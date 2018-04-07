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魅族“掉队”之惑:三年裁员陷关店风波 店员称不好卖

魅族“掉队”之惑:三年裁员陷关店风波 店员称不好卖
2018年04月07日 05:13 新京报
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　　2018年的春天，国产手机行业真是热闹，小米、华为等代表性的企业你追我赶，争夺市场。但是，有一家曾经辉煌无限的手机厂商却淡出了人们的视线——魅族。最辉煌的时候，魅族堪称国产最具性价比的“机皇”，但如今的魅族已经今非昔比，它要考虑的问题很可能是如何“求变生存”。

　　近日有消息称，魅族将会迎来一轮大裁员，裁员数量将会超过千人。3月30日，魅族方面表示，裁员确实存在，但是属于“末位淘汰”机制，裁员千人的消息与事实严重不符。不仅如此，去年底今年初，市场传出魅族专卖店关店的风波。

　　有业内人士表示，裁员、关店对于在手机厂商竞争中“掉队”的魅族来说只是一个开始，在市场越来寡头化的今天，留给魅族的时间不多了。

　　连续三年裁员，短期内多次人事调整

　　实际上，这已经是魅族连续第三年裁员。2016年初，魅族创始人、董事长兼CEO黄章提出“稳增长，创利润，挺进IPO”的目标后，魅族启动了每年末位淘汰计划，裁员规模从起初的5%升至10%。2017年初魅族也传出裁员消息，有消息称裁员幅度达25%，涉及千人，但魅族方面回应称仍在10%左右。

　　除了裁员，魅族还在短期内进行了多次架构和人事调整。继2017年6月份魅族、魅蓝、Flyme三大事业部独立拆分后，魅族在去年底再次发布公司中心级组织架构调整及人员任命的通知，新设立海外事业部，负责公司产品的海外业务，任命郭万喜为魅族事业部副总裁并兼任海外事业部总裁，负责海外事业部相关业务及团队管理，向董事长兼CEO黄章汇报工作。据报道称，海外事业部原本隶属于魅族事业部，独立出来很大程度上表明了魅族征战海外的决心。

　　国内手机市场已经被几大厂商瓜分完毕，国产手机出海寻求新的增长机会不再是新闻。第三方研究机构Kantar Worldpanel发布报告称，截至去年10月末，华为、小米、苹果、Vivo以及OPPO中国前5大手机厂商占据了整个市场91%的份额。上一年，这一数字尚为79%。也就是说，一年间上述5家手机厂商领先中兴、魅族等公司的优势在进一步扩大。

　　据了解，魅族海外市场在2016年销售了200万部手机，在东南亚、东欧都有不错的表现，希望进一步在西欧市场发展。IDC的数据显示，中国手机厂商在印度智能手机市场的份额已经超过50%。

　　魅族2015年发布印度版MX5手机，不过此后并没有取得太大的进展。此外，小米、华为、OPPO、vivo这些在国内取得成功的手机品牌的海外业务也在稳步推进中，魅族出海后依然要与这些老对手正面竞争。

　　魅族去年底设立了配件事业部，负责公司配件产品的研发、市场推广及销售工作。业内人士认为，魅族此举也是要谋求更多的利润空间。

　　市场研究公司CCS Insight在一份报告中提到，随着手机业务利润逐渐降低，在十大手机制造商中，至少三家制造商的配件业务利润将超过手机业务利润，主要制造商将像小米一样，重点发展品牌配件和联网设备产品，这些产品可以带来更高的利润。

　　陷关店风波，店员抱怨产品不好卖

　　魅族的线下渠道遇到了一些麻烦。今年初，有消息称，魅族此前2500家左右的专卖店已经关了500多家。

　　对于关店的传闻，魅族方面告诉新京报记者：“店面关闭并没有500家之多。每天都存在店面的关闭与开启，每个地区的代理商只是对当地的情况有所了解，他们并不知道其他地区具体的情况，不能仅凭一家之言断定现在整个魅族的情况。”

　　新京报记者日前走访了北京地区部分魅族门店，一位在北京从事了两年销售的魅族工作人员告诉记者，的确听说有些店铺关闭，但原因是一些员工住处变化，导致人手不足，与经营关系不大。但与此同时她也抱怨到，“跟前两年比，现在手机不好卖了。”她认为，这主要受到线下店铺整体客流疲软影响。

　　记者今年早些时候在位于五道口和清河的魅族专卖店走访时看到，店铺均位于超市进出口的一侧，门前人流量并不小，但在记者观察的20分钟内均无人进店。

　　魅族方面表示，店面关闭以及开启是通过专卖店的业绩、标准进行的优化动作，将不符合要求的店面关闭，并且重新选址开启新的店面。这个优化在这段时间比较密集。“去年魅族只有一款PRO 7旗舰产品，而魅族的梦想机今年才会出现，在这个阶段算是魅族的中场休息时间，在这段时间魅族会调整状态以及情况，为下半场也就是今年的产品做更好的准备。”

　　“市场竞争更激烈了，魅族的硬件和广告营销没有跟上，”一位魅族公司内部员工告诉记者，2015年以来，魅族凭借高性价比、设计和系统体验销量占优，“当时魅族的性价比有赶超小米的势头。”但越来越多的品牌布局高性价比的智能手机，到了2016年，魅族的性价比优势不再明显，“销量能够维持全靠系统和口碑。”

　　重视线下渠道和用户口碑的魅族，对于销售人员的提成从不吝啬，一位魅族手机销售员告诉记者，“拿旗舰举例，小米卖一部提成十块，魅族就可以提一百。”这也是他两年前选择销售魅族手机的原因。但是现如今，他对于收入并不满意，“前年双十一拿了一万多，去年也就六七千。”

　　2017年，魅族赖以生存的口碑出现危机，“迟迟未推出全面屏”、“创新不足”、“配置跟不上”等舆论让魅族的销量难以突破，上述员工称，“虽然硬件和营销上暂时落后，但魅族的优势依然很多，2018年也许会有突破。”

　　专家：魅族错过延伸产品线窗口

　　对于手机行业来说，2017年是一个分水岭。据IDC数据显示，2017年中国智能手机市场出现近十年来首次萎缩，同比萎缩4.9%。受中国市场的影响，全球智能手机市场出货量也同比减少0.1%。

　　“在整体市场萎缩，行业竞争加剧的背景下，魅族显然已经站不稳脚步了，”电信行业分析师付量称，魅族曾经有一批忠实用户，能够支撑起魅族较高的价位，但是随着竞争对手相继推出颇具竞争力的产品，魅族产品的吸引力对于用户来说就没有那么大了。

　　全面屏无疑是去年手机行业的关键词，特别是iPhone X发布后，国产手机厂商更是扎堆发布全面屏产品，金立更是一口气发布了8款全面屏产品。在这场全面屏手机战役中，魅族迟迟没有入场，成为了少数没有及时发布全面屏手机的厂商。

　　去年7月魅族发布的Pro 7，显然没能扛起旗舰机的大旗。定位高端机的Pro 7发布时售价2880元起，到11月中旬已经降价300多元，被网友戏称去年智能手机“跳水王”。记者在淘宝上看到，部分店家售卖Pro 7合约机，最低标价1250元。

　　魅族Pro 7最大的看点是大小双屏设计，在背部增加了一块小屏。用户用背部双摄像头自拍时，可以从小屏看到自己。当用户翻转手机时，该屏幕就会点亮，上面可以显示日期、时间、天气等内容。

　　Pro 7的差异化用户似乎并不买账。第一手机世界孙燕飚告诉记者，“魅族是国内十大大主流品牌之一，但它没有旗舰产品，Pro 7是扛不起它的大旗。大家对双屏没什么感觉，没有形成潮流，大家不愿意买单，Pro 7有库存。”

　　孙燕飚指出，魅族此前线下走强的一个关键原因，就是线上往线下导流，线上下单的时候，如果用户抢不到单子，可能将用户单子导到居住地附近的线下店。“魅族线下渠道从去年一直往上走，去年很明显的情况是不如上一年，缺乏旗舰机，品牌分化，还有高层的变动，综合原因导致今天的局面。”

　　付亮指出，在国内厂商都在推出价格更高的产品的时候，魅蓝找不到一个合适的市场空间，而高端产品又面临用户黏性减弱。“魅族现在应该要集中精力和资源，找到突破点，”付亮称，魅族已经错过了延伸全产品线的时间窗口。

　　新京报记者 马婧 杨砺

魅族关店裁员
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