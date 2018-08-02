特斯拉开发自动驾驶芯片 处理速度将达英伟达10倍

新浪科技讯 北京时间8月2日上午消息，“我们私下里筹备这个事情已经有两三年时间了，”马斯克在今早的财报电话会议上说道。“我想是时候可以将消息公之于众了。”

特斯拉正在自己开发一个名叫“Hardware 3”的硬件，这将用在Model S、Model X以及Model 3上来实现自动驾驶功能。

至今为止，特斯拉一直依靠的是英伟达Drive平台。那么现在为什么要进行调整呢?

特斯拉表示通过自行设计芯片，公司能够专注于自己的需求，进而保证效率。

“我们知道自己的神经网络是什么样子，也清楚未来它会是什么样子。”Hardware 3项目的主管Pete Bannon说道。Bannon指出明年将会开始推出硬件升级。

马斯克补充道，“关键是要在裸金属的层级上运行神经网络。你必须要让电路自行进行计算，而不是在什么仿真模式下，这就是图形处理器和中央处理器的运作原理。你需要进行大量的计算。”

据马斯克表示，最终的结果将会是惊人的：他说在英伟达硬件上运行特斯拉计算机视觉软件每秒处理大约200帧，但是特斯拉专门设计的芯片则可以实现每秒2000帧。

人工智能分析师James Wang指出，此举能够让特斯拉获得未来更多掌控权：苹果自定义SoC是iPhone性能在市场上保持领先的关键原因。特斯拉的人工智能芯片也会同样如此——这将帮助特斯拉在性能和功能方面领先其他汽车制造商，后者都需要等待英伟达或英特尔的下一代芯片。

拥有自己的芯片，特斯拉就可以按照自己的步调满足自己的需求。如果他们突然意识到硬件缺少什么，他们就不必等待其他人去进行研发了。这绝对不能算是一个简单的任务——但如果特斯拉能够成功做到这一点且企业还没有破产（马斯克表示芯片研发所需花费和现有硬件一样多），这最终将会成为公司的重大优势。

至于他们要如何把芯片嵌入在现有的特斯拉汽车中，马斯克表示：“计算机的更换很容易，要做得就这么多了。将计算机取出来，然后插入一个新的。所有的连接器都是适配的。”(堆堆)