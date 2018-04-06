人民日报刊文：使用网络语言应取舍有度

原标题：使用网络语言应取舍有度

互联网让今天的语言使用生态呈现出从未有过的多样性。放眼望去，习用者张口“蓝瘦香菇”、闭口“臣妾做不到”，这边站着傲娇的甄嬛，那边是伤不起的宝宝。成语被重新阐释，诗歌连同诗人被娱乐：杜甫很忙，李白睡得香，屈原躺枪……以上如果说仅是无伤大雅的打趣，类似把“医生”写成“医牲”、用“土肥圆”消解他人外在形象的“新词新语”就另当别论了。

更有部分网络新词新语或内涵庸俗或带着戾气，部分网络新文体或无病呻吟或虚张声势，皆从网络流入日常生活。其中，网络低俗词语要脱敏，往往借同音或近音字粉墨登场，但不管其形式如何花样翻新，只要一说出口，其读音本身便暴露出低俗内涵。充斥戾气的新词语同样喜欢借同音字遣词造句，但与低俗词语脱敏不同，暴戾词语往往为达到诋毁、攻击目的而选用矮化他人人格的文字。流行新文体多模式单一、雷同，如“咆哮体”“逼转体”，使用者仅通过变换其中某几个字词就构成一段文字，表达内容空泛，给人削足适履之感。

语言系统其实具有自我净化能力，随着时间推移，会自然通过分层过滤，淘尽渣滓、淬炼真金。虽然如此，当下部分网络语言带来的负面影响仍不可小觑。

一方面，某些网络新词新语新文体对语言自身带来冲击。汉字历史悠久，表形表意，意蕴深厚，只哗众取宠地满足于对文字内涵的消解，如无灵魂无脑筋之美人，华而不实。另一方面，低俗、浮夸的网络语言过于盛行，将在一定程度上拉低流行文化的气质内涵。言为心声，语言反映人的思想境界。一代人有一代人对汉语言文字的理解与再造。只是这种理解和再造的主流，当是对汉语言之美的正面涵养，而不是一味抖机灵式的戏谑恶搞。这一类网络新词新语对中小学生造成的负面影响尤为明显。未成年人语言鉴别能力尚弱，世界观、人生观、价值观尚未健全，但追新求奇、张扬个性心理强盛，所以也是最容易不加理性判断就盲目接受这类新词新语的群体，或将在无意间种下“游戏文字”以及语言传递出来的“游戏生活”的种子。

纵观汉语发展历史，每个时代都有旧质语言要素的消亡，也有新质语言要素的产生，这是语言创新的必经阶段。对其中无伤大雅者，我们尽可以抱着宽容心态和开放眼光对待，对庸俗暴戾、浮夸恶搞者则当有所规范、有所引导。

首先，要加强媒体语言使用规范。媒体肩负传播文化，引导舆论，服务大众等重要责任。在语言使用上，媒体应首先起到引领和示范作用，严格约束自己不使用低俗暴戾词语，同时，在抵制低俗暴戾词语时不失语。其次，要加强学校尤其是中小学语言规范，家庭和学校应充分认识规范使用国家通用语言文字的重要意义，引导学生使用规范语言写作，教育学生远离低俗词语和暴戾表达。

对于我们大多数人来说，则需具备主动甄别的意识。说话作文，譬如行路，言之无文，行之不远。文有雅俗之别，俗有高下之分。如何在海量的新生语言质料中趋雅避俗，要求语言使用者要有一双明辨是非的慧眼。同样要注意的是，言之无物，何以文为？主动使用规范语言，避免空泛表达，光有甄别雅俗的眼光还不够，还需要主动到优秀传统文化中汲取养分。几千年优秀传统文化，积淀着中华民族最深沉的精神追求，也是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。语言风格多样化，除了“有趣”，更有典雅——既有气质、又有内涵，这是语言建设根本目标。

规范是堵漏洞，引导是疏淤塞，语言文明建设需要双管齐下，疏堵结合，以疏为主，辅以规范。如此，构建一个风清气正、和谐文明的语言生态环境就不远了。