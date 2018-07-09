小米上市首日破发 但最揪心的可能不是雷军

过去的一个星期雷军焦虑得连觉都睡不着，他在采访中对记者说：“大家投资了我们55亿美金，万一跌得很难看，怎么出去见人？”

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记者 / 薛星星 黎明 编辑 / 苏琦

雷军哭了，眼中有泪花。这是他第二次站在港交所的大门之前，第一次来时，是带着创办已经19年的金山软件，他当时说：“我的心情非常平静。”

年届四十，重新创业。八年之后，小米已然成为了一家成功的手机公司，而雷军希望它能够成为一家真正的互联网公司。

雷军将发行价定到了最低的17港元，秉承着厚道的人运气总不会太差的理念，股价在开盘后下挫，但最终又有上浮。截至今天下午收盘，小米股价为16.8港元，较发行价下跌1.18%，成交额为76.824亿港元，市值3759.19亿港元，约合478.98亿美元。

此次上市背后，小米的投资方几家欢喜几家愁。小米的第一个投资人也是第二大股东晨兴资本获得高达866倍的回报，早期几轮的投资人也都获得了不错的回报。

怕跌得难看雷军一周无眠

雷军如愿站在港交所的铜锣之前，致辞最后他略有哽咽。紧挨着他的是小米的一位米粉代表，两旁整整齐齐打着黄色领带的是小米的几位联合创始人。

同在现场的，还有代表着小米1万九千名员工的175名代表，以及13位早期员工。整个大厅里看起来十分热闹，主持人不得不一次又一次地提醒前排的嘉宾放下手机，好给后面拍照的媒体记者留出空档。

雷军全程脸上都堆着笑，毕竟相较于他上一次来港交所，小米过去八年的路子走的“总体特别特别顺。正式上市前，小米还在香港新开了一家“小米之家”，在几乎全城的户外广告牌都做了广告，到处都是吴亦凡手拿小米8的精致侧脸，香港几乎要变成“小米港”。

小米IPO发行价最终定为17港元/股，以此计算其估值达到543亿美元，位列全球科技股前三大IPO。但在开盘之后，小米股价随即破发，开盘即跌2.35%，报16.60港元。

过去的一个星期，雷军带着一众创始人在各地集中路演，微博上晒得满满都是创始团队带着黑色墨镜的合照。同小米上市前过山车的估值一样，小米路演的现状同样也经历了由热转冷的局面。

“刚开始路演的时候火得不得了，天天无数人找我要份额。最后一两天遇到了一些压力。”雷军看着这几天“三大股市每天都跌”，自认“心都碎了”。

他对今天的破发似乎早有预期，下跌的幅度甚至可能比预想中的还要好，“远超我们的预期”。此前港股的暗盘交易中，小米股价同样下跌不止，下跌幅度在5%左右，甚至有消息人士称场外暗盘价下跌达到9.7%，但无人承接。

过去的一个星期雷军焦虑得连觉都睡不着，他在采访中对记者说：“大家投资了我们55亿美金，万一跌得很难看，怎么出去见人？”

时间长了，形势未见好转，但他自己把“心情调整好了”，在回应股价下跌时他说：“IPO从低点开始是一个新的开始，对我们来说未必不是一件好事。”他还补充道，短期的股价并不是最重要的，公司长期创造的价值才更重要。

好消息是，小米股价在之后较开盘稍有回升，截至下午收盘，小米股价为16.8港元，较发行价下跌1.18%，市值3759.19亿港元，约合478.98亿美元。

估值几经调整

小米从宣布启动上市起就倍受关注，其公司的估值也就成了市场热议的焦点。

这家成立8年并经历9轮融资的独角兽，一路备受投资人追捧并在2014年的F轮融资中获得了450亿美元的估值。

年初市场传出小米上市的消息后，市场预计小米的估值将达到1000亿美元，雷军也有望成为中国首富。高盛、摩根士丹利、摩根大通、中信里昂证券、瑞信等也都给出了800-940亿美元的估值。

然而就在小米公布招股书后，投资者对小米的估值降至600-700亿美元；6月19日小米撤回CDR上市申请，小米估值下限被下调至550亿美元，相比1000亿美元估值已近腰斩；在上市前一天雷军的公开信中，雷军表示，小米估值为543亿美元；在发表公开信前两天，小米刚披露了定价及认购结果，将每股发售价定为17港元，为定价区间的最低价。有人据此计算，小米的市值仅为约485亿美元（3804亿港元）。

以17港元/股的价格计算，小米2018年预测市盈率为39.6倍，2019年预测市盈率为22.7倍。

定价在招股价区间的最低价，雷军表示是主动调低定价，“定价会做出让利，让普通投资者都有钱赚”。但是在香港本地券商的暗盘交易平台，小米开市价仅报16港元，跌破发行价，且盘中最低价一度触及15.5港元。有媒体报道甚至有低至15.2港元的沽盘挂出，较招股价跌11%，但未见买盘接手。

在此之前的路演中，雷军公开表示“小米是一家全能型公司，估值应为腾讯乘苹果的估值”，彼时腾讯市值超过3.76万亿人民币，苹果更是超过9000亿美元。对此，雷军在今日接受央视财经专访时回应称，在小米路演上市过程中，有不少PE机构问小米该如何估值，他认为小米从硬件来说是参照苹果，从互联网公司来说比照腾讯，并不是两家公司的市值简单相乘。

小米究竟是一家什么类型的公司，成了估值争议的焦点所在。

启动路演以来，雷军一直强调小米公司的互联网属性，在今天的上市敲钟仪式上，雷军再次强调了这一点。但市场上更为普遍的观点是，小米是个硬件制造商，因为其主要营收来自硬件。小米招股书也显示，硬件贡献了九成的收入，手机业务的贡献率更是超过70%，互联网业务的比例不足10%。而在资本市场上，硬件公司的估值想象空间远小于互联网。

预期不断回调后，雷军在7月8日的公开信中称，最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。

投资机构最高回报达866倍

这并不仅仅是属于小米的狂欢，更是属于其背后投资人的盛大节日。雷军在昨天面向全体员工发出的公开信中称，“最早期的VC，第一笔500万美元投资，今天的回报高达866倍！”

多数人认为，这个“最早期的VC”指的是晨兴资本。过去，小米一共完成了9轮融资，累计融资额达到15亿美元。根据小米此前披露的招股书显示，晨兴资本持有小米17.193%的股份，仅次于雷军拥有的31.1296%，是小米的第二大股东。

晨兴资本合伙人刘芹在今天的采访中回应称：“只能解释是晨兴资本参与投资比较早，我们可能是第一个在种子轮就参与投资小米的机构，是小米的第一个投资人。”

招股书显示，小米背后的主要投资机构包括晨兴资本、启明创投、顺为资本、DST、IDG、全明星投资等。其中，晨兴资本持股占比约为17.19%，启明创投持股约为3.98%，顺为资本持股约2.92%，DST持股约为6.92%，IDG持股约1.69%，全明星投资持股1.24%。

小米上市之后，投资机构们也纷纷开始了自己的套现之路。据悉，晨兴资本目前已卖出小米627,257,000股股份，占比29%，套现超过100亿港元。

但并非所有的投资人们都能如愿收获高额倍数的回报。以今天下午收盘时小米的市值约478.98美元简单计算，与小米A轮投后估值相比，其估值增加了近200倍，早期A轮投资人包括晨兴资本、顺为资本、启明创投及IDG等获利颇丰。

但小米在2014年完成的11亿美元E轮融资，投资方为GIC新加坡片政府投资公司、All-Stars全明星投资、DST、厚朴基金及马云旗下的云锋基金等。该轮投后估值就达到450亿美元，与目前小米市值478.98亿美元相差无几，投资人的收益不容乐观。

据彭博社报道，小米曾在2014年12月至2017年8月向投资人在F-1轮融资中发行了48,787,104股优先股，当优先股转为B类股票时，考虑到分拆和调整，转为B类股票的优先股成本要比发行价低出18.82%，即15.83港元。但这一数据是根据小米原定发行价格区间中间价19.50港元计算，今日小米实际发行价为17港元。

彭博社称，如果小米股价较发行价下跌6.9%，上述股票将全部处于亏损状态；而如果小米股价跌幅达到17.2%时，那么参与F-2轮融资的投资人也将会出现亏损。