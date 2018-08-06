小米将抽出大块IPO资金拓展印度市场

新浪科技讯 北京时间8月6日下午消息，小米公司印度负责人摩奴·库马·贾恩(Manu Kumar Jain)表示，该公司将把其通过最近的IPO募集的许多资金用于印度市场，尤其是构建物联网生态系统、投资更多创业公司，并针对印度开发物联网设备。

除此之外，小米还准备进军印度高端智能手机市场。

贾恩表示，小米上月通过IPO募集资金45亿美元，其中30%将用于核心研发，30%用于搭建物联网平台，还有30%用于国际扩张，另外10%用于杂项支出。他对印度《经济时报》说：“其中一部分国际扩张资金将投入到印度。我们的智能手机、移动电源和Mi.com在印度表现都不错，但我们还可以针对印度市场在互联网服务、创业投资和物联网设备领域采取更多措施。”

他还补充道，由于小米印度业务已经盈利，因此不需要太多外部投资。

小米一直在印度构建各种互联网服务，包括小米音乐、小米快传、小米浏览器和小米商店等。该公司最近还在印度推出了小米信贷，最多可以为用户提供10万卢比的贷款。

小米在印度投资了10家创业公司，其中几家与该公司构建互联网服务的战略相符，例如社交网络应用Sharechat、数字内容平台Hungama和贷款创业公司Krazybee，而且已经与这些公司合作推出了产品。

小米在互联网服务领域的扩张正值谷歌、Facebook、Paytm和亚马逊构建自己的生态系统服务，并在各个领域开展投资之际。“小米似乎采用了苹果的做法，为其硬件用户开发多款服务。”阿南德·鲁尼亚（Anand Lunia）说，他参与创办的印度Quo-tient与小米和顺为资本合作展开了一些投资。

他还补充道：“借助现有的设备，他们可深入了解消费者，从而提供更多与手机结合的服务。”

小米还准备向高端智能手机市场展开扩张。小米在印度市场推出的手机几乎都低于3万卢比，最高端的是Mix。“我们意识到现在的重点已经聚焦到高端领域。我们必须选择战斗，还要做出清醒的决策：如果我们必须赢得印度市场，那就不能距离平均售价太远。”贾恩说。

“很多印度消费者都开始购买第二或第三款智能手机。我们不能令他们失望。”他补充道。小米印度已经宣布将在8月8日推出A2手机，但具体价格尚未披露。

贾恩还表示，Mi.com的计划仍将继续推进，该网站已经成为印度整体交易额第三大网站。“我们估计，从交易总额来看，我们是印度第三大网络零售平台。”他说。

除了官方网站外，小米还将继续通过Flipkart和亚马逊出售产品。“除了Mi.com外，我们在中国通过阿里巴巴和京东出售商品，但同时也跟他们竞争，例如支付宝和小米支付就存在竞争。”他解释道。

市场研究公司Counterpoint的最新数据显示，小米在印度的智能手机出货量今年第二季度已经被三星超越，这也是小米去年超过三星坐上印度头把交椅之后第一次被对手反超。

“成为第一对我们非常重要，但如果一个季度失去头把交椅，我们也不会因此失眠。”贾恩评论道。

小米还在通过小米之家等线下渠道加倍下注，并希望到明年底通过线下渠道实现50%的销量。(樵夫)