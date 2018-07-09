小米终上市：雷军再出发 惊醒后来人

《中国企业家》记者 米娜

8点50分，雷军在香港交易所现身。

他面带微笑，分别和高管团队、投资人、小米员工代表、小米上市服务商等一一合影，之后照着既定的演讲流程讲完了上市致辞，即使声音中听得出来有点激动，但他全场没有再多说一句废话。

他一登台，还没开始讲话，台下便响起雷鸣般的掌声。台下有不少“米粉”不停大喊：“雷哥！雷哥！”

此次小米上市云集了来自世界各地两百多家媒体。早上七点起，媒体和嘉宾们就在港交所大门前排起了长队，整个交易大厅人声鼎沸。在如此热烈的氛围下，雷军也只用了一句“此时此刻，此情此景，心情无比激动！”作为自己演讲的开头，之后的演讲中他谈的更多的是感谢。在回顾了最初创业的13个人喝小米粥和第一版MIUI只有100个用户的历史后，他重点感谢了米粉、十多万投资人及李嘉诚、马云和马化腾等。

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这位互联网业界著名的“拼命三郎”，终于在创业八年后再度迎来了属于他的登顶时刻。他也邀请众多业内圈内好友前来见证，包括求伯君、霍建宁、王卫、俞永福、陈东升、袁利华、孙陶然、沈劲、陈年等等。

543亿美元，这是小米上市前最终落定的估值。

今年1月曝出小米上市消息时，传闻称小米估值为2000亿美元。而据彭博社报道，最初小米高管团队希望的估值是1000亿美元。

四年前的2014年12月29日，小米最后一轮融资11亿美元，当时的估值就是450亿美元。参与那轮融资的投资机构包括All-Stars全明星基金、新加坡主权基金GIC、小米上一轮的领投方DST以及马云旗下的云锋基金。在上市敲钟的人群里，记者没能找到这些机构的身影，但他们此时的心情想必也五味杂陈。

近四年里，小米已经从年销售收入668亿元增长到1146亿元。在这三年多时间内，小米实现了印度市场智能手机出货量排名第一，成为全球排名第四的智能手机公司，但估值却几乎没有太大增长。

估值从1000亿美元到543亿美元，这中间雷军经历了怎样的心路历程，旁人无从得知。

正如他在上市致辞中所说：“最近正是中美贸易战、全球资本市场风云变幻的时候，尽管大势不好，但好公司依然会脱颖而出。”

“如果小米选择在去年牛市上市，就会是1000亿美元到1500亿美元的估值”，富途证券CEO邬必伟说，“谁也无法预知上市时的大势会如何，但现在，重要的是你得认清楚如今的市场属于弱市了。”

开盘破发

16.6港元，尽管开盘破发，但这对于雷军而言已经不重要了。据招股书披露，雷军持有小米31.41%的股份，即便后续有新股进入，他持有的股票市值依然能达到一百多亿美元。

这也并不是雷军第一次在港交所敲锣，上一次是2007年10月9日，金山软件（3888.hk）在香港主板上市。

此次小米上市本身也创下了多项纪录，它既是首家在香港上市的“同股不同权”企业，上市规模也跻身有史以来全球科技股前三大IPO，同时还是全球散户规模最大的IPO。

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在雷军看来，上市对小米而言，只是个全新的开始。

根据此前港交所公告，小米集团股票代码为“1810”，IPO定价为每股17港元，净筹资240亿港元，超额认购9.5倍。与去年平安好医生的650倍超额认购、阅文集团620倍超募相比，相差甚远。

但邬必伟认为因为新股招股期很受大势影响，现在这种市场环境下，能录得10倍左右的超额认购已经很不错了。更重要的是“小米体量大，融资金额多，你不能跟规模小的股票比”。

杜克资本投资总监杜先杰也认为，港股的新股IPO，如果是中小盘股，他们可能更看中各股的因素，比如公司管理层以及券商的安排。但对于大盘股和超大盘股，比如说小米，上市后走势就跟大势关联度非常高。而目前整个港股包括A股面临几大不利因素：首当其冲的就是中美贸易战；第二个是国内现在正在金融去杠杆；第三个是国内上市公司的债务危机集中爆发。

7月6日，中美贸易战正式拉开帷幕。小米在这种情况下上市，杜先杰认为：“上市当天，大盘震荡有一千点左右，但小米IPO招股的百分之九十五的都是机构投资者持股。这部分投资者是看长期价值，不会在意短期价格的波动。”

此前有消息称，本周的场外暗盘交易，以16.15港元/股成交2.2亿元，较招股价17港元折价5.29%。老虎证券分析师王珊认为，通常情况下，暗盘的价格一定程度上体现了市场对该新股的追捧程度。

雷军在上市前的公开信中也试图力证小米未来的成长性可期，“我们的智能手机业务排在全球第四，我们要力争尽快冲入世界三强；2018年一季度小米的国际业务在全部收入中的占比已经达到36%。我们要进一步推进国际化，尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上。”

惊醒后来人

从最初运作上市到现在，关于小米该如何估值的争论始终没有停歇。

即使到现在，仍有很多投资者表示看不懂小米的估值模式，但看得懂雷军，他们是冲着雷军来的。

传统观点认为小米是个硬件制造商。因为根据小米的招股书，手机等各种硬件贡献了九成的收入，其中仅小米手机贡献超过2/3。按照硬件的估值，参照苹果，小米估值应该接近于200亿美元。

在过去的三年里，小米手机为公司的总营收分别贡献80.4%、71.3%以及70.3%，而其净利润率只有2.7%。雷军在一次公开演讲中宣布：“小米硬件的综合净利润率永远不会超过5%，如有超出的部分，将全部返还给用户。”

但实际上，小米的最终估值高于全球任何一家硬件公司，同时也不比互联网企业低。国泰君安国际最新研报表示，美国苹果公司及韩国三星公司2019年预测市盈率为16倍和6倍。互联网巨头阿里巴巴和腾讯2019年预测市盈率分别为34倍和37倍，而雷军称要定价厚道，于是小米定价17港元，相当于2019年预测市盈率约为24倍。

雷军一直强调小米是新物种。硬件是小米的根基，尤以手机为首，同时驱动整个品牌生态链的快速增长。

邬必伟认为，香港的投资者认可小米的品牌和雷军。尽管小米的估值模型存在争议，但最终没有以硬件公司来定位它，否则不可能拥有现在的估值。

雷军于小米，如同苹果的乔布斯，特斯拉的埃隆•马斯克，是公司的灵魂人物。

对于招股期间的种种非议，雷军没有公开表态。但他在上市现场表示：真正的创新从来不是轻轻松松得来的。没有不需要巨大付出的创新，也没有不经历无数挫折的创新，更没有不承受误解甚至非议的创新。

在小米赴香港上市后，美团点评、映客、拼多多等互联网企业相继在联交所提交招股书，而此次小米上市也让很多投资人几家欢喜几家愁。

值得投资人深思的是，在小米创业最初的四年时间，估值增长近180倍。而在后面四年，估值几乎没有太大增长。

小米上市前四轮融资几乎都在创业前四年完成。2010年底，小米完成首轮4100万美元融资，估值2.5亿美元；2011年底，小米完成第二轮9000万融资，估值10亿美元；仅仅半年后，小米再次融资2.16亿美元，估值高达40亿美元；2013年8月，小米的估值超过百亿美元。2014年，小米估值就已经达到450亿美元。八年前，晨兴资本董事总经理刘芹投资了小米500万美元天使投资，到如今狂赚了866倍，但其他的投资人还会有这么幸运吗？

历时大半年的小米上市大戏到今天正式落下帷幕，这一场围绕估值和定位的拉锯战，也让投资人开始反思，科技公司按照流量而不是利润来估值的方式是否会逐渐被资本市场摒弃？