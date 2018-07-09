联想出局小米补位恒生指数 A股沪港通投资者将可购买

联想出局小米“补位”香港恒生指数破纪录 A股投资者可借道港股通购买

新京报快讯 (记者杨砺)7月9日，新京报记者从香港恒生指数公司获悉，小米将被纳入香港恒生指数。香港恒生指数公司，由于小米集团符合恒生综合指数的快速纳入指数规则要求，相关指数的成分股将于2018年7月23日(周一)起生效。

香港恒生指数公告称，小米被纳入恒生综合指数(恒生综合行业指数——资讯科技业、恒生综合大型股指数、恒生綜合大中型股指数)、恒生环球综合指数、恒生互联网科技业指数。

7月9日，小米集团(下称“小米”)正式登陆港股市场，首日开盘破发。截至收盘，小米集团下跌1.18%，报16.8港元，成交额76.824亿港元。

A股沪港通投资者可以购买小米股票

香港恒生指数相关负责人向新京报记者介绍，成为香港恒生指数成分股之后，小米集团将成为沪港通投资标的。A股投资者可以借道港股通购买小米股票。

此前的5月7日，恒生指数公司特地宣布从第三季度起将同股不同权架构公司纳入恒生综合指数选股范畴，业界普遍看好7月9日上市的小米将成为第一个吃螃蟹的人。

根据香港恒生指数公司相关规定，只要新上市股票在首个交易日市值位列现有恒生综合指数成份股的前10%，该股票会在上市之后第10个交易日，被纳入恒生综合指数及其分类指数。

多位业内人士表示，小米上市后将在10个交易日后被纳入恒生综合指数，创下港股史上被纳入恒生指数最快纪录。这意味着，小米将和腾讯、工商银行等个股一样，成为香港股市最优质的资产之一，同时，小米将成为沪港通投资标的，普通投资者投资小米将更加便捷。

此前，早于2004年6月上市的腾讯公司，则在四年后的2008年6月10日才被正式纳入香港恒生指数43支成份股之一。香港恒生指数是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，包括市值最大成交最活跃并在港交所主板上市的公司。

投行人士称，沪港通的标的范围是：恒生指数成份股+恒生国企指数成份股+恒生综合大型指数成份股+恒生综合中型指数成份股+香港和上海上市的AH股。目前，小米集团被纳入恒生三大股指，符合港股通要求。

2014年11月17日，沪港通(沪港股市交易互联互通)正式开通。香港证监会要求参与港股通的境内投资者仅限于机构投资者及证券账户及资金账户余额合计不低于人民币50万元的个人投资者。

沪港通包括沪股通和港股通两部分。沪股通，是指投资者委托联交所参与者，通过联交所证券交易服务公司，向上交所进行申报，买卖规定范围内的上交所上市股票。港股通，是指投资者委托上交所会员，通过上交所证券交易服务公司，向联交所进行申报，买卖规定范围内的联交所上市股票。

联想出局 小米“补位”恒生资讯科技行业股

根据香港恒生指数5月份最新公告显示，目前香港恒生指数包含50只成分股，其中包含腾讯、工商银行、建设银行、中国联通、吉利汽车等多家内地企业股。

恒生指数公司公告显示，5月份，联想集团作为恒生指数成分股隶属于资讯科技行业。而香港恒生指数包含11个行业，分别为能源业、原材料业、工业、消费品制造业消费者服务业、电讯业、公用事业、金融业、地产建筑业、资讯科技业、综合企业。

恒生指数数据显示，截至2018年5月份，资讯科技业目前有3家企业，分别为腾讯控股、瑞声科技和联想集团，三家公司合计占恒生指数行业比重的10.41%。不过，随着6月4日香港恒生指数将联想集团剔除恒生指数，小米集团将完成“补位”。

2018年5月4日晚间，香港恒生指数发布公告称，联想集团将从香港恒生指数中被剔除，石药集团加入。这一决定自6月4日起生效，这也意味着联想集团于6月4日起正式被剔除恒生指数。

恒生指数始创于1969年，是全球五大股指之一，也是香港最重要的股市指数，每季度会进行一次成份股调整。恒生指数对入选成份股的企业的市值、成交额排名等有一定要求。

该指数由香港恒生银行全资附属的恒生指数有限公司编制，是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是香港股票市场最有影响的指数。

恒指的筛选标准对稳定性、流动性要求最高，因此，港股上市公司被纳入恒指，基本证明该公司的基本面稳健(长期维持大市值)、交投活跃(流动性好)。上市公司被纳入后，由于大量被动资金的配置，股价的稳定性也会更强。

据香港恒生指数最新数据显示，5月份上述50家成份股涵盖恒生指数总市值19.72万亿港元的56.52%。其中，腾讯控股占恒生指数的比重为9.18%。