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超级高铁Virgin Hyperloop One将在西班牙建研发中心

超级高铁Virgin Hyperloop One将在西班牙建研发中心
2018年08月08日 13:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月8日下午消息，据美国科技媒体The Verge报道，“超级高铁”公司Virgin Hyperloop One与西班牙国有铁路基础设施管理机构达成协议，将在西班牙一个叫博瓦迪利亚（Bobadilla）的村庄投资5亿美元，建立研发中心，这是这家超级高铁公司首次在欧洲大陆建立据点。

　　公司称，新研发中心将占地1.9万平方米，预计于2020年建成开放。届时，将开发、测试、验证组件和子系统，以不断提高超级高铁系统的安全性和可靠性。公司希望为该中心雇佣200-300名高科技工作人员。

　　研发中心所在的博瓦迪利亚（Bobadilla）是位于西班牙南部安达卢西亚地区的一个不知名小村庄，坐落在一条已有130多年历史的铁路线和瓜达洛塞河（Rio Guadalhorce）之间，人口只有480人。

　　虽然这个小村庄似乎并非未来超音速旅行的理想目的地，但村子所在的安达卢西亚地区近来正快速发展成高科技活动的温床，据Virgin Hyperloop One称，该地区拥有9000多家运输和物流公司，也是西班牙第二大航天航天集群，并拥有2万多名研发员工。

　　但是，这个中心不会是欧洲大陆唯一一个超级高铁设施。Hyperloop Transportation Technologies（HTT）目前正在法国的图卢兹建设一条测试轨道，并正与一家西班牙工程公司合作建造实际尺寸大小的乘客舱。

　　除了洛杉矶总部之外，Virgin Hyperloop One在拉斯维加斯外的沙漠中还拥有一条500米长的测试轨道。在那里，公司已经进行过数次高速测试。最近的一次测试中，公司将其碳纤维原型舱通过几乎真空的管道以最高240英里的时速传送。马斯克的最初概念中的理论最高时速可达760英里。

　　不过，一位发言人称，新的研发中心不会增设新的测试轨道。比较可能的新超级高铁轨道选址在迪拜，最近Virgin Hyperloop One与该城市的DP World，打算推出超高速货运系统。维珍集团首席执行官理查德·布兰森（Richard Branson）最近称，他相信超级高铁将可以在2012年开始运送乘客。(木尔)

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