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小米昨香港上市 投资人看好长期价值

小米昨香港上市 投资人看好长期价值
2018年07月10日 03:59 证券日报
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　　原标题：小米昨香港上市 投资人看好长期价值

　　■本报见习记者 向炎涛  

　　创业八年，小米终于走上新的征程。7月9日，小米正式登陆港交所，成为港股市场上首只“同股不同权”股票。

　　不过，小米在7月9日开盘就惨遭“破发”。“最近大势不好，我觉得短期股价不是最重要的，公司长期价值才是最重要的。”小米创始人雷军在敲钟后接受媒体采访时表示，“过去一个星期都焦虑得睡不着觉，但IPO从低点开始意味着新的开始，最重要的是调整心态，把公司做好。”

　　小米早期投资人GGV（纪源资本）管理合伙人童士豪在现场对《证券日报》记者表示，破不破发不重要，一天的股价表现也不重要。市场变化无法掌控，目前中美关系也会对市场有所影响。而且对于券商来说，需要时间去理解小米的“铁人三项”模式。

　　在上市前一天，雷军发布公开信称，小米共有7000名员工持有股票或期权，而最早期的VC，第一笔500万美元投资，上市后回报高达866倍。

　　童士豪表示，从2011年小米董事会第一轮投资开始，早期投资人已经获得几百倍回报。其中晨兴、启明、顺为三家是最大的赢家。

　　“小米之前每一轮都不便宜，后来被证明是值得的。未来成长中，重点不是贵不贵，而是成长空间是否在，团队的执行是否到位。”童士豪表示。

　　顺为资本CEO、小米董事会成员许达来称，“顺为资本没有出售所持小米股票。”他表示，小米不要被短期股价、市值所干扰，短期的股价、市值不重要，最重要的还是小米要坚守初心，做好价格厚道、感动人心的产品。

　　现场一位不愿透露姓名的小米香港投资人对《证券日报》记者表示，中国市场非常庞大，对于小米这样的新经济企业来说前景非常乐观。而香港作为全球性金融中心，同时又靠近内地，要吸引各种公司来这边上市，同股不同权政策推出，对于吸引小米前来上市是一件好事，未来也会有更多的公司来香港上市，同时也会吸引更多投资人。

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