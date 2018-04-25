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48年过去了 如今的东方红一号是太空垃圾吗？

48年过去了 如今的东方红一号是太空垃圾吗？
2018年04月25日 11:39 新浪科技综合
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　　来源：蝌蚪五线谱

　　48年前，“东方红太阳升……”的歌声由卫星传遍世界，这段歌声是东方红一号卫星从太空传回地球的。

　　提到东方红一号，相信每个中国人都不会感到陌生，它不仅是一颗人造卫星，更凝聚着厚重的民族精神。自从1970年4月24日成功发射以来，东方红一号已经在太空遨游了48年，据估计它至少还将继续运行数百年。

东方红一号卫星，图自网络东方红一号卫星，图自网络

　　但你们可能想不到，东方红一号的设计寿命其实只有20天。当然这个20天可不是说20天后卫星就会陨落，而是可以像地球发射信号，传输太空资料工作20天。

　　也就是说早在发射当年的5月14日，东方红一号就已经耗尽了全部电力，并丧失了全部功能，成了一颗报废的卫星。

　　既然如此，东方红一号是否属于“太空垃圾”呢？

图自网络图自网络

　　要回答这个问题，我们首先需要知道何谓太空垃圾。

　　在人们的印象中，“垃圾”一词含有贬义，其实太空垃圾还有个专业的称呼——空间碎片。

图自网络图自网络

　　我们知道，卫星、飞船等航天器都是需要借助运载火箭上天的，当运载火箭将航天器送入太空并实现星箭分离后，火箭的剩余部分就被留在了太空中，这是太空垃圾的来源之一。

　　太空垃圾最主要的来源则是航天器的在轨破碎（约占太空垃圾总量的一半），当航天器在轨爆炸或碰撞，便会产生大量碎片。

　　这方面的著名案例如我国在2007年初进行的反卫星导弹试验，当时成功击毁了已经报废的“风云1C”气象卫星，产生的碎片中大于1厘米的有3万余块，而大于1毫米的则多达上百万块，是产生太空垃圾数量最大的单次事件。

　　此外，航天器表面脱落的材料和油漆斑块、逸漏出的固体和液体材料，甚至宇航员的排泄物，也都会成为太空垃圾。

“风云1C”被击毁一个月后的碎片运行轨道面，图自wikipedia“风云1C”被击毁一个月后的碎片运行轨道面，图自wikipedia

　　太空垃圾在太空中是以宇宙速度高速运行的，这无疑给宇航员和航天器带来了严重的安全隐患。

　　要知道，一颗大小仅几百微米的金属粒子便能够击穿航天服，一块药片大小的残骸就足以使卫星报废，大体积的太空垃圾甚至还会坠落到地球上，对地面人员造成危害。

　　美国一项研究曾评估认为，地球上空的太空垃圾数量已经逼近临界值，近千颗卫星面临着被太空垃圾撞击的威胁。

　　除此之外，太空垃圾还常常干扰军事侦查和天文观测，例如有的太空垃圾可能被误认为是洲际导弹的弹头，大块的垃圾可能使天文监测数据失真。

太空垃圾撞击航天器留下的孔洞，网络图太空垃圾撞击航天器留下的孔洞，网络图

　　尽管东方红一号饱含着全体中国人的深厚感情，但理性来看，它早已报废，不受控制，因而是太空垃圾，而且由于它尺寸大，重达173千克，还是个不折不扣的大号“垃圾”。

　　既然太空垃圾危害巨大，那么需要将东方红一号从太空清理掉吗？

　　首先从客观上看，虽然东方红一号不受控制，但它的运行轨迹是可预测的，对其他航天器的飞行安全基本不构成威胁。

　　其次，从情感上讲，东方红一号仿佛是中国航天道路上的灯塔，48年来，它照耀着中国航天事业从零走向辉煌，如今人们甚至可以在天气晴朗时观测到它。

图自水印图自水印

　　说完了上面这些，我们最后来谈谈东方红一号的最终命运。

　　一个航天器会不会坠毁，关键是看它的近地点高度，而大气层是导致卫星轨道降低甚至重返大气烧毁的最主要因素，因为大气的阻力会使失去动力的航天器越来越慢，最终降低高度以致被地球的大气和引力束缚，最终坠毁。

图自网络图自网络

　　不过大气层的影响是有范围的，一般来说，超过500千米后，大气对航天器的影响就几乎就是0了！在这个高度的轨道上飞行的航天器基本就是“寿与天齐”了。只要地球不毁灭，不被太空垃圾撞击，这些卫星是不会掉下来的。

　　那么我们看一下东方红一号的轨道高度。

　　1970年4月24日，东方红一号近地点为429千米，远地点为2036千米。

　　2018年4月24日，东方红一号近地点为441千米，远地点为2037千米。

　　可以看到，东方红一号的轨道越来越大了。

　　所以，我们真正需要担心的不是东方红一号会重返大气层坠毁，而要担心在无数年后，东方红一号将彻底脱离地球引力束缚，成为真正走向星辰大海的中国人造天体！

　　常言道“垃圾是放错位置的资源”，如果将来条件允许的话，我们还是应该在东方红一号越飞越远前把它接回家。

　　毕竟作为我国航天史上的第一枚太空探测器，东方红一号还是具有重要的意义，即使它是“太空垃圾”，也是全体中国人无比珍视的宝贝。如果能救回来放在纪念馆当中，留予后人瞻仰，又是一件国家宝藏。。。。。。

图自网络 图自网络

　　2016年，东方红一号卫星的发射日（4.24）被正式确定为中国航天日。在第三个中国航天日到来之时，小伙伴们想知道此时此刻东方红一号在哪里吗？ 想实时监控“东方红一号”请戳我！

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