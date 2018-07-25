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赛格威海外发布套件 599美元让平衡车变身卡丁车

赛格威海外发布套件 599美元让平衡车变身卡丁车
2018年07月25日 14:41 新浪数码
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　　新浪数码讯 7月25日下午消息，Segway-Ninebot在海外率先发布了卡丁车套件Gokart Kit，售价599美元现即可预定将于10月发货。

　　卡丁车套件是根据九号平衡车、miniPRO基础上增加的新配件。改装原理也比较简单，将原有的平衡车底座连接到套件，（你可以理解为后驱卡丁车）整车重量为28公斤，并且可以根据使用者的习惯调整框架长度和转向杆高度。

Gokart Kit卡丁车套件Gokart Kit卡丁车套件

　　卡丁车方向盘参考了方程式赛车设计，增强车辆指向性，在操作上只需双击刹车踏板即可切换前进和后退模式，踩下“油门”瞬间便能感受到强劲的动力，另外还可以选择新手，标准和运动三种驾驶模式，最高时速24公里/小时。

　　安全性方面，卡丁车套件具有双重防撞保护，外部为塑料吸能层，内层为钢制主梁，为车身提供高强度保护； 采用“电子刹车+机械式手刹”双重制动设计；有线和蓝牙无线两种通讯方式的双线程保护；同时采用免充气轮胎，防爆胎且方便保养。未来还可通过Segway App进行功能控制和固件升级。

　　这款卡丁车套件海外已经开始接受预定售价599美元（约合4068元）预计10月出货，而中国也将在明日（7月26日）登陆，届时新浪数码将为大家带来第一时间体验。（瑞豪）

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