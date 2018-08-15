新浪科技> 互联网 > 正文

亚马逊Alexa和微软Cortana完成整合 挑战苹果Siri

亚马逊Alexa和微软Cortana完成整合 挑战苹果Siri
2018年08月15日 22:44 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间8月15日晚间消息，亚马逊微软今日联合宣布，双方已完成各自语音助手Alexa和Cortana的整合。如今，Alexa和Cortana的用户可以相互接入对方语音助手的功能。

　　此次整合大约用了一年的时间。2017年8月30日，微软和亚马逊曾联合宣布，双方已达成语音助手合作协议。今后，微软语音助手Cortana和亚马逊语音助手Alexa将能够相互对话。

　　例如，用户可以打开亚马逊Echo智能音箱，说：“Alexa，打开Cortana”。当然，用户也可以打开Windows 10设备，然后说：“Cortana，打开Alexa。”

　　通过此次整合，Alexa用户可以访问Cortana的一些特有功能，如预订会议，访问工作日历，提醒你在回家的路上买些花，或阅读工作邮件等。所有这一切都可以通过语音来完成。

　　同样，Cortana用户可以通过Alexa来控制家中的智能设备，在亚马逊网站上购物，与第三方开发者开发的2万多种技能互动等。

　　业内人士称，此次整合将有利于Alexa和Cortana更好地挑战苹果Siri和Alphabet的Google Assistant。

　　苹果Siri的上市日期要早于Alexa和Cortana，但功能上要落后于其他语音助手，因为越来越多的开发者选择与其他语音助手进行整合。目前，Alexa拥有45000多种技能，Cortana拥有250多种。

　　目前，亚马逊和微软仅面向美国用户推出了整合后的应用，并将收集用户反馈，用于未来进一步完善。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有