彭博社：私有化非万能药 戴尔是马斯克的前车之鉴

导语：马斯克近日宣布，有意将特斯拉以每股420美元的价格私有化。他在致员工的信中说：“作为一家上市公司也让我们受制于季度财报周期。这给特斯拉造成了巨大的压力……作为股市历史上被做空最严重的股票，上市意味着会有很多人有动机去攻击公司。”但彭博社在今日发表的评论文章指出，马斯克认为退市就能解决问题，说明他还没有吸取当年戴尔退市的教训。

以下为文章主要内容：

埃隆·马斯克（Elon Musk）似乎从迈克尔·戴尔（Michael Dell）身上获得了一些启示，考虑将特斯拉私有化。但如果马斯克以为将他那不断亏损的公司从公共市场退出，即可解决所有问题，说明他还没有吸取戴尔的教训。

相似之处显而易见：像戴尔一样，马斯克也是一位创始人和首席执行官，旗下的上市公司步履维艰。他不得不面对高强度的公众监督、对其策略严加指责的分析师，以及期待在一个糟糕的季度之后卖出特斯拉股票的投资者。2013年，迈克尔·戴尔也通过杠杆化收购，将公司私有化，将外部势力挡在门外。他说，希望在个人电脑市场萎缩的情况下获得更大的自由，以便做出扭转局面的决定。

现在，五年过去了，戴尔发现私有化自身存在局限性，目前，他正努力再次使戴尔技术公司改头换面，成为上市企业。

本周二，马斯克在Twitter发消息称，表示正在考虑将特斯拉公司私有化，令人大跌眼镜。他随后吹嘘说，他的公司“将是一个更平稳、更少被干扰的私人公司，”这将结束卖空者的“负面宣传”，使股价下跌的传言不攻自破。事实上，反对者还是有理由做空，因为自上市以来，这家电动汽车制造商每年都呈现运营性亏损，为解决Model 3轿车的生产问题，已经“烧”了数十亿美元，企业债务规模已经超过100亿美元。

桑福德伯恩斯坦公司分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）指出，“戴尔在2013年的私有化之路大体相似，也是由公司创始人兼CEO主导的，他也持有大量公司股份。”但是，他补充说，与特斯拉不同的是，戴尔当时有足够的自由现金流来偿还约180亿美元的追加债务。另外，特斯拉的资本支出更大。

迈克尔·戴尔

在Twitter上，马斯克援引戴尔作为成功收购的案例。诚然，私有化使得戴尔有能力彻底改革产品战略，拓展新的市场并赢得市场份额。为实现私有化，戴尔还积累了大量债务，并且为了扩张，于2016年斥资逾600亿美元收购了存储公司EMC，成为IT巨头，更是债台高筑。如果戴尔当时还是一家上市公司，如此大规模收购一家苦苦挣扎的硬件公司势必面对投资者的质疑，交易可能无法完成。

然而，随着时间的推移，戴尔开始意识到，对一家无法轻易利用公共市场的公司来说，偿还所有债务、进行战略收购和提高股东回报更具挑战性。

特斯拉股价从去年开始波动剧烈

戴尔开始悄然而缓慢地回归股市。首先，在2016年为公司旗下的网络安全部门SecureWorks公司进行公开募股。其次，戴尔在同年创建了一支定向股票，用于追踪它在软件开发商VMware持有的股份权益，以筹集资金为EMC交易融资。接着在今年稍早时候，戴尔又寻求让旗下软件公司Pivotal Software上市，此举既能让Pivotal得以筹集资金以促进其增长，又能减轻戴尔公司资产负债表的压力。

现在，戴尔科技正全力以赴，试图说服投资者支持自己以217亿美元来收购跟踪股票DVMT，并直接在纽约证券交易所上市。戴尔拒绝置评。

最终，财务状况，加上雄心壮志，将戴尔一次又一次地吸引回到公共市场。对于特斯拉来说，既拥有数十亿美元的现有债务，又有一位急于建造新工厂、开发新车型并进入卡车行业的首席执行官，问题在于如何在不进入股市的情况下拥有最高的财务灵活性。特斯拉的信用评级已经是垃圾级，所以，债券投资者不太可能看好马斯克，他们只想买断或出局。马斯克拥有特斯拉近20%的股份，这意味着他仍需要大约700亿美元的资金才能将公司私有化。在本周二的第一篇推文中，马斯克声称资金已经到位，但没有给出更多细节。

马斯克

本周三，黑石集团信贷公司总裁德怀特·斯科特（Dwight Scott）在彭博电视上表示，特斯拉“离戴尔还有很长的路要走”。它的合作对象可能是某个战略或主权财富型投资者。在债务方面，像我这样的人是不会提供资金来赎买股权的。很难贷更多钱给这样一家公司，不仅现金流是负的，而且在现金流转为正值之前，公司仍存在运作问题。”

抛开一个悬而未决的问题——即马斯克的“担保资金”是否来自沙特阿拉伯的财富基金（该基金是特斯拉的现有投资者）——不谈，马斯克的吸引力显而易见。他是一位对抗传统上市公司CEO规则的企业领袖，公开谴责对收入业绩存在质疑的分析师，以一种更接近于特朗普总统的方式来使用Twitter。今后，不再有季度报告，不再有公众投资者或卖空者，也不用担心股价。

在今年四月，迈克尔·戴尔对私营公司的优越性大加赞扬，尽管当时他可能已经意识到私有化之路已走到尽头。正如戴尔向马斯克所展示的，有时你不想成为一家上市公司的首席执行官——但由于种种原因，你必须勉力为之。(斯眉)