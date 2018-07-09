小米IPO敏感问题全揭秘：如何看破发 CDR缘何暂缓？

小米IPO遇冷？到底估值多少？晨兴等老股东为何套现？CDR缘何暂缓？随着小米在香港挂牌，雷军及其投资人打破沉默，大方接受媒体采访，逐一揭开围绕小米已久的谜团。

来源 | 全天候科技

作者 | 张超 编辑 | 安心

7月9日，港交所迎来第一只“同股不同权”新股——小米。

从小米计划IPO的消息曝光以来，围绕它的猜测、疑问甚至质疑就不曾停止过。小米估值到底多少？如何看待股价破发？CDR缘何暂缓？老股东为何套现？

随着小米在香港上市交易，谜团一一被揭开。

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如何看股价破发？

7月9日9点30分，随着一声锣响，小米（1810.HK）在香港交易所正式挂牌交易。

尴尬的是，小米开盘即跌破发行价，跌2.35%，报16.6港元，当日收盘报16.8港元，低于此前定下的17港元/股的发行价。

对于股价，雷军是有过焦虑的。他在接受《央视财经》采访时表示，过去一个星期焦虑的是万一跌的很难看，怎么见人。不过，他强调，短期股价不是最重要的，长期价格是最重要的。这次IPO从低点开始，未必不是好事。最重要的是调整心态，把公司做好。

实际上，早在小米上市交易前一周，就有媒体援引市场人士的话称，一些机构投资者周四（7月5日）在暗盘交易中看到的出价低至15.40港元，这比小米17港元的发行价低了9.4%；也有人说暗盘价为16.15港元，较发行价低5%，不过没有公司卖出。

7月9日，在小米IPO现场，其CFO周受资接受采访时谈到了认购波动。他称，香港近期以来市场不好，这不只是发生在小米身上，很多股票的情况令人失望。对于上周五的暗盘交易破发，周受资称，近几日的暗盘交易缺乏参考价值，是投资者对于市场悲观预期的自然反应。

面对股价破发，小米早期的投资人纷纷为小米打气，表示不在意股价短期表现。

小米董事会成员、顺为资本创始合伙人兼CEO许达来亲临了小米IPO现场。许达来还向媒体回应了小米破发一事。他称，市场的起伏是非常正常的，而且就目前来看，当前整体市场形势不容乐观，A股、美股、港股，整体市场都不算很好。许达来强调，对小米来说，上市只是一个里程碑，是新长征的起点，我们不要被短期股价、市值所干扰，这个不重要。

小米早期投资人、GGV管理合伙人童士豪在现场对全天候科技表示，小米的生态建设做的非常好，国际化速度超出投资人预期，在印度已经是第一名。对于投资人来说，今天的价格不重要。自己非常看好小米的未来发展，尤其是在海外市场还有巨大的发展潜力。

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招股遇冷？

小米于6月23日举行全球发售新闻发布会，并于6月25日正式启动全球招股。那段时间，关于小米招股遇冷的声音甚嚣尘上。

据香港经济日报最新统计，在小米全球招股第三日（6月27日），14家券商针对小米香港IPO累计借出孖展97亿港元。按小米在港公开集资24亿港元计算，相当于超额认购3.06倍，而市场普遍预期最终超额认购5至10倍，冻资约240亿港元。

港股之外的欧美市场是小米IPO全球发售的“重镇”。6月25日中午，小米在纽约曼哈顿四季酒店召开了全球发售投资人见面午餐会。雷军领衔的小米美国路演团队向投资人强调了小米是“新物种”的定位。据现场媒体报道，整场路演下来，投资人观望情绪比较多。

7月6日早间，小米公布了IPO公开配售结果。根据公告，按每股17港元的发售价计算，经扣除包销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支，预计全球发售所得款项净额约为239.75亿港元。

其中，香港地区共收到10.35亿股有效认购申请，超额认购约9.5倍（初步可供认购数为1.09亿股）。国际部分也获得轻微超额认购，最终发售股份数为23.98亿股，超额认购1.1倍（假设并无行使超额配股权及根据首次公开发售前雇员购股权计划授出的购股权）。

小米的认购情况与去年平安好医生的650倍、阅文集团620倍超募的火爆景象相比，恍若隔世，显得冷清许多。

对于小米的认购情况，雷军在7月9日的上市致辞中，对投资者，包括李嘉诚、马云、马化腾等个人投资者表达了感谢。他说，最近正是全球资本市场风云变幻的时候，尽管大势不好，但好公司依然会脱颖而出。

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CDR缘何暂缓？

从小米公开招股到今日上市破发，投资者的热情都不及预期。方德证券COO张翔称，小米暂缓发行CDR对投资者认购也会有一些影响。

6月19日，小米官方微博称，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行中国存托凭证（CDR）的方式在境内上市。

为此，小米集团将向中国证券监督管理委员会发起申请，推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。

仅仅几分钟之后，证监会便回应称，尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

在此之前，小米有望成为首家在A股发行CDR的公司。为何突然推迟发行CDR？

有媒体报道称，证监会原本希望小米先于香港IPO发行CDR。由于担心小米CDR的估值压力，因此证监会想等港股的估值迈入合理区间再做定夺。

而据接近小米IPO的中介人士向全天候科技透露，考虑到境内资本市场环境的不确定性，同时CDR作为一项创新的举措，为了更有质量的CDR发行切实保障各方权益，小米和证监会达成共识小米CDR暂缓审核，后续择机重新启动。

7月9日上午，雷军接受《央视财经》采访的一段视频回答了上述问题。他称，“两周前跟证监会反复沟通后，达成一致，决定暂缓（上CDR），我们先上港股，等港股运转合适后，再上CDR。原因：CDR是很重要的试点，要确保万无一失。同时上港股和CDR，现在不是最佳时间点。”

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老股东为何套现？

随着小米成功上市，其早期投资机构晨兴资本或成最大赢家。

雷军昨日（7月8日）发布的公开信称，最早期的VC，第一笔500万美元投资，今天的回报高达866倍。据悉，这里说的就是晨兴资本。

更新的招股书显示，在此次小米IPO发行的股份中，将有超34%的老股（合计7.45亿股）出售。《21世纪经济报道》消息称，晨兴资本卖出6.27亿股股份，占比29%，套现106亿港元至137.9亿港元。

也有媒体称，这是雷军对晨兴资本董事长刘芹反复游说的结果，因为老股东们普遍看好小米上市之后的长期增长潜力，而不愿意在此时大幅减持。

老股东晨兴资本为何急着套现？到底是雷军在游说还是主动套现？

7月9日上午，晨兴资本合伙人刘芹在小米IPO现场接受雷帝网采访时对此回应，称晨兴资本一期基金于2008年成立，已经十多年了，从时间上来讲，基金到十周年的时候应该做一个正常的退出安排。而过去8年，一直对小米没有做任何退出安排。特别是在过去两年，还在坚持持有，所以才做了这么一个退出的安排。

右一：晨兴资本合伙人刘芹

“我们的退出不代表我们对公司不看好，卖股票背后的思考，其实是我们对小米长期非常看好。”刘芹还补充道：“就是因为看好，我们才接受12个月的锁定。我们是小米所有投资人里唯一一个接受12个月锁定的，所以我们才做了一些变革。”

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估值究竟多少？

小米启动IPO以来，关于其估值，市面上和媒体上已经出现过N个版本。有媒体报道称，在今年1月小米的IPO投行招标会上，雷军曾半开玩笑说，你们谁给的价格最高，我就给谁做承销，“你们都不开价，那我来说，2000亿美元估值。”不过，小米官方否认开过2000亿美金的估值。

随着小米IPO的推进，媒体曝光的小米估值还有过千亿美金、700-800亿美金、690亿美金等多个版本。此前，小米官方对于这些估值版本讳莫如深。6月21日，小米确定基石投资者名单，并确定17-22港元的招股区间，对应IPO的估值区间为550亿-700亿美元。

在6月21日的香港投资者见面会上，雷军反复提及2014年底小米估值450亿美元的第五轮融资。他指出，投资者之所以在三年半前就给出这样的估值，也是因为他们看到的是小米未来10年、20年的的发展，因为小米是独一无二的。“这次550亿美元的定价，就是我也不想开价了，你们随便开吧。总不至于连550亿美元都不值吧？”雷军说。

不过，在这次见面会上，雷军一度表示，“小米是一家全球罕见的全能型公司，估值应为腾讯乘苹果的估值。”这一说法引发了外界诸多争议，有人认为，雷军为了估值不惜“放飞自我”。

7月8日，雷军在致全员的公开信中，再一次提及小米的估值问题。他在这封信中称，“小米IPO发行价17元港币，估值543亿美元，已经跻身有史以来全球科技股前三大IPO。”

不过，根据见智研究所的计算，如果不考虑员工期权确认情况，按照17港元的发行价计，小米估值约为489亿美金。这一估值较此前公布的550-700亿美元估值区间有所缩水。知名媒体人吴晓波也在一篇文章中称，小米实际的IPO估值是484.73亿美元；这个估值，仅仅比2014年450亿美元融资时的估值高出34亿美元。

雷军在7月9日小米IPO现场接受《央视财经》采访时表示，“小米估值应该是苹果乘以腾讯”是一种开玩笑的说法，表达了对自身的自信。“关于小米各种估值满天飞都是媒体对小米的厚望，争取有机会达到传说中的估值”，雷军称，长期持有小米，一定会有钱赚。

截至7月9日收盘小米总市值3759.19亿港元，市盈率约为34倍。虽然上市即破发，小米的这一市盈率在当下环境下仍然不低。毕竟，苹果、腾讯、阿里目前的市盈率分别只有为18、37、和48倍。