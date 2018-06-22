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估值一再下调 小米仍有望成全球最有价值手机制造商

估值一再下调 小米仍有望成全球最有价值手机制造商
2018年06月22日 19:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月22日下午消息，即便目标估值一再下调，小米仍有望成为全球最昂贵的手机制造商。

　　据知情人士透露，中国智能手机品牌小米正在香港的首席公开募股中以今年预计营收51.3倍的价格出售股份。另外根据彭博社汇编的数据，假设超额配股权完全执行的话，公司的市值将达到100亿美元。

　　小米目前寻求的估值，如数据显示，或可达苹果公司市盈率的三倍以上。与中国目前的主要互联网公司如腾讯阿里巴巴相比，小米也存在溢价。

　　筹划小米IPO事宜的银行宣称，小米是一家发展快速的公司。公司从手机品牌开始，已经不断扩展到智能家居设备和高利润的互联网服务领域。小米IPO保荐者之一摩根士丹利的分析师认为，公司应该可以比Fitbit和GoPro这些消费硬件制造商更有价值。

　　哪怕方式不同，小米正在寻求显著溢价。据知情人士透露，如果根据2019年的营收预期进行比较，小米的IPO价格范围可转换为22.7倍到29.3倍的营收。在高端市场，这价格仍旧是苹果的两倍，是中国最大互联网公司腾讯营收的28倍多。

　　小米代表暂未对市盈率倍数予以置评。(图尔)

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