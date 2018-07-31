小米8透明探索版到底探索了什么？

2018年上半年最让我感到震撼的手机，当属小米8透明探索版。

出场就自带“明星光环”的透明探索版

5月31日，在深圳大运中心体育馆的小米8发布会可能是持续时间最长的一次，算上MIUI10，小米这次一共发布了五款产品，小米8，小米8 SE，小米8透明探索版、小米手环3，小米VR一体机。

小米8

尤其是小米8系列产品，雷军在发布会上吊足了我的胃口：先是花了很大的篇幅介绍小米8，这也是小米3000元价位的第一款刘海屏手机。

看到小米8的真机图，我充满了失望。这么大的刘海，跟iPhone X的刘海一样宽了，却还是后置指纹识别。

这还是我心中的那个探索黑科技的小米吗？作为温和派米粉，我的心中十分焦虑。中国手机市场高手如云，只是依靠后置指纹加刘海屏的千篇一律的设计，小米怎么与对手竞争？

“你可是那个曾经做出MIX2全陶瓷尊享版的小米啊，怎么就在2018年选择了挤牙膏？”我开始有些坐立不安。

所幸雷军没有让现场的观众等太久，在讲完小米8之后，One more thing终于来了。小米8探索版，最开始，雷军是这样称呼这款手机的。

Face ID，屏下指纹，这些已经用在iPhone和vivo上的功能小米8探索版都有。而且小米8探索版也有与iPhone X类似的Animoji，我最喜欢的是那个米兔的3D头像。

不过小米并没有止步于此，为了突出差异化，小米8探索版的后盖被做成了透明的。这就更有意思了，千篇一律的手机市场终于有了一款外观很不一样的。

米粉终于又能扬眉吐气了，从口袋里掏出小米8透明探索版打电话一定很吸引眼球。

我在朋友圈展示了这台“明星”手机，很快就吸引了好多朋友想下单购买。

缺货两个月，“过气”的透明探索版

等到我们都去小米商城准备预订的时候，才发现透明探索版还停留在非量产阶段。

雷军在发布会现场也表示，由于要做成透明的，必须把生产线改造成无尘的，真正的上市还需要两个月。

两个月，我能等得起，但是非米粉的普通消费者就不一定买帐了。7月30日晚，小米8透明探索版正式开售，开卖一分钟就销售一空。

第一次抢购距离小米8发布会刚好是两个月，然而竞争对手不会等小米。这两个月，其他厂商已经出了多款新品，无论是OPPO的Find X，还是vivo的NEX，都已经在这两个月内发布。即便是发布较晚的Find X，也早已在7月30日前开售。

而且由于正式开售延后了两个月，就连Android首款Face ID也被Find X抢走了，“你说你是Android首款，但是又买不到，反倒是在Find X上我体验到了Android手机的Face ID。”

根据爱范儿的测试，虽然小米8透明探索版和Find X的Face ID都达到了支付级别的标准，但真正能用于支付的也只有Find X。这也难怪小米在Face ID之外又用上了屏下指纹。

小米8透明探索版的屏下指纹

然而即便是屏下指纹，小米也不再是第一个做的，vivo NEX的屏下指纹已经迭代到了第三代。我在京东买的NEX已经用了半个月，小米8透明探索版才开始第一次抢购，这让我更加为小米担心了。

不过，这都不是最致命的问题，我最担心的是小米因为“透明”二字而走入歧途。

透明探索版到底探索了啥？

既然Face ID和屏下指纹都不是小米首发，小米8透明探索版也就只是普通的旗舰手机而已。它的名字里有探索，在延迟上市后的市场环境里，这款小米手机到底探索了什么与众不同的黑科技？

看了小米官方7月30日上午发出的解释，我才有些明白，小米8透明探索版，探索的其实是一款装饰板！

电路板看着很好看，其实是一块装饰板，并不是真的元器件

对于这款装饰板，小米官方的解释是这样的：采用透明玻璃后盖的小米8，大家看到的内部的芯片区域，是用主板的工艺制作了一块“装饰主板”，放在实际主板的上面。之所以叫“装饰主版”，是因为它是具有电路板完整工艺流程且具有装饰意义的另一块“主板”。

图片来源：小米8透明探索版装饰板制造工艺视频截图

这也回答了小米8透明探索版刚发布的时候最大的疑问：透明后盖下的元器件排列这么整齐，是真的吗？该不会是贴纸吧。

图片来源：小米手机产品市场总监臧智渊

小米官方给出了很肯定的回答：不是贴纸。当然，真正的手机元器件也没有露出来，而是被那块装饰板覆盖。“面对一块装饰主板，虽然其没有功能，但却有着主板相同用料和工艺，甚至更为严苛的无尘环境，毕竟任何一粒灰尘都会在透明玻璃下格外扎眼。不能说是愚弄，更不是贴纸。因为这是一种外显的炫耀。”

看完这些感人的营销话术，我终于明白了小米的良苦用心—即便是一款用于装饰的板子，小米也要精雕细琢，做出了跟真实元器件相似的外观。

这么看来，小米8透明探索版的确是探索了所有其他手机都没有的东西。

等等，好像哪里不对？

这么花心思在一块装饰板上，小米是不是有些剑走偏锋了？

而且加了一块装饰板，小米8透明探索版宝贵的内部空间又被挤占了，为了这块装饰板，这款手机的电池容量也缩小到了3000mAh。6.21英寸AMOLED屏幕搭配3000mAh的电池，敢这么做的好像只有苹果，续航很难有安全感了。

小米8透明探索版的正面

我实在是不太理解小米为什么要做这样一款探索版，为了一块装饰板，牺牲了电池容量，还浪费了宝贵的销售时机，小米起了个大早赶了个晚集。

虽然商业不能假设，但是我还是忍不住想象，如果5月31日还有一个不透明的探索版呢？一款有Face ID的小米手机，在6月开售。

走入歧途的不只是透明探索版，还有普通版的小米8，小米一直在投入资源宣传小米8的双GPS，但是买小米8的难道不是因为最便宜的高通骁龙845处理器手机，才买的吗？双GPS在产品宣传上很难形成明显的差异点。

或许我的这些担心都是多余的，没有红米就没有小米，小米销量中占比最大的还是红米。小米招股书中的数据显示，从2015年到2018年第一季度，小米的入门机和中端机加起来的销量占比都超过了50%，处于小米出货量的主力地位。最夸张的是2016年，小米的高端旗舰机只卖出了8.1万台。

或许小米8透明探索版也是像小米MIX那样只卖八万台。所以，小米还是好好“探索”怎么让红米的价格更便宜吧。