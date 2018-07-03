小米提前锁定纪录：史上最快纳入恒生指数港股将诞生

【环球网科技综合报道】自小米宣布IPO以来，这家超级独角兽就在不停地创造纪录。先是将成首家同股不同权的港股上市公司;招股书又披露在全球营收超千亿且盈利的互联网公司中，小米增速排名第一;认购结束后，小米录得近10倍超购，打破2011年以来大盘股认购倍数纪录，成为全球最大散户规模的IPO，是香港有史以来规模最大的民营公司IPO，全球第三的科技公司IPO。

临近上市敲钟，这家公司还能创造什么纪录？

业内人士表示，小米上市后或将在10个交易日后被纳入恒生综合指数，创下港股史上最快纪录。这意味着，小米将和腾讯一样，成为香港股市最优质的资产之一;还意味着小米将成为沪港通投资标的，普通投资者投资小米将更加便捷。

5月7日，恒生指数公司特地宣布从第三季度起将同股不同权架构公司纳入恒生综合指数选股范畴，业界普遍看好7月9日上市的小米将成为第一个吃螃蟹的人。只要新上市股票在首个交易日市值位列现有恒生综合指数成份股的前10%，该股票会在上市之后第10个交易日，被纳入恒生综合指数及其分类指数。

小米上市时预计市值将超550亿美元，是仅次于阿里巴巴和Facebook的全球第三大科技公司IPO，还是香港有史以来规模最大的民营公司IPO，达到上述标准可说轻而易举。这意味着小米将创下被恒生指数公司纳为成份股的香港股市纪录。此前，腾讯2004年6月登陆香港联交所，同年9月被纳入恒生综合指数。

被纳入恒生综合指数说明了资本市场和恒生指数公司对小米的认可。此前就有消息证实，李嘉诚斥资3000万美元认购小米股票，马云、马化腾也将以个人名义认购。在国际市场上，以做空闻名的金融大鳄索罗斯，旗下基金也参与了小米港股认购。在大环境低迷的当前，香港的普通投资者也表达对小米的看好，小米在港公开发售部分录得近10倍超购，打破2011年以来大盘股认购倍数纪录，成为全球最大散户规模的IPO。

小米加入恒生综合指数，也将利好境内的普通投资者。恒生综合指数为沪港通合资格港股指标，今后普通投资者有望方便地在境内参与投资小米。

互利共赢，是雷军非常重要的商业理念。雷军相信，让利给投资者，小米会走得更快;让利给消费者，小米会走得更远。在专家学者眼中，正是雷军的这一理念，造就了小米的开放生态，甚至超越了亚马逊，是独一无二的新物种。

麻省理工学院教授王瑾说：“亚马逊建立的是围墙里的花园，(a walled garden)，尽管花园里很美好，但外面的其他玩家进不来，里面的人也不想出去。小米建立的却是多个伙伴共同形成的开放的生态圈，搭建了一个枢纽型(hub)的生态系统。”

长沙银行首席经济学家钟伟表示，传统估值方法对小米是失效的，因为传统估值追求的是确定性。小米最像的是亚马逊，两者都不存在一个确定的边界，一直处于非常具有颠覆性的、创造性的数字空间中。因此，现在要对小米的未来下结论还为时过早。