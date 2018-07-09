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小米上市晨兴赚九十亿美元 雷军跻身中国富豪榜前十

小米上市晨兴赚九十亿美元 雷军跻身中国富豪榜前十
2018年07月09日 14:02 投资时报
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　　《投资时报》记者 王宏

　　尽管雷军声称前期投资者回报率高达866倍，但并非所有PE机构都会大赚利是，而已有投行将目标价定为16港元。

　　即便港交所为自己历史上首只“同股不同权”股票正式挂牌准备了一份特殊礼物：一只较常规开市大锣直径长出80%的“新物种”，但正如市场此前普遍预期的那样，7月9日小米集团（1810.HK）上市首日即告破发。

　　小米集团今日开盘价为16.6港元，较17港元的发行价下跌2.35%。至9点51分，盘中一度跌幅超过5.76%，股价最低见于16.02港元/股。不过此后其跌幅已明显收窄。值得注意的是，今日香港恒指一反颓势开盘即高开290点，并在上午十时后升幅突破505点。

　　实际上，雷军口中的“超级新物种”小米集团破发早有征兆。其公开招股过程中表现平淡，未受投资者青睐，香港发售和国际发售均仅获轻微认购，甚至遭遇“抽飞”（取消认购）的尴尬。而上市前夕，该股暗盘已录得5%跌幅，显示市场信心不足。国金证券曾发布研报表示，将小米集团近期目标价设为16港元，并首次给予“减持”评级。

　　据小米集团的公告显示，其公开招股部分共收到10.35亿股认购申请，相当于香港公开发售1.09亿股的9.5倍。国际配售部分则收到23.98亿股认购申请，相当于国际配售可供认购数的1.1倍。总体来看，小米此次全球发售共获得34.33亿股认购，相当于发售量的1.57倍。

　　相较于阅文集团（77.25， 2.70， 3.62%）（0772.HK）、平安好医生（45， 0.80， 1.81%）（1833.HK）等一批在2017年下半年以来陆续赴港上市的新经济股超600倍的认购倍数，小米集团的认购表现相当逊色。

　　7月6日，小米集团在香港联交所披露了IPO发售价及最终认购结果，每股发售价为17港元，取原发行区间17—22港元下限。全球发售所得款项净额为239.75亿港元，同时对应市值也处于预估区间下限，约为3804亿港元（约合490亿美元）。

　　考虑到IPO新股、绿鞋新股的数量后，小米最终对应的估值约为543亿美元，较此前流传的千亿估值版本近乎腰斩，与此前JP摩根和瑞信分析师给出的940亿美元和920亿美元的估值也相去甚远。

　　不过，雷军本人最终还是认可了该估值。就在上市前夕，雷军发布了一封公开信，表示招股结束后小米已经跻身有史以来全球科技股前三大IPO。但此前其也曾公开表示，小米应该是腾讯苹果的估值。

　　在这封公开信中，雷军还提到小米的投资者们将与公司一同收获成功。他表示，最早期投资小米的VC，第一笔500万美元的投资，到今天回报高达866倍。事实上，最早期投资小米集团的晨兴资本、启明创投和由雷军本人主持的顺为资本等机构，确实已经提前锁定了几百倍的收益。

　　据悉，在小米科技创始前，雷军的通宵电话说服了香港恒隆集团（21.35， 0.30， 1.43%）陈启宗旗下晨兴创投的刘芹同意投资其500万美元。“白菜价”的入股如今已经获得了巨额的投资回报。在小米集团先后九轮融资中，晨兴资本先后参与了小米的A轮和B轮融资，合计投资金额1.31亿美元。

　　目前，晨兴资本是除雷军外小米的第二大股东。前五大股东中，雷军持股31.34%、晨兴资本持股17.19%，林斌持股13.33%，DST和启明创投持股合计为11%。按照小米目前543亿元的估值来看，晨兴资本持股市值已经达到了93.3417亿美元。

　　按照雷军持股31.41%股权比例来看，其身价也达到170.56亿美元（约合1132.45亿人民币）。胡润研究院发布的榜单显示，雷军以102.65亿美元（约合680亿人民币）的身价位列2017年中国富豪榜第80位。按照其最新的身价看，其已经超过网易的丁磊跻身中国前十大富豪的名单，但较许家印、马化腾、马云等仍有不小差距。

　　但并不是所有人都满意。目前小米的543亿美元的估值，较其2014年12月最后一轮450亿美元估值相去不远。包括投资11.34亿美元的F轮以及其他轮次投资者，对于小米目前的估值应该有不同的看法。

　　截至7月9日午盘，小米集团报收于16.98港元/股，跌幅为0.12%，总市值为3799港元（约合484.12亿美元）。

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