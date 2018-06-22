侠客岛发文点评京东手机销量排行榜闹剧：小米尴尬了

来源：侠客岛

每年的618电商大促基本上都是围绕消费电子展开，而这个战场也成了检验各大厂商销量的平台。就在前不久，京东公布了618期间的手机销量排行，荣耀手机夺得了榜首。不过值得玩味的是，此前京东公布的名单里，小米才是第一名，这其中发生了什么？

只卖现货的荣耀率先结束战斗获得胜利

在6月18号当天的22：21分，荣耀手机率先宣布其在京东平台所有自营可售手机全部售罄，并且截止到该时间，荣耀手机成为京东平台手机品类累计销量冠军以及手机品类单日销量冠军。

不过故事到这里并没有结束。

距离当天24：00还有一段时间，在这个期间里，小米为了数据上的好看，通过新机小米8与小米8SE玩起了娴熟的“期货模式”，运用这种方式追上了与荣耀手机的差距，并在24：00的时候夺下京东手机排行榜第一名。

故事到这里或许就应该划上句号了？然而事情没那么简单。

京东更新数据，小米尴尬了

肯定有人会认为，618都过去了，还有什么值得好说的呢？问题就在这里。为了给大家一份真实的购买数据，京东在后台的自动识别订单系统开始工作，剔除了“无效订单（下单6小时未付款以及退货订单）”，这个时候的数据又出现了逆转，荣耀重登销量排行榜榜首，而小米滑到了第二。这个结果似乎有点“匪夷所思”，难不成有很多人买小米买着玩而不付款？

不管怎么说，荣耀击败小米成为销量第一已经是不争的事实。不过为什么小米会滑落，从荣耀手机总裁赵明的朋友圈似乎可以嗅到一丝气味。

赵明朋友圈言语玩味 京东官方认证荣耀第一

赵明在朋友圈表示，“感谢京东，呈现最真实的618”。为什么要刻意点名是“最真实”的呢？言外之意不就是有不真实的情况发生吗？

与此同时，荣耀手机官方微博在6月19日下午13：47分发微博表示“我们是实至名归的冠军”，这里又用到了与“最真实”含义相同的“实至名归”，言外之意已经不用笔者来说了。同时值得注意的是，认证为京东手机通讯的官方微博转发了荣耀手机的这条微博，并留言称“恭喜荣耀手机618取得的优秀成绩，期待未来给消费者带来更多的新产品！”这无疑就是最终的官宣，将荣耀在618期间京东平台销量的榜首地位给坐实了。

收官：荣耀——我要的只是认真 给消费者带来优秀的现货产品才是追求

故事进行到这里才算是真正的结束，而这场销量榜首易位几次的“闹剧”也显示出如今国内手机行业浮躁的气息。荣耀手机可以说是最无辜的存在，老老实实的卖手机，现货卖完收手。结果，销量第一变第二，再变第一，这波神奇的操作让人目不暇接，最终平台方的官方数据才给出了“定论”。

不管从哪个层面来看，致力于给消费者带来优秀体验的荣耀已经赢得了广大消费者的信任，这一点从其销量就能看出。然而，现在行业内有些企业还是比较浮躁，花费大量的人力物力财力在“运营手段”上下功夫。其实，作为科技企业最后还是拼的硬实力，与其如此，还不如像荣耀手机一样把这些钱投入研发，回馈客户，这样才能走得更长远吧。

荣耀并不是为了输赢，而是认真，要给一直支持荣耀的花粉朋友们一个交代，这才是真正的荣耀。

