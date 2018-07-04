小米计划明年进军美国手机市场：正开发定制机型

新浪科技讯 北京时间7月4日上午消息，小米正计划于明年进入美国市场，这家智能手机制造商表示，美国的合作伙伴可以帮助他们绕开一些本国竞争对手所遇到的阻力。

小米集团高级副总裁王翔本周二对路透社表示，美国市场“非常有吸引力”，该公司正在增加工程资源，开发与美国网络兼容的机型。

“明年我们希望能在那里有所作为，”王翔说。他还补充，与美国运营商的谈判尚未达成具体协议。

王翔表示，中美贸易的紧张局势引发了“不确定性”，但他淡化了当前局势对该公司美国扩张计划的影响，突出强调该公司与美国芯片制造商高通和谷歌母公司Alphabet等供应商的关系。

“我们没有任何理由介入政治问题，”王翔说，他在2015年加入小米之前，负责运营高通在中国的业务。

他说，小米公司密切关注消费市场，许多工程师和投资者都来自美国。

下周一，小米股票将在港股上市，此前该公司的IPO发行价格处其标价区间的底部，但这家成立8年的创业公司仍被看好，目前其资产估值约为540亿美元。

小米集团现在是印度最大的智能手机供应商，并且向包括西班牙和俄罗斯在内的欧洲市场进军。不过，最近该公司面临低成本竞争对手的多重夹击，在中国的市场份额有所下降。(斯眉)