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扎克伯格坦言不会辞职：我开创的公司我来负责

扎克伯格坦言不会辞职：我开创的公司我来负责
2018年04月06日 06:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月6日凌晨消息，在Facebook宣布“剑桥分析”（Cambridge Analytica）数据丑闻中有8700万名（多于Facebook此前承认的5000万名）用户的数据被盗用的当天，该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，他仍是运营这家全球最大社交网络公司的合适人选。

　　“生活的要义就是从错误中吸取经验教训。”扎克伯格在与媒体记者召开的一次电话会议上说道。“说到底，这是我的责任。我开创了这家公司，我来运营，我来负责。”

　　Facebook举行此次不同寻常的电话会议的背景是，该公司正面临着诸多压力：广告主的“变节”、立法机关的愤怒、以及该公司在“剑桥分析”丑闻中对用户数据处理不当所带来的不满。

　　这些压力始于3月中旬，当时Facebook承认“剑桥分析”这家伦敦政治数据公司不正当地获取了5000余万名用户的个人信息。当时有报道称，“剑桥分析”利用这些数据对全球范围内的大选和政治运动施加了影响。而在本周三，这一事件继续发酵，该日Facebook首席技术官麦克·施罗普弗（Mike Schropfer）发表博文称，被“剑桥分析”获取了数据的用户人数远多于此前预期。

　　业界人士指出，这桩丑闻的核心其实并非Facebook对用户信息处理不当，也并不在于什么人做了什么事。问题的关键在于，对月度活跃用户人数高达20亿人的Facebook来说，这家公司是否还值得信任。

　　扎克伯格已经把话挑明了，也就是他并不计划辞去Facebook CEO职务。到目前为止，他也没有因此丑闻而解聘任何人，而是宣称Facebook正在尝试甘心承受已经发生了的事情。“我们是一家理想主义的、乐观主义的公司。”他说道。“我们现在知道了，以前我们没有采取足够的措施来重点关注如何防止滥用的问题，也没透彻地想过人们会如何利用这些工具来给他人造成伤害。”

　　他说道，Facebook现在正面临着两个中心问题：“首先是，我们能否控制住自己的系统？其次则是，我们能否确保自己的系统不被用来破坏民主？”

　　如果想要解决这些问题，那么Facebook就很可能需要作出一些调整。

　　“只是给人们以发声的机会是不够的，我们还必须确保人们不会利用这种机会来散播虚假信息。”扎克伯格说道。他承认，Facebook“必须确保我们生态系统中的所有人都会保护人们的信息”。（唐风）

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