进行对比，评估这些宇宙现象的发生频率。

普尔西恩说：“如果没有其他更好的解释，我们不得不承认天体物理学和宇宙学仍存在着大量科学未解之谜。”（叶倾城）