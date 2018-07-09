原标题：小米市值低于BATJ，雷军首富之路还要走多久？

来源：商业周刊中文版

小米7月9日正式在香港交易所上市，开盘价16.6港元（约合14.0元），较17港元（约合14.3元）的发行价下跌2.35%。截至13：22，小米股价跌1.53%，报16.74港元（约合14.12元），市值为3745.76亿港元（约合3160亿元）。小米是自香港调整上市规定，允许创始人持有更多投票权以来，第一家“同股不同权”创新试点公司。

根据福布斯全球富豪榜实时数据，目前雷军身价为124亿美元（约合821亿元），小米上市后，雷军身价将至少为150亿美元（约合993亿元），将从目前中国富豪第12名晋升为第9名以上。

“上市仅仅是小米新的开始。”敲钟前，雷军在现场发言时说道。“我觉得短期的股价不是最重要的，长期公司的价值是最重要。”挂牌上市后，面对破发，雷军现场接受央视财经专访时说道。

小米破发在上市前已为资本市场所预估。彭博早前报道小米将发行价会定在招股区间的低端，并将其估值削减至大约540亿美元（约合3576亿元），差不多只有最初目标的一半。并取消了CDR在内地发行股票的计划。

港股低迷，为何仍执意上市？

盈利现状是机构投资者判断小米会破发的首要原因。融中研究副总监陈伟接受《商业周刊/中文版》采访时表达，首日破发的原因在于：“雷军在招股时对小米互联网公司的定义和小米在财报上反映出公司收入框架中间存在差距。从实际收入看，目前小米更偏向于是一家手机生产制造公司。”

对于小米公司模式的不同理解，影响了对其估值和预期。另外一位不愿透露姓名的证券行业分析师接受《商业周刊/中文版》采访时说道：“海外投资者对于小米的预期保守。零售平台和电商的运营成本较高，使得投资者担心小米利润的提升空间。”

整体市场形势低迷亦是小米此次出现破发的重要背景。小米破发不是特例，平安健康医疗在5月上市首日却表现不佳。游戏笔记本电脑及配件生产商雷蛇以及在线汽车金融服务提供商易鑫集团股价均低于发行价，甚至下跌超过50%。“小米破发不是个例，实际上与整个大盘相关。整个港股的交易量目前撑不起过高市值的公司，破发是时间问题。”融中研究副总监陈伟认为。

另一不具名分析师告诉《商业周刊/中文版》：“目前中美贸易摩擦超出上市企业和投资人的预料，并对市场带来巨大冲击，这一切始料未及。资金量偏紧使得今年资本市场和IPO不断受到影响。”雷军在上市前一天的致全员公开信中，也提到：这次上市遇到中美贸易战的关键时刻，国际资本市场风云变幻。

香港交易所集团行政总裁李小加在小米上市现场接受记者采访时，回答关于上市时机的问题，说道：“作为市场的运营者、监管者，我们不能决定市场好不好，以及公司应不应该上市。我们唯一能够做的是把标准确定清楚，一旦确定清楚，谁来上、上多少、上什么、上多少家，这些在于企业的选择。如果公司决定市场不好，想等；或者市场再不好，公司出于战略布局仍然决定上市，我们没有权利干涉。所有的选择权在于上市公司，以及上市公司和投资者之间的博弈。”

亿欧公司联合创始人、知名互联网分析师黄渊普分析：“尽管小米遇冷，仍然被认为选择了恰当时机上市。抢先在二级市场募到真金白银；后面还在排队的一大批科技互联网公司，大概率只会比小米更难获得资本认可。”

港股目前处于历史估值较便宜阶段，尽管如此，香港是2018上半年全球IPO发行股数最多的地点。为何小米等公司仍然执意选择在此阶段的香港进行上市？首先一些公司不符合美股和A股等盈利需求，只能选择港股上市。除此之外，港股市场2018年调整了高科技、医药企业等上市政策，对部分企业利好。

GGV资本管理合伙人童士豪在现场接受记者采访时，补充说道：“香港资本市场和国内市场越来越联通。香港投资者听得懂中文，交流起来方便。企业先在香港上市再回国内发行CDR将成为一个趋势，投资者并不会太介意时间先后还是同步进行。”

IOT与全球化能否支撑小米未来？

未来，小米市值和股价走向如何？陈伟认为：“在智能家居上，小米产业链布局确实很到位，无论是顺为资本还是小米本身都在产业链公司上投入巨大。从小米之家陈列的商品以及小米整个IOT战略中可见端倪。”陈伟补充：“大陆科技股票在经历香港市场一年后，会回到一个相对的理性水平。”

另一位不具名资本市场分析师接受《商业周刊/中文版》采访，表达：“我们对小米更高的期待在于其整个产业链的布局。小米实体店中整个产业链是非常完整的。理性的投资机构希望小米在整个产业链发展更加完善的时候，再给它一个更高的估值。“

GGV资本管理合伙人童士豪在上市现场接受记者群访时表达：“小米铁人三项的模式不仅在中国可用，在海外市场也可以应用。手机市场在全球还在成长，印度、东欧、北非、印尼、拉丁美洲都有成长空间。全球发展中国家有20亿人口，需要的是性价比高的产品。”

童士豪，GGV资本管理合伙人

招股书和小米的动作显露出IOT和全球化是小米未来盈利的关键。此次小米上市募集资金聚焦三块业务：一是包括手机、电视、笔记本电脑、AI音箱、智能路由器等核心产品；二是生态链，即IOT、生活消费产品、移动互联网服务；三是全球化扩张。雷军在招股书中曾经强调：我们会有计划、有节奏地进行品类拓展，还有很多千亿级的市场等着我们一仗仗打过去。除此之外，国际市场广阔天空大有可为。

根据小米官方数据：截至2018年一季度，小米是全球第四大智能手机公司，拥有1.9亿MIUI手机系统月活跃用户。进入了74个国家和地区，并在14个海外市场进入了前5名。一季度小米的国际业务在全部收入中的占比已经达到36%。

八年初心仍得到业界认可

在小米上市现场，顺丰速运（集团）有限公司总裁、高通全球副总裁兼高通创投中国区董事总经理沈劲、晨兴资本合伙人刘芹、GGV资本管理合伙人童士豪等悉数到场。上市前一天，小米公开信中，雷军确认小米获得李嘉诚、马云、马化腾的注资。

高通全球副总裁兼高通创投中国区董事总经理沈劲，在与记者同行时，私下表达：“尽管小米破发在新闻性上受到一定影响，但小米的股票适合长期持有并流传。高通亦是小米此前基石投资者之一。”

沈劲，高通全球副总裁兼高通创投中国区董事总经理

晨兴资本创始合伙人刘芹是小米最早的主要投资者之一，根据雷军公开信所说，小米早期投资人在其上市后回报高达 866倍。刘芹认为：“小米虽然上市了，它依然非常年轻，其未来巨大的成长空间值得期待。此外，顺为资本CEO许达来认为：小米不要被短期股价、市值所干扰，短期的股价、市值不重要，最重要的还是小米要坚守初心，做好价格厚道、感动人心的产品。”极客公园创始人张鹏从小米创立就开始关注这家企业。他认为：“小米创业之初，很少有人相信雷军可以成功向市场推出小米手机。硬件领域的创业永远都很难，小米从零到一创造几百亿美金的价值背后，除了顺势而为，恐怕更多的还是足够‘轴’、也足够勤奋。”

雷军在公开信中提到：八年创业，我希望大家认为小米最大的价值并不是卖出了多少设备，赚回了多少利润 。而是我们改变了人们的生活 ，探索实践了商业的终结形态——与用户做朋友，实现商业价值与用户价值最大程度的统一。“

黄渊普认为：“小米牛在拔高了一些行业或品类的供应链能力，加上本身对用户的重视，未来有希望把用户的个性化需求迅速反馈到生产制造环节，实现规模化的定制服务。小米是科技结合实体经济的典范。基于此，小米的品类扩张红利也可以换种说法：实体经济升级和消费升级的红利。”

黄渊普，亿欧公司联合创始人、知名互联网分析师

谈及对雷军的看法，童士豪说道：“雷军想得蛮远，包括小米CFO周受资在内的第二梯队人才已经浮出水面。小米之前的每一轮，投资人都觉得不便宜，重点的不是价格，所谓贵不贵，而是成长空间是否在。团队执行力够不够。破发不是我们关心的问题。今天的表现不重要，只是一个里程碑。在中国公司中，像雷军一样做过硬件、软件、电商、品牌和互联网服务五种团队不多，他很聪明，很努力。无论卓越、凡客还是金山，都能够抓到事情本质，执行到底。中国需要更多这样的创业者。”

延伸阅读：港股破发

从港股来看，港交所本就缺少新经济公司的股票，市场对新经济题材的追捧更是抬高了这一板块的整体估值。但现在看来，随着时间的推移，这轮赴港新经济公司的估值在不断缩水。

据万得数据显示，截至2018年7月4日，在港股新增上市的百家企业中，75家企业存在破发的现象，破发率高达75%。港股市场破发现象连最热门的独角兽未能独善其身，一批新经济“独角兽”遭遇大面积破发。“新经济五剑客”中，除阅文集团外，众安在线、易鑫集团、雷蛇和平安好医生均跌破发行价，“新经济五剑客”市值大幅缩水。

众安在线上市后总市值曾高达约1400亿港元（约合1181亿元），截至7月6日收盘，市值缩水至681.26亿港元（约合574.81亿元）。

阅文集团股价一度站上100港元（约合84元），市值接近千亿港元，股价一度跌至不到60港元（约合51元），7月6日收盘价为74.55港元（约合62.9元），市值达675.73亿港元（约合570亿元）。

易鑫集团以7.7港元（约合6.5元）的发行价上市，首日股价曾达到最高价格10.18港元（约合8.59元），但此后股价一路下跌，7月6日报收3.16港元（约合2.7元），市值仅198.33亿港元（约合167亿元）。

电竞概念股雷蛇市值最高近500亿港币（约合422亿元），但股价从上市以来最高价5.49港元（约合4.63元）持续下跌，7月6日报收1.72港元（约合1.45元），市值155.19亿港元（约合131亿元）。

5月上市的平安好医生，作为2018年在香港上市的第一只科技独角兽，上市不久便跌破发行价。上市后最高价达到58.7港元（约合49.6元），一度跌至不到43港元（约合36元），7月6日报收44.2港元（约合37.3元）。

6月29日，猎聘网母公司有才天下猎聘正式在香港上市，成为第一家登陆港股的招聘平台。但猎聘上市首日跌破33港元（约合28元）的发行价，截至7月6日，股价报收32.4港元（约合27元），市值为160.56港元（约合135元）。

港交所行政总裁李小加5月在题为《如何迎接生物科技新秀》的文章中讨论对港股新经济企业中的生物科技企业投资时呼吁：“要防止这个板块过早过热引发崩盘。提醒投资者尤其是对生物科技不熟悉的中小散户投资者，一定要小心，小心，再小心！冷静，冷静，再冷静！如果你看不懂生物科技公司的招股说明书，请千万不要投资；如果你对生物科技行业的政策与发展不甚了解，请千万不要投资；如果你的心脏不能承受股价一天涨跌20%甚至更高的波动，请千万不要投资。如果你不能接受投资的股票价值有可能归零的风险，请千万不要投资。“