原标题：又一互联网领军企业落子上海！上海市政府与小米集团签署战略合作框架协议

上海市政府与小米集团今天（7日）下午在沪签署战略合作框架协议。签约前，市委书记李强，市委副书记、市长应勇分别会见了小米集团董事长兼首席执行官雷军一行。应勇见证双方签约。

李强说，当前，上海正在加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，面向全球、面向未来，提升城市能级和核心竞争力，全力打响上海“四大品牌”。我们要营造更加良好的发展环境，吸引和集聚一批有竞争力、富创新性的优势企业，更好服务国家发展大局，更好参与国际合作竞争。此次小米集团在上海布局的金融科技、物联网和工业设计等，与上海产业和科技发展方向高度契合。希望双方进一步深化合作，推动创新资源集聚、创新技术突破、创新产品首发。首届中国国际进口博览会将于11月在上海举办，上海还将于9月在徐汇滨江举办世界人工智能大会，欢迎小米集团积极参与，实现共同发展。

应勇说，上海正着力构建以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系。开放是上海最大的优势，欢迎包括小米在内的优秀企业来沪发展，进一步做大做强。上海将大力推进政务服务“一网通办”，为企业降本减负，努力营造“有求必应、无事不扰”，更加法治化、国际化、便利化的营商环境。

雷军表示，公司把金融科技、物联网和工业设计等重点业务放在上海，正是看到了上海作为国家经济中心城市的资源配置、人才集聚和产业发展优势，希望更好参与上海发展人工智能、打造战略性新兴产业集群的进程，并为上海国际消费城市和设计之都建设作出更大贡献。

市委常委、常务副市长周波，小米集团高级副总裁洪锋代表双方签约。当日，小米集团和徐汇区政府也签署了相关战略合作协议。当前，上海积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，制定发布了《全力打响“上海制造”品牌加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2018-2020年）》，大力发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。双方将以此次签约为契机开展全面合作，共同打造上海消费电子产业生态链集聚区和创新产业新高地，助推上海建设具有全球影响力的科技创新中心。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。