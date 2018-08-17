直击|小米多个子公司法定代表人由黎万强变更为王川

新浪科技讯 8月17日下午消息，新浪科技获悉，小米旗下小米通讯、小米软件、小米影业等多个子公司近日出现工商变更，法定代表人由联合创始人、品牌战略官黎万强变更为联合创始人、高级副总裁王川。

工商资料显示，北京小米移动软件有限公司于今年7月3日发生工商变更，法定代表人、执行董事、经理由黎万强变更为王川。小米软件的经营范围为基础软件服务、应用软件服务；技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机系统服务等。

小米通讯技术有限公司于今年8月9日发生工商变更，法定代表人、总经理由黎万强变更为王川。小米通讯的经营范围为生产手机、开发手机技术、计算机软件及信息技术；计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务；家用电器、通信设备、广播电视设备、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售等。

值得注意的是，小米通讯持有北京小米智能科技有限公司、小米之家商业有限公司、小米科技（武汉）有限公司、北京小米移动软件有限公司100%股权，以及北京田米科技有限公司70%股权。

此外，小米影业有限责任公司、北京文米文化有限公司也于今年8月9日发生工商变更，法定代表人、经理由黎万强变更为王川。小米影业的经营范围为电影发行；演出经纪；影视策划等；文米文化的经营范围为企业策划；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。

针对上述工商变更，小米方面暂未对此置评。

资料显示，黎万强目前担任小米联合创始人、品牌战略官。先后主管小米公司的MIUI、小米网、小米产品的电子商务化管理、运营、营销等业务。2014年10月，时任小米科技联合创始人兼副总裁的黎万强突然在微博上宣布将闭关，小米网的工作交由林斌负责。黎万强当时表示，未来将到硅谷闭关一段时间，准备新的产品。

2016年1月，黎万强宣布回归，开始负责小米市场和小米影业。不过小米影业一直以来并未取得实质性进展。2017年11月，黎万强被任命为品牌战略官，同时还出任顺为资本投资合伙人。按照雷军的说法，是想让其专注公司品牌建设，同时强化小米和顺为在投资领域的协同。

王川目前为小米联合创始人、高级副总裁，主要负责小米盒子及小米电视相关业务。2010年，王川于北京创立多看科技，并担任CEO一职。2012年，小米收购多看科技，王川加入小米担任联合创始人及副总裁。在2017年11月的架构调整中，王川升任高级副总裁。

2017年12月，小米为第一大股东的迅雷宣布原董事长邹胜龙因家庭原因卸任，而自2014年后一直代表小米担任迅雷董事的王川开始出任迅雷董事长。(张俊)