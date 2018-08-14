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外媒：谁才是第一？小米三星再争印度手机市场霸主

外媒：谁才是第一？小米三星再争印度手机市场霸主
2018年08月14日 08:25 环球网
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　　[环球网科技8月14日报道 记者 心月]日前，GizmoChina网站刊文，称作为世界增长最快的智能手机市场，印度市场已经成了智能手机厂商布局的重点。而其中，中国厂商小米和韩国厂商三星也展开了激烈的争夺，市场格局排名频繁变化。之前有机构报告称，今年二季度小米印度手机市场的第一名宝座被三星抢走。然而据外媒的最新消息，IDC报告显示，小米二季度仍然力压三星，位居第一。

　　今天，全球知名的科技市场研究和咨询公司IDC以29.7%的市场份额将中国智能手机制造商小米评为印度智能手机第一品牌。三星以23.9%的市场份额位居第二，vivo和OPPO分别位居第三和第四。

　　IDC印度智能手机市场二季度报告称，该季度印度市场一共发售了3350万部智能手机，同比增长两成。其中，一些厂商面向网络渠道的独家产品发布以及实体零售商强劲发货，导致了二季度的高增长。IDC表示，印度智能手机市场体现出集中化趋势，前五名厂商占据了79%的份额，一些小品牌逐步边缘化。

　　IDC报告显示，二季度小米在印度的手机发货量达1000万部，获得29%的市场份额。该季度小米获得了107.6%的同比高增长。数据显示，在印度网络销售手机市场，小米占到了56%的份额，而在线下渠道，小米获得33%的份额。而三星电子二季度在印度的手机发货量为800万部，市场份额为23%，排名第二。和小米将近一倍的增长相比，三星二季度的销量仅增长了两成。

　　然而此前，Counterpoint等其他机构的报告则称，二季度三星电子发货量超过了小米，重新夺走了行业龙头位置。

　　总部位于香港的Counterpoint Research发布的报告显示，韩国巨头三星已于2018年第二季度以29%的市场份额夺回了印度市场的头把交椅，而小米的市场份额为28%。

　　总部位于新加坡的市场研究公司Canalys则认为，今年第二季度，三星和小米均获得印度智能手机市场30%的份额，继续领先于其他所有竞争对手。不过，就销量而言，小米稍微领先三星，仍然占据第一的位置。

　　对于谁才是印度智能手机市场Q2的霸主，不同机构数据调查显示的结果却不尽相同。数据来源的不同或许是导致这一现象产生的主要原因。

　　综合多家机构的印度智能手机市场Q2数据报告，小米和三星电子已毫无争议的成为两大巨头，掌控了六成左右的市场份额，其他厂商份额呈现萎缩趋势。值得一提的是，小米份额的大幅增长并未导致三星份额的缩减，可以看出，小米蚕食的是其他竞争对手的份额，同时也让印度本土手机品牌的生存更加艰难。

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