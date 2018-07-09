小米上市开盘破发难挡入恒指 雷军：上市已是成功

法制晚报·看法新闻（记者 王伶玲）7月9日上午，小米正式在港交所敲钟上市。股票代码为“01810”，开盘价16.6港元，较17港元的发行价下跌2.35%。业内分析，按照小米目前的表现，小米很可能于近期被纳入恒生指数，成为纳入恒指最快的公司。

小米创始人、董事长兼CEO雷军透露，最早期的小米投资者，第一笔500万美元投资，今天的回报高达866倍。

开盘破发 不影响小米入恒指

今天上午9：00，备受瞩目的小米正式在香港挂盘上市，成为香港“同股不同权”创新试点的首家上市公司。为此，港交所特别为小米准备了比平时大的锣作为上市敲锣使用。

从盘面看，小米以16.6港元/股开盘，较发行价17港元下跌2.35%，集合竞价时段成交2.3亿港元。按开盘价计算，小米集团市值达到473.26亿美元。

据香港媒体报道，有机构投资者曾在场外暗盘交易给出了15.4港元/股的价格，虽然未有成交，但也反映了一定市场预期。上周，小米暗盘价开报16港元，之后一直在附近徘徊，盘中最高价16.58港元，收报16.2港元，与IPO定价相比下跌4.7%。另一家辉立交易场的暗盘交易价开报同为16港元，收报16.1港元，下跌5.3%。

对于今天的破发，雷军现场表示，短期股价不是最重要的，长期价格是最重要的。“过去一个星期焦虑的是万一跌的很难看，怎么见人。小米过去8年又起有落，但特别顺。这次IPO从低点开始，未必不是好事。最重要的是调整心态，把公司做好。完成定价之后的压力才刚刚开始。我们还是要踏踏实实把公司做好，以经营做核心。继续努力，继续加油，把公司做好。”

业内认为，小米破发并不能代表小米的良好表现，投资人更看重的是小米的长期投资价值。甚至雷军自己都认为，小米能够在目前整体投资环境不好的形势下顺利上市，已经获得了成功。

另据业内人士称，小米上市后或将在10个交易日后被纳入恒生综合指数，创下港股史上最快纪录。

被纳入恒生综合指数说明了资本市场和恒生指数公司对小米的认可。小米加入恒生综合指数，也将利好境内的普通投资者。恒生综合指数为沪港通合资格港股指标，今后普通投资者有望方便地在境内参与投资小米。

目前，已有李嘉诚、马化腾、马云等认购小米。

不过，雷军在现场表示，暂不考虑美股市场。

第一批投资人获886倍回报 雷军现场感恩

昨日，雷军发表了一封公开信并透露，截至目前，共有超过7000名员工持有股票或期权，IPO后大家将获得资本市场给予的福报。而小米最早期的VC投资者，用第一笔500万美元投资，获得了今天高达866倍的回报。

在今天的上市现场，雷军称，“最近正是全球资本市场风云变幻的时候，感谢十多万投资者在此刻真金白银的投入表达了对小米的认可和支持，包括李嘉诚、马云和马化腾等，感谢！好公司依然会脱颖而出。我们还要感谢港交所和香港证监会。我们是互联网公司，从第一天开始就设置了同股不同权的制度。如果没有香港资本市场的创新，我们很难有机会在香港挂牌上市。”

此外，雷军还在现场感谢了八年前创业的合作伙伴们以及一路支持的“米粉”。根据小米副总裁黎万强现场透露，截止到目前小米“米粉”已达1.9亿人，活跃用户达几千万。

身价超139亿美元 逼近李彦宏身价

就在今天小米挂盘上市之前，雷军曾于今天早些时候发布朋友圈称，今天第二次来到港交所，见证小米集团挂牌上市。雷军在朋友圈表示，“十一年前，第一次到港交所去敲锣。2007年10月9日，金山软件在香港主板上市。今天是我第二次来到港交所，小米集团挂牌上市！”

十一年过去了，雷军的身价已经今非昔比。

根据最新披露的信息，雷军持股约29.4%，以目前小米约473.26亿美元市值计，雷军持有的小米股份市值约139.1亿美元。据福布斯富豪榜实时榜单数据显示，此前雷军以124亿美元身家排在中国富豪榜第12位，马化腾以430亿美元身家排在第1位。而按照目前上市后的139亿美元计算，雷军的身价已直逼140亿美元的李彦宏。目前，李彦宏在福布斯全球富豪榜排名为95位。