诺基亚X5手机发布：千元价位段的新晋竞争力

新浪手机讯 7月18日下午消息，今日诺基亚举办线上发布会正式面向年轻群体推出X5手机，售价999元起将于近期发售。新浪众测5台诺基亚X5免费送！

按发布会惯例hmd回顾了诺基亚手机在618销量。诺基亚在京东商城手机销量排名第9名，天猫旗舰店总销量第8名，并获得同期增速第一；苏宁易购线下排名第8名。

这次的主角诺基亚X5

今年5月hmd发布诺基亚X6手机，这也是诺基亚推出的全新系列。hmd曾表示，X系列是针对中国用户研发的产品，比如时下流行的刘海屏、双摄或是面部识别都能在X系列中找到。这次的X5手机同样是针对中国设计的产品。

诺基亚X5

X5在外观上和之前X6没有太大变化。正面采用720p分辨率5.86英寸齐刘海屏支持面部识别；一体化聚碳酸酯边框和金属中框。诺基亚X5共有极夜黑、冰川白以及波罗的海蓝三种颜色，其中波罗的海蓝是这次的主推色。

据hmd介绍诺基亚X5的设计师常驻中国，但他的家人住在波罗的海边，这次X5机身的颜色就是源于波罗的海。他发现波罗的海的海面会随着光线不同变换颜色，这次X5也同样把海面的这种色彩变化体现出来。

千元机用上AI的拍照

诺基亚X5在拍照方面使用后置1300万像素+500万像素相位对焦摄像头，前置为单颗800万像素。

这么来看在配置上X5并不算出众，但在软件方面功能丰富。比如支持诺基亚特有的双相机模式、专业模式，另外还加入中高端手机中有的AI萌趣表情和人像光效功能。

诺基亚X5双相机模式

X5背面的双摄像头在成像优化上也有一定进步。官方称，X5在拍照方面基于AI技术，拍照时会对成像进行微调，但不会像其他手机那样对图像进行深度优化，导致颜色偏差较大。另外后置摄像头支持1080p/30fps视频拍摄，前置支持720p/30fps视频拍摄可一键进行微博直播。

性能千元内突出

虽然在屏幕和拍照方面X5的硬件表现并不突出，但在核心处理器上值得一提。这次X5搭载联发科P60处理器，这和目前OPPO R15等产品使用相同处理器。

联发科P60采用台积电12纳米FinFET制程工艺，内建四颗ARM A73 2.0赫兹处理器与四颗ARMA53 2.0赫兹处理器。在性能上P60不输于目前的骁龙660处理器。此外，X5支持双电信同时4G在线使用。

X5出场搭载安卓8.1系统，将在今年末升级至安卓9.0系统。

售价999元起

诺基亚X5共有3+32GB和4+64GB两种配置，售价分别为999元和1399元，将于近期发售。

新浪点评：

很显然在之前X6身上获得成功之后，hmd又在中国市场推出了一款更具有价格竞争力的产品。尽管X5价格在999元起，但从配置和系统来说和目前2000元档仍具有竞争力。不过，面向中国用户设计的X系列在本土化定制方面仍需努力，比如在电子钱包、NFC功能上可以更深度开发。（瑞豪）

新浪众测5台诺基亚X5免费送！