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何小鹏：坚定看好小米 已购买1亿美元小米股票

何小鹏：坚定看好小米 已购买1亿美元小米股票
2018年07月10日 12:37 新浪科技
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小鹏汽车董事长何小鹏小鹏汽车董事长何小鹏

　　新浪科技讯 7月10日午间消息，今天，小鹏汽车董事长何小鹏在其朋友圈中提到，自己坚定的看好小米，在小米上市后通过二级市场购买了1亿美元的小米股票。

　　何小鹏在朋友圈中提到：“我是坚定的看好雷总和小米，昨天和今天也通过二级市场，买了和拥有超过一亿美元的小米（感谢已经赚了点）......我非常强烈的感觉小米的未来和阿里腾讯一样卓越，也许都是伟大。”（辛苓）

　　以下为何小鹏所发原文：

　　这是今天的雷总和小米，雷总早上和我说：今天早上特意穿了件破洞裤，纪念一下昨天的IPO，时刻提醒自己：革命尚未成功，同志任需努力！我是坚定的看好雷总和小米，昨天和今天也通过二级市场，买了和拥有超过一亿美元的小米（感谢已经赚了点）。对好公司，市场恐惧的时候就是最好的时候，我有幸在13和14年拿了阿里的股票，一直到现在；也从14年开始买入腾讯，可惜买的还不足够多，我非常强烈的感觉小米的未来和阿里、腾讯一样卓越，也许都是伟大。长线看一个公司有时挺简单，最棒的创始人和团队，足够大的市场和行业，领头羊（前两名）的地位，大量的科技投入，厚道的心。买完后剩余的事情，就是学会忍耐，捂住不放。再次恭喜雷总和小米的朋友们，目标之后带着小鹏的兄弟们也创造同样的辉煌！

何小鹏小米股票
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