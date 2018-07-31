直击|小米生态链架构调整:成立贵金属、投资部等部门

新浪科技讯 7月31日上午消息，小米生态链近日宣布组织架构调整，新成立了贵金属业务部、探索产品部和投资部。

邮件内容显示，在生态链下成立贵金属业务部，刘新宇为负责人，向刘德汇报。张维娜配合刘新宇拓展新业务，向刘新宇汇报；成立探索产品部，夏勇峰为负责人，向刘德汇报；成立投资部，高雪为负责人，向刘德， 周受资双向汇报。

此外，小米生态链还对生态链平台部的多个业务部门和人员架构进行了调整。(张俊)

以下为小米生态链内部邮件全文：

生态链的同学们：

根据生态链业务发展需要，经雷总批准，对生态链的组织架构调整如下：

一，在生态链下成立贵金属业务部，刘新宇为负责人，向刘德汇报。张维娜配合刘新宇拓展新业务，向刘新宇汇报。

二，在生态链下成立探索产品部，夏勇峰为负责人，向刘德汇报。

三，在生态链下成立投资部，高雪为负责人，向刘德， 周受资双向汇报。

四，孙鹏转入公司平台战略投资部。

五，叶华林转入有品电商部。

六，生态链平台部（原狭义生态链）由屈恒全面负责，屈恒向刘德汇报，生态链平台部相关调整如下：

（一）产品团队由屈恒直接负责；

（二）供应链、业务分析、项目、品控、结构团队合并为运营部，运营部同时会对生态链其他部门提供业务支持，赵彩霞为运营部负责人，向屈恒，刘德双向汇报；

（三）工业设计团队由李宁宁负责，李宁宁向屈匣汇报；

（四）文案合规部并入包装平面设计部，包装平面设计团队由陈露负责，陈露向屈恒汇报；

（五）创意中心和UI/UE团队由任恬负责，任恬向屈恒汇报；

（六）市场部由李卓顾负责，李卓顾向屈恒汇报；

（七）深圳分部由寻克亮负责，寻克亮向屈恒汇报；

（八）大客户部由刁美玲负责，刁美玲向屈恒汇报；

（九）数据平台、软件测试团队并入MIoT。

以上各部门具体调整情况以各部门负责人沟通内容为准，各部门负责人须尽快完成部门内部沟通。

刘德

2018.7.27