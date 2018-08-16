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深击|专访红芯陈本峰:不爽被"套壳" 所做产品有价值

深击|专访红芯陈本峰:不爽被"套壳" 所做产品有价值
2018年08月16日 20:52 新浪科技
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陈本峰接受新浪科技专访陈本峰接受新浪科技专访

　　新浪科技韩大鹏

　　自称自主研发浏览器核心产品的“红芯”在融资后引发质疑。网友们指责，该浏览器就是将谷歌浏览器内核套了个壳，并非自主研发，甚至将其比喻为当年的“汉芯”。

　　今晚，红芯创始人兼CEO陈本峰接受了新浪科技专访，他对自主创新、自主研发及投资等事宜进行了回应。

　　“既然发生了，我认为应该有个态度去对待，坦诚最重要”，陈本峰说，事发后他急忙从上海飞回北京，“在飞机上的几个小时是我最难过的时候，因为不知道外界怎么议论”。

　　他说，我从来不避讳谷歌内核的事儿，但红芯在此基础上有三个创新，这就是自主创新，“我理解的原创，就是别人没有我有”，但是自主研发的区别很大，相当于每行代码需要自己写，“没有必要也没有意义”。在他看来，用户认为产品有价值，这些跟国产和爱国等没有任何关系。

　　今天上午，红芯官方将浏览器下架。

　　陈本峰解释说，本想大事化小，但事件发酵的太快了，“我们随时会将产品上架，而且不会改任何东西”。他强调，红芯是一家技术公司，“如果我想去隐瞒，去修改文件名，是分分钟的事儿，但我们从来不想这么干，因为这样做了就会心虚”。

　　此前有消息称，科大讯飞表示未对其进行过投资。

　　“这个我就不想多说了，对方是上市公司，它可能考虑影响它的股价等，它怎么说都行”，陈本峰说道。他还强调，今天确实对企业来说是一个关键的日子，如果这次没挺过去，可能明天企业就不存在了，六年的积累和技术创新可能就化为乌有了，投资人的钱也打水漂了，“不管怎样，投资人是无辜的，客户也是无辜的。如果我们消失了，中国就少了一家浏览器公司”。

红芯公司墙壁上贴满了客户标识红芯公司墙壁上贴满了客户标识

　　以下为部分采访内容：

　　新浪科技：你是什么情况下看到的报道，当时是怎样的心情？

　　陈本峰：今天早晨我还在上海，好多朋友发给我相关新闻，我就赶快回北京了，在飞机上的几个小时是我最难过的时候，因为我不知道外面发生了什么，大家会怎么议论。

　　既然事情发生了，我认为应该有个态度去对待，坦诚最重要。

　　新浪科技：大多数人都没有听过红芯浏览器。你们的用户是什么构成？有没有政府部门？

　　陈本峰：现在很多网友说我们是用谷歌套了个壳，说我们去骗国家钱，这是对我们巨大的误解，也让我们觉得很不爽。浏览器其实分为toC和toB，我们做的是一个叫做企业级浏览器，面向B端。对于企业来说，安全和效率是主旋律，它是专门用来办公的产品。

　　这款浏览器，我们研发了6年，主要有三点自主创新。第一是红芯隐盾，该功能主要是让企业的应用系统隐身，从而避免外部攻击的可能；第二是红芯云适配，主要是将企业PC端系统适配至移动端；第三是安全可控，通过DNS、加密缓存等功能，保护企业隐私。我们也有十多个专利，针对这款浏览器的专利，目前还在申请。直到现在，我们有几百个用户，包括比亚迪等大企业，当然也有政府用户。我们对用户是有价值的，客户也是根据产品的价值去买单。

　　我们把产品卖出去，其实跟国产或者自主没有任何关系，企业买我们的产品是因为价值。

　　新浪科技：你如何理解自主研发和自主创新？

　　陈本峰：我们一直讲的自主创新，它和自主研发有很大差别。创新是上面所说的三个点，算是我们的原创技术。我研究浏览器十多年了，它是一个核心技术，而自主研发则是代表每行代码自己写，这个国内现在没人能完成，四大内核现在全是美国人的。我们也没有必要再去写初始代码。我理解的原创，就是别人没有我有，我刚才讲的三个原创功能就是别人没有的。

　　其次，两者的性质也有很大的区别。客户买产品是为了价值，它跟国产、爱国没有任何关系，是商业行为，我给你创造价值，你给我钱。

　　新浪科技：既然是创新，为什么把浏览器下架了？

　　陈本峰：有很多质疑声，本来想将事件化小，现在都知道也无所谓了。我们随时会将产品上架，而且不会改任何东西，我们从来不去避讳谷歌内核的事儿，没有什么可查的。

　　我们是一家技术公司，如果我想去隐瞒，去修改文件名，是分分钟的事儿，但我们从来不想这么干，因为这样做了就会心虚。

　　新浪科技：科大讯飞说没有给你们投过资，你曾经只是个实习生，这种说法是否准确？

　　陈本峰：这个我就不想多说了，对方是上市公司，它可能考虑影响它的股价等，它怎么说都行。

　　新浪科技：有人说国产浏览器本身就是伪命题，没有太大的投资价值，对这个你怎么看？

　　陈本峰：对，如果只是toC这个领域，确实没有太大价值，这是我的观点。如果去深挖浏览器，在企业办公这个领域，还是有很多细化的场景。就如同一把菜刀，细化之后，你会发现可以有切肉的刀，切菜的刀等等。创新永远来自于对客户需求的深刻的理解，然后再加上技术，这就是一种创新。

　　新浪科技：有没有想过这件事背后有推手？

　　陈本峰：这个我们现在还没有来得及去想，但可能有。

　　新浪科技：下一步打算怎么做？

　　陈本峰：下一步可能就不做宣传了，我们就想踏踏实实把产品做好，把技术做好，我觉得这次可能真的是因为融资宣传的比较猛，然后才会这样。

　　我还想说，今天确实对我们企业来说是一个关键的日子，如果这块没挺过去，我们可能明天就不存在了，六年的积累和技术创新可能就化为乌有了，投资人的钱也打水漂了，不管怎样，投资人是无辜的，客户也是无辜的。如果我们消失了，中国就少了一家浏览器公司。

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