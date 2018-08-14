爱奇艺起诉VIP看电影不正当竞争 因视频广告被屏蔽

新浪科技讯 8月14日上午消息，海淀法院发布案件快报称，因认为“VIP看电影”软件屏蔽爱奇艺网站视频广告、提供爱奇艺VIP付费视频作品播放服务的行为构成不正当竞争，北京爱奇艺科技有限公司将“VIP看电影”软件经营者淮安显承信息技术有限公司诉至法院。日前，海淀法院受理了此案。

原告爱奇艺公司诉称，其公司主要商业模式为通过爱奇艺网站投放广告收取广告费用或提供优质视频内容吸引付费会员。该经营模式是我国国内视频网站普遍选择的商业模式，未违反法律规定，由此获得的广告费、会员费是爱奇艺公司的合法收入，且占总收入的70%以上，对其保障网站存续至关重要。淮安显承公司作为“VIP看电影”的经营者，通过技术手段屏蔽爱奇艺网站视频的片前广告，并提供爱奇艺网站付费会员专享影视作品播放服务的行为，直接造成了爱奇艺网站广告有效投放计数降低，减损广告收入，影响VIP会员费用收入，损害爱奇艺公司的合法权益，扰乱了市场秩序和良性的竞争环境，已构成不正当竞争。故爱奇艺公司诉至法院，要求被告停止不正当竞争行为，赔偿爱奇艺公司经济损失及合理费用200万元，并在“VIP看电影”网站、客户端刊登声明，消除影响。

目前，本案正在进一步审理中。