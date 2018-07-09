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小米内部对股价破发有心理准备 券商称“不功不过”

小米内部对股价破发有心理准备 券商称“不功不过”
2018年07月09日 22:15 澎湃新闻
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小米合伙人在香港交易所小米合伙人在香港交易所

　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　7月9日，香港首只“同股不同权”新股小米（01810.HK）上市首日即遭遇破发，股价一度跌到16港元，后股价企稳，最后报收于16.8港元，较17港元的发行价下跌1.18%，市值为3759亿港元（约合479亿美元）。

　　市场大环境不济，小米此番赴港IPO以招股价区间的下限确定了发行价。即便如此，仍有市场人士认为，小米的定价偏高。据澎湃新闻记者了解，在上市前一天，小米内部对小米股价破发已做好了心理准备。

　　7月9日，在上市仪式现场，小米集团创始人、董事长雷军在接受采访时透露，“今天大市不好，但刚才我的同事告诉我，（股价表现）远超我们的预期。我觉得小米基本面非常出色，也是非常创新的公司，相信长期表现会越来越好。”

　　香港券商富途证券CEO邬必伟对澎湃新闻记者分析称，小米上市首日表现“应该讲不功不过”，基本在招股价附近徘徊，整体的波动幅度不大。

　　“香港二级市场特别看整体的市场气氛，之前上市的一些互联网公司（比如阅文集团、易鑫、平安好医生）处于牛市当中，自然就容易把价格定高。现在港股处于熊市。另外小米和这些新经济公司的招股规模差距非常大，也不具备可比性。”

　　杜克资本投资总监杜先杰告诉澎湃新闻记者，港股的新股IPO表现，中小盘股更重要的是看个股的因素，比如公司管理层以及券商的安排。小米这样的大盘股上市后的走势跟大势的关联度会非常高。

　　“小米在招股的时候，市场大概在29000以上的点位。在上市的时候，大盘震荡1000点左右水平，幅度约为百分之五。贸易战以及大盘震荡走势，肯定是对小米上市初期有不利的影响，但如果说大盘能够恢复反弹，恢复到强势，小米的反弹力度可能会大于恒指反弹的力度。”杜先杰表示。

　　在开始不久前的演讲中，雷军也提到，最近正是全球资本市场风云变幻的时候，感谢十多万投资者在此刻真金白银的投入，表达了对小米的认可和支持，包括李嘉诚、马云和马化腾等，“感谢！尽管大势不好，但好公司依然会脱颖而出！”

　　当天港交所上市大厅里，不少小米投资人到场。包括顺丰董事长王卫、长和集团联席董事总经理霍建宁、美图董事长蔡文胜、晨兴资本合伙人的刘芹、启明创投的创始主管合伙人邝子平、高通创投董事总经理沈劲、GGV管理合伙人童士豪、顺为资本CEO许达来，以及诺基亚成长基金的合伙人邓元鋆等。

　　按雷军公开信披露，第一批投资小米500万美元的投资人，投资回报866倍，投资人更是看着小米未来的长期价值。

　　“当时我们为什么敢赌雷军，是因为中国做过硬件、软件、电商、品牌、互联网服务五种经验的人不多，雷军创业的时候，除了硬件，其他经验都有。”GGV管理合伙人童士豪告诉澎湃新闻记者。

　　对于破发，刘芹表示，“我在VC行业做了很多年，坦白讲，我们经历过非常多的公司上市碰到宏观市场非常波动，跟公司基本面反映不同的情况。YY当年上市才6亿多美金，上市一年之内，公司的市值涨到几十亿美金，现在涨到四五十亿，六十亿美金。我觉得IPO当天价格波动并不能百分之百反应公司的基本面。一个公司的价值长期还是由公司的业绩跟长期的基本面来反映。”

　　对于后市，邬必伟认为，如果小米维持住这个位置，甚至接下来几天有所上涨，对后续来港上市的新经济公司的影响是“中性”的。但如果小米接下去几天股价表现比较差，那对后续来港上市的公司在定价时将形成很大压力。

　　当天，港交所行政总裁李小加在接受央视财经采访中强调，港交所并未对以小米为首的“新经济”公司另眼相待，而是一直秉持着“市场是上帝”的概念：“说我们拿小米做实验、做样板，都是把我们的作用夸大了。我们没那么大本事，也并不是我们去选择小米。我们只是让它进门了，投资者想买就买，该干嘛干嘛。不是说它到时候万一表现不佳了，就象征着我们的改革失败了。”

　　据悉，小米集团在7月23日起纳入恒生综合指数。

　　恒生综合指数为沪港通合资格港股指标，今后普通投资者将可以在内地参与投资小米。

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