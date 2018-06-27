WiFi联盟宣布WPA3协议已最终完成 安全性增加

新浪科技讯 北京时间6月27日凌晨消息，WiFi联盟（Wi-Fi Alliance）周一宣布WPA3协议已最终完成，这是WiFi连接的新标准。

根据这种标准，新的WiFi路由器将可提供更强的数据保护，并可提高工作场所WiFi网络的安全性。在2018年早些时候，WiFi联盟宣布了WPA3协议的一些特点。

WiFi很容易被人熟视无睹，但通过WiFi网络传输的数据中有大量敏感信息，这就意味着无线连接的安全性是非常重要的。为了更好地保障WiFi用户的安全，新协议将令个人无线网络变得更难被黑客攻击。

WPA3协议可用于经过WiFi联盟认证的新路由器，具体要看各个厂商是否通过软件更新的方式在现有路由器上安装该协议。WPA3协议将取代“WiFi Protected Access 2”协议，也就是通常所说的WPA2协议，后者最早是在2004年推出的。在随后的十余年里，WPA2协议时不时地会发生安全问题，提醒人们不安全的WiFi网络会带来多么糟糕的结果。

最近研究人员发现了一个被其称为KRACK的漏洞，称其能让黑客在没有密码的情况下接入用户的WiFi网络。设备厂商已针对这个漏洞发布了补丁，而WiFi联盟要求所有新的路由器都必须进行测试以防止这个漏洞。

网络设备巨头思科等厂商已在周一发表声明，对WPA3协议表示支持。思科称，该公司不仅计划在未来产品中使用WPA3协议，还将寻找对现有设备进行软件更新以搭载新协议的方法。思科发表声明称：“WPA3计划将带来我们急需的无线安全升级，为消费者、企业和政府等各个层面的客户提供保护。”

WiFi联盟营销副总裁凯文·罗宾逊（Kevin Robinson）称，对个人WiFi用户来说，哪怕密码并不是十分复杂难猜，这种新的安全保护也将可发挥作用。但尽管如此，他还是敦促用户要在设定密码时小心为上。他说道：“用户仍应选择难猜的密码，不该选择‘password’这样的密码。”（唐风）