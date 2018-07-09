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小米上市破发：它会否逆势反弹如同脸书？

小米上市破发：它会否逆势反弹如同脸书？
2018年07月09日 11:04 环球网
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　　【环球网科技 记者 张之颖】7月9日上午，小米集团在香港证券交易所正式挂牌上市，开盘价16.6港元，较17港元的发行价下跌2.35%。按开盘价计算，小米集团市值达到473.26亿美元。

　　雷军敲响港交所开市钟，小米正式迈向新的里程碑。此刻的小米是高昂的。破发意味着小米还有一段路要走，小米需要证实自己的方向是值得被市场信任的。

　　两年前，智能手机占小米销售额的80%，而物联网和生活用品仅占13%。小米的第三个业务是互联网服务，其中包括颇为流行的应用店、浏览器和音乐服务，该部门去年增长了51%，营收达到99亿元(15亿美元)。

　　小米董事长雷军希望人们这样看待其公司:“我们不仅仅是一家硬件公司，还是一家创新驱动的互联网公司。小米是一家互联网公司，其核心是通过物联网平台连接智能手机和智能硬件。我们的使命是以低廉的价格打造令人惊叹的产品，让世界上的所有人通过创新的技术享受更好的生活。”

　　据CNBC报道，6月底时，小米在美国向有兴趣的大型基金管理公司推销即将发行的股票。美国投资者已经逐渐认识到，作为全球第四大智能手机制造商的小米堪称是“中国的苹果”。除此之外，他们还有很多东西需要了解。

　　在路演活动中，大约有50位对冲基金和共同基金经理参加，一名与会者表示，当时在场的许多投资者对小米并不了解，只知道它是一家庞大的手机制造商。虽然智能手机占小米营收的70%，但该公司增长最快的业务领域，却是在其生态链的经营，从智能电视、路由器，到电动滑板车和空气净化器等。小米旗下物联网和生活用品销售额去年增长了89%，达到人民币234亿元(约合35亿美元)，占其总收入的21%。

　　这意味着，小米必须说服投资人 “互联网”公司的身份认定，并不是出于估值的考虑而已。在智能手机市场逐渐饱和的今天，小米的增长不会受到阻碍。

　　小米在香港证券交易所正式挂牌上市，开盘价16.6港元，较17港元的发行价下跌2.35%。以目前的价格而言，投资者对小米的估值显然更多将其视为硬件公司对待，而不是高利润率的软件和服务提供商。

　　从小米的估值结构来看，小米主要业务分为三个部分：以智能手机为核心的智能硬件、互联网服务以及IoT(物联网)业务。从小米的三大业务组成来看，智能硬件依然是其核心。而在智能手机在国内市场的增长已经趋缓，海外市场是否能持续增长，以及其互联网服务是否能是否能持续突破，便成为小米后续成长的主要观察重点。

　　值得一提的是，小米在研发上的投入也是投资者担忧的部分之一。招股书披露，2015年、2016年、2017年和2018年1-3月，小米研发费用分别为15.12亿元、21.04亿元、31.51亿元和11.04亿元，研发投入占总营收比例分别为2.26%、3.07%、2.75%和3.21%。这个比例与小米定位同一类别的百度阿里巴巴等相比差距甚远。而研发实力才是科技公司的根基与后盾。

　　脸书上市时同样遭遇破发，但在三年后市值高达2260亿美元，市盈率高达81倍。到了2017年，脸书市值更是破了5000亿美元大关。不谈脸书现在所遇到的信任危机，其广告市场收益的日益增长，最后成功地说服了投资人信任其长远发展的潜力。

　　一位资深券商人士表示，破发的原因还是由于市场对于未来潜力预期比较谨慎，一些最近上市的企业盈利模式不清晰或者存在不可持续的因素，香港市场对于互联网企业见得比较多，不理性现象少。

　　数据显示，截至7月4日，在港股新增上市的100家(剔除3家通过介绍方式上市的企业)企业中，75家企业存在破发的现象，破发率高达75%。

　　雷军表示，小米上市就是最大的成功。钟响过后，上市只是一个开始，投资人一开始都是谨慎的，小米如何在后续的经营中持续证明自己的路线与实力，才是后续的关键。

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